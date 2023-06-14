15 человек, для которых жизнь в съемных квартирах обернулась игрой на выживание нервных клеток
В разные периоды жизни многим приходится арендовать жилье. И у каждого найдутся свои эпичные истории, связанные с поиском подходящего места. Герои нашей статьи тоже однажды решили снять квартиру и столкнулись с целым ворохом проблем. Некоторые из них были комичными и быстро разрешились, а вот другие даже вызывают мурашки.
- Хозяйка замачивала белье в ванне и уезжала жить к своему другу. Белье кисло, я мылась в тазике. Хозяйка появлялась где-то через неделю и утверждала, что в любовном угаре забыла про белье. Однако, уходя, снова его замачивала в ванне. Потом я просто складывала белье в емкость, пользовалась ванной, а дней через 5–6 вываливала все в ванну. Ох, как она была недовольна! Пришлось искать другую квартиру. © Людмила Волкова
- Раньше я жила в квартире вместе с хозяйкой и ее семьей. Место чистенькое, всегда убрано, но все остальное было абсолютным адом! Мне запрещалось приводить друзей и готовить еду. Стирать можно было только на коротком, 30-минутном, цикле, а еще хозяйка следила за тем, сколько времени я трачу на чистку зубов. В первую неделю моего пребывания там она отругала меня за то, что использую много воды. А еще в моей комнате не было замка, поэтому она заходила туда когда вздумается. © Mia Peel / Quora
- Снимали одну квартиру, когда я учился, так там такая ситуация была: хозяева квартиры менялись в течение года 3 раза. Спустя полтора года, как мы съехали (жили уже в другой квартире), мне приходит сообщение: «А вы не украли наш ковер в маленькой комнате?» Отвечаю, что нет и что ковров в квартире вообще не было, кидаю сразу в черный список. Мало того что тогда нас замучили, да еще и спустя полтора года достают. © ldemigodl / Pikabu
- Сняла комнату в коммуналке. В первый же вечер я вышла на кухню, чтобы макарошек на скорую руку сварить, поставила свою кастрюлю на плиту, и тут примчалась соседка с воплями: «Это не общая плита, мы ее ставили, убирай свою кастрюлю!» Ладно, думаю, пойду душ сначала приму, раз уж поужинать не удалось. Сходила за полотенцем и прочими банными принадлежностями, берусь за ручку двери ванной... Тут подлетает соседка: «Мы ванну меняли и смесители! В раковине можешь умываться, но не тут». Я совсем уже психанула, позвонила хозяйке. Она: «Ну да, я на замену плиты и ванны им денег не давала. Ну договорись сама, взрослые же люди! Что ты как маленькая, не буду же я твои отношения с соседями еще улаживать». В общем, съехала в срочном порядке. © Anastomus / ADME
- У меня был самый сумасшедший домовладелец: она ежемесячно осматривала квартиру и проверяла, все ли вымыто до блеска. Я могла получить уведомление о выселении из-за грязной плиты, к примеру, при этом сама она за своими 35 кошками убирать и не думала. Она жила по соседству и совала нос во все наши дела. Когда я съехала, то специально не проводила финальную уборку. Если она не собирается убирать за своими кошками, то и я не собираюсь убирать за собой. © Heidi Gray / Quora
- Снимал я комнату в квартире с хозяйкой. В комнате двери были со стеклянными вставками. Ну и понятно, что свет от телевизора через них видно ночью. А у меня была привычка такая: домой пришел, поел и спать завалился под какой-нибудь мультфильм. Я ставил на таймер на полчаса, чтобы под бормотание засыпать. Как-то среди ночи раздался стук. Хозяйка долбится в дверь и орет: «Выключа-а-ай, выключа-а-ай, не да-а-ам столько телевизору работать!» Утром она стала меня выгонять. Я говорю: «Деньги отдавай за полмесяца, я хоть сейчас уйду». Притихла. Дожил до конца месяца и свалил. © vados****s / Pikabu
- Мы заселяемся в 2 комнаты, в третьей дальней живет бабушка, 92 года. Отдельных счетов за воду и электричество не было, в эту стоимость входило все. Каким был на самом деле пакет услуг за оговоренную плату, мы узнали почти сразу. Любая посуда должна быть перевернута. Не перевернешь сама — перевернут и сделают выговор. А иначе в ней скапливается негативная энергия. Готовить фактически нельзя: мы маленькие, глупые, испортим все, сожжем весь дом. Мы, конечно, готовили. Но она все время — ежесекундно — находилась рядом. Неважно, варишь ли ты пельмени, ставишь ли чайник, да что угодно. Причем в ее отсутствие нам было строго запрещено что-либо делать: даже если ей приспичило в туалет, снимаем с плиты недоготовленное, выключаем все и ждем возвращения. © gerda_matis / LiveJournal
- Я снимала одну квартиру, там кран был еще с керамическими ручками, лет 40 простоял — с момента постройки дома. В один день он рассыпался, деталей не нашла. Разве что в антикварный идти. Продавцы покрутили у виска. Позвонила хозяину, рассказала, что и как. Был грандиозный скандал из разряда того, что это его «любимый кран, 40 лет работал, а тут пришла я и сломала». Менять кран хоть за свой, хоть за мой счет решительно отказался. Плюнула и поставила кран из средней ценовой категории. Была истерика номер два, что старый был лучше, так прекрасен и т. д. И вообще надо было меньше пользоваться, он бы и не сломался. Не простил он мне тот кран. © IMarisaMalfoy / Pikabu
- Сняли убогую квартиру. Денег было мало, поэтому купили остатки обоев, кафеля за копейки. Придумали дизайн, все сделали сами. Получилось не просто чисто, а даже стильно. Через месяц пришла хозяйка, огляделась и сказала, что квартира в таком состоянии будет стоить дороже. Повысила плату на 25 % прямо с этого месяца. Был скандал, съехали через 2 дня. Напоследок ободрали все, что сделали. © S****Treski / Pikabu
- Снимала квартиру у некой Валентины. Вся мебель, кроме дивана и шкафа, была из школьных парт. Из школьных парт, Карл! Она в школе работала, ну и обставила со вкусом квартирку. Мы с мужем собрали парты и вынесли на лоджию. После этого получили скандал с выселением, потому что на лоджии «испортится моя мебель». Занавес. © famous_hamster / LiveJournal
- Снимала комнату у бабульки 80-летней. Квартиру мне нашла мама, у меня 1-й курс тогда начался, учиться приехала. Захожу, а там стоит бабушка старенькая, как из самых страшных детских сказок: с горбом, нос крючком — все как полагается. Пожили мы месяц, и она начала говорить мне, что я ведьма. Заходит в комнату, пальцем тычет и кричит: «Ведьма!» Якобы у нее головные боли начались и голоса слышаться стали, как я заехала. Говорила, что я музыкальный центр слушаю, телевизор смотрю громко, а у меня из техники тогда только телефон был. Даже компьютера не было. Сбежала. © Катерина Розова / VK
- Хозяйка квартиры, как только я выключил душ, заорала через дверь ванной: «Сколько воды ты льешь? Это не первый раз, когда ты принимаешь душ 15 минут». А увидев, как макароны готовятся при непрерывном кипении, отчитывала: «Слишком сильный жар. Ты понапрасну тратишь газ, а из-за пара облезет краска со стен». © Mark Grinstein-Camacho / Quora
- Снимала квартиру у одного мужичка, так тот однажды нарисовался на пороге с конфетами и розами. Повода так себя вести, само собой, я не давала. Еле выпроводила! А он, видать, затаил обиду. И в следующем месяце поднял квартплату на 1000 рублей. Съехала. © Света Центрова
- Снимала комнату у одной бабули. А она как-то взяла да и стащила мой красный лифчик. Как я об этом узнала? Сначала долго не могла его найти. Проходит какое-то время, гляжу — а он, мой прекрасный, с рюшами, глубокого красного цвета, сушится у нее на балконе. Ну я и съехала с квартиры, мало ли что еще пропадет. А бабка, когда я ее спросила об этом прямо, причитала: «Я не брала, ты что, зачем он мне?» Не буду же я с ней драться, в самом деле?! © AnGoodman / Pikabu
- 11 лет снимали жилье, такого натерпелись! Одна хозяйка на следующий после оплаты приводила рабочих и начинала перестройку. Каждый день торчала у нас во дворе, газовое отопление самим включать не давала. А однажды среди дня выдалось пару свободных часов, я заскочила домой, так сразу же получила замечание: нашей же стиральной машинкой пользоваться было запрещено. Когда я решила с ней поговорить она ответила: «Это мой дом, сколько хочу, столько буду бывать в нем». Когда мы решили съехать, заявила, что мне нужно избавиться от моего мужа, видите ли, он ей не понравился. © Ирина Солуянова
Всем понятно, что арендодатели могут задать жару просто потому, что чувствуют свою власть над жильцом. Но что насчет наших любимых родственников? Иногда среди них попадаются такие экземпляры, что и врагов не надо.
AdMe/Народное творчество/15 человек, для которых жизнь в съемных квартирах обернулась игрой на выживание нервных клеток
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