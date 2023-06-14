15 человек, для которых жизнь в съемных квартирах обернулась игрой на выживание нервных клеток

В разные периоды жизни многим приходится арендовать жилье. И у каждого найдутся свои эпичные истории, связанные с поиском подходящего места. Герои нашей статьи тоже однажды решили снять квартиру и столкнулись с целым ворохом проблем. Некоторые из них были комичными и быстро разрешились, а вот другие даже вызывают мурашки.