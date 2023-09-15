15 эпичных случаев, когда люди не поняли тонкий намек на толстые обстоятельства
Далеко не все люди умеют понимать намеки. В этом-то и проблема: пока одни стесняются сказать о своих намерениях прямо, другие в упор не видят завуалированных попыток о чем-то сообщить. Иногда осознание того, что вам о чем-то намекали, приходит лишь через несколько лет.
- Мы с мужем около месяца ругались. Купили новую квартиру, сделали ремонт, оставалось только обставить мебелью. Все самое необходимое приобрели, мне для уюта не хватало столика в гостиную. Я месяц ему сверлила мозги, чтобы купил или чтобы мы съездили выбрать вместе. А он вечно говорил: «Не переживай, успеется». Ужасно бесил меня, и я целый месяц скандалила. Неужели просто нельзя сделать такую мелочь? Вчера решила: вот придет с работы, а я прямо при нем соберусь, поеду в магазин и куплю этот чертов стол. Но муж меня опередил, принес из мастерской деревянное произведение искусства. Делал его своими руками специально для нашей квартиры. Вот я дуреха... © Палата № 6 / VK
- Подруга сама сделала предложение парню. Они встречались 4 года, ей уже 30. Она намекала, на свадьбы подружек водила — тот ни в какую. В итоге сделала плакат с надписью «Женись на мне» и купила два кольца, а парень такой: «Так ты замуж хочешь? А я думал, ты мне намекаешь, что я такой махровый интроверт, поэтому зовешь куда-то все время. Ок, давай поженимся, если хочешь».
- Сидели мы как-то с одним парнем на вершине горы, смотрели на закат. Болтали до 2 часов ночи, укрывшись пледиком, я ему даже голову на плечо положила. И тут он поворачивается ко мне и такой: «А как понять, что ты нравишься девушке?» © frapp-my-ccino / Reddit
- Недавно столкнулась в магазине с парнем, по которому сохла еще в школе. Мне тогда было 13, ему 15. Играли мы как-то раз все вместе на улице в мяч, друзей родители домой загнали, и мы остались вдвоем. Стою и думаю: «Ну вот сейчас он меня поцелует». А он такой: «Было классно, как-нибудь повторим» — и ушел. В общем, стоим в магазине, вспоминаем детство, он выдает: «Так хотел к тебе подкатить тогда, даже мама мне говорила: „Чего ты ждешь, сынок?“». Я намекаю, мол, вот сейчас у тебя есть шанс наверстать упущенное, а он мне: «Ага, был рад встрече, пока». © Marie Williams / Quora
- За неделю до моего дня рождения ходили с мужем по магазинам. Увидела я на витрине ювелирного сережки своей мечты. Постояла, повздыхала, супругу показала, он сказал: «Симпатичные!» Ну, думаю, намек понят. И вот мой праздник, муж протягивает мне подозрительно тяжелую коробку, а там ваза! Дорогущая страшная ваза в форме цветка, которую мы с ним видели в хозяйственном, я еще ему тогда сказала: «Ты только посмотри на это! Кто такое купит?» И довольный муж: «Я сразу понял, что она тебе понравилась!»
- Снимаю комнату. Сосед — симпатичный парень, сразу влюбилась. Но ест постоянно какую-то картошку подгорелую, бутерброды, сосиски. Решила готовить на двоих. Уже 2 недели готовлю супы, картошечку, плов, салатики. Пересолила пару блюд. Думала, может, спросит: «Ты что, влюбилась?» Но он ест — и ничего. А сегодня случайно подслушала его разговор по телефону: «Блин, она так ужасно готовит, но приходится все есть и терпеть, ведь она мне так нравится». Что же ты, глупенький, молчал? © Палата № 6 / VK
- В школе со мной за партой сидела одна девушка. У нас тогда были смешанные уроки: она училась в выпускном классе, а я был чуть младше. Девушка занималась чирлидингом, а я со спортом на «вы». Короче, решил для себя, что не моего поля ягода. Но целый год она постоянно так садилась, что задевала меня ногой. Окончили мы школу, прошло 13 лет, случайно встретились. Выяснилось, что ноги моей она касалась намеренно, а я намеков не понимал. Женаты уже 23 года. © Jack Brennen / Quora
- Когда мы с будущим мужем еще только общались, я всячески пыталась намекнуть ему, что хочу отношений. Хоть каких-нибудь отношений. Сказала, что родители уехали на неделю, квартира в моем полном распоряжении и можно зайти вечерком. Он ответил, что мне везет, так как его семья никогда никуда не ездит. Вот что это было, а? Пришлось самой предложение делать. В браке мы уже 25 лет. И все 25 лет я говорю прямо, не хожу вокруг да около. Ибо останусь с розами вместо любимых ирисов или без шубы, но с новыми пуговицами к ней. © Мамба Танго / ADME
- Расстались с девушкой по ее инициативе. Спустя 2 месяца она дважды мне почти в лоб намекнула, что была бы не против снова сойтись. Когда я все обдумал и хотел с ней это обсудить, она ответила, что ей не нужны отношения. Зачем намекала раньше, я так и не понял, просто забил. А через 2 недели она предложила мне совместный отпуск. Есть какая-то инструкция к женщинам? © Подслушано / Ideer
- Вчера состоялся один диалог с парнем.
— А как понять, что девушка с тобой флиртует?
— Ну, например, пока вы разговариваете, она часто к тебе прикасается.
— Что-то вообще не припомню подобного...
— Да не может такого быть! — сказала я и игриво шлепнула его по руке.
— Реально, ни одного такого случая вспомнить не могу. © aimeeerp / Reddit
- Я была молодой и глупой. Однажды встретила парня на год старше. Он оказывал мне знаки внимания, но я была уверена, что просто придумываю. Последней каплей стала его фраза о том, что у меня красивый блеск для губ.
— Спасибо, — ответила я.
— А какой он на вкус? — продолжил он.
У меня из головы вылетело, с каким вкусом помада, и я стояла и просто вспоминала. Говорю, мол, клубника, кажется, и пошла дальше. Разобрались только спустя пару недель. © Michelle — MAD PIRATE QUEEN / Quora
- Одна девчонка сняла с меня шапку, погладила по волосам и вдруг спросила, почему у меня такая шикарная шевелюра. А я начал ей рассказывать, что купил новый шампунь. © Guns_57 / Reddit
- В универе влюбилась в парня. Мы пару раз ужинали вдвоем после пар. Я ему намекала всячески на свои чувства, а он все не понимал. И вот как-то накануне Дня святого Валентина я спросила парнишку, не хочет ли он со мной куда-то выбраться. Он согласился и позвал меня в кафе, где мы еще ни разу не были. Прихожу на встречу, все вокруг украшено к празднику. Говорю: «Ой как мне повезло, что в этом году ты мой Валентин». Парень покраснел, но дальше дело не пошло, я от него отстала. Прошел год. Я призналась, что сильно сохла по нему, а он удивился и не поверил, что я это серьезно говорю. © saigonino / Reddit
- Когда была маленькой, мне как-то в руки попал каталог Lego. На одной из страниц были представлены милые кукольные домики с домочадцами и мебелью. Я так хотела получить в подарок такой домик, что больше месяца «засыпала» с каталогом, раскрытым на этой странице. Жаль, что родители не поняли мои намеки. Прямо сказать о своем желании я стеснялась. © Подслушано / Ideer
- А со мной произошла следующая ситуация. Общался с одной девчонкой, мы с ней гуляли по выходным, а через месяц она меня кому-то представила как своего парня. © Salchi_ / Reddit
Бонус: умение говорить все без намеков ведет к неожиданным последствиям
- В автобусе случайно познакомился с девушкой: она попросила деньги за билетик передать. Слово за слово, дело молодое, поболтали, посмеялись. На конечной остановке она в лоб спросила: «Замуж возьмешь?» А я ответил: «Возьму, но с одним условием: золотых гор не обещаю». Она сказала: «Да я и не претендую». Через неделю у меня уже жила. 35 лет вместе. А не спросила бы, так бы и пошли каждый в свою сторону. © mao.63 / Pikabu
Вот еще одна подборка о людях, которые совсем не понимают намеков.
AdMe/Народное творчество/15 эпичных случаев, когда люди не поняли тонкий намек на толстые обстоятельства
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