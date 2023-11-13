15+ человек хотели похвастаться очумелыми ручками, а вместо этого сами очумели от результата
Иногда руки так и чешутся создать что-то эдакое. То, чего не купишь в магазине. И вот, долгий путь пройден, вся душа вложена в процесс, а результат... не то чтобы впечатляет. Люди поделились плодами своей самодеятельности, и хоть они не достигли идеала, зато приобрели ценный опыт.
А в качестве бонуса интернет-пользователь привел обратную ситуацию, когда покупка в магазине совсем не оправдала ожиданий.
«Все шло хорошо, пока я не добавила глаза»
«Моя первая попытка сделать дизайн ногтей. Ору чаечкой! Вот что должно было получиться»
«Снеговик из стаканчиков: ожидание и реальность»
«Этот уродливый кот — Мона Лиза в моей вязальной карьере»
«Попросила жениха испечь мне торт со смешной надписью: „Креветки — это жуки“. Вот что у него вышло»
«Изготовление кошачьей шапочки провалилось. Оказалась „слегка“ великовата»
«В этот раз мы с сыном справились куда лучше!»
«Я реально старалась. Ну, он хотя бы симпатичным получился»
«Я честно-честно не трогала свои волосы!» — говорит дочка.
«Худшая грудинка, которую я когда-либо готовил. Сухо, как в пустыне. Ужасно»
«Я запуталась в схеме! Но мне этот кардиган все равно нравится, так что буду носить его с закатанными рукавами»
«Испекла на день рождения соседки торт с ламой»
«Пыталась вышить портрет своего питомца, но ничего не получилось»
«Это должна была быть капибара. В моей голове она выглядела так мило, а теперь, когда я почти закончила, я ее ненавижу»
«Если смешать натуральную глину и полимерную, получится уродливая русалка»
«Моя первая попытка связать себе одежду крючком. Получился просто какой-то ковер, невозможно это носить. Пожалуй, отдам отцу»
«Захотела я, значит, накрутить волосы на тряпочку. Сверху то, что ожидалось, снизу то, что получилось»
Бонус: «Купили дочке друга куклу. Первое, что она сделала, — развязала бантик в волосах».
Многие из нас любят смотреть залипательные видео про уборку, организацию хранения домашних мелочей или готовку. После них сразу же хочется навести дома генеральный порядок и все расставить по своим местам. Но не всегда все складывается так же удачно, как в этих видео. Врочем, фортуна вообще дама переменчивая. К примеру, героиням этой статьи попались мастера, которых даже близко нельзя подпускать к ногтям.