15 эпичных случаев, когда люди не поняли тонкий намек на толстые обстоятельства

Далеко не все люди умеют понимать намеки. В этом-то и проблема: пока одни стесняются сказать о своих намерениях прямо, другие в упор не видят завуалированных попыток о чем-то сообщить. Иногда осознание того, что вам о чем-то намекали, приходит лишь через несколько лет.