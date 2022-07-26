15+ человек, которые будто руководствуются фразой: «Никому не нахамил — прожил день зря»

Увы, к встрече с хамством нельзя заранее подготовиться, приходится реагировать по ситуации. Одни предпочитают не связываться и спустить все на тормозах, другие, напротив, не тушуются и сразу дают обидчику отпор.

Мы в ADME обратились к историям от пользователей сети, которые столкнулись с запредельным нахальством и не собираются об этом молчать.

В магазине забираю пакет и сдачу и иду на выход. Не покидает ощущение, что тут что-то не так. Мысленно пересчитав, понимаю, что кассир дала больше. Возвращаюсь, она уже другому клиенту пробивает, я говорю: «Девушка, вы ошиблись». И тут она выдает: «Сразу смотреть надо, еще бы завтра пришел!» Так что я просто сунул сдачу в карман, извинился и ушел. Вот тут уж она сама виновата. © *********** / Pikabu



Я работал в боулинге, как-то раз наливал газировку гостям, и она немного выплеснулась. Я не хотел, чтобы стакан был липким, поэтому налил напиток в новый. Пока я это делал, дама поворачивается к своему ребенку и говорит: «Посмотри, он даже этого не умеет делать. Вот почему тебе нужно поступить в колледж, чтобы тебе не пришлось застрять на такой бесперспективной работе до конца жизни». © Impeachable / Reddit



Жил на 4-м этаже, вызвал лифт на спуск, он едет откуда-то сверху. Двери открываются, там, оказывается, спускались 2 девицы. Захожу, а одна второй говорит: «Ой, с 4-го и пешком можно спуститься, согласись?» Я: «Ну так выходите, спускайтесь, в чем проблема? Двери еще открыты». © Помпейский Пекарь / ADME

Я собиралась выезжать с парковки супермаркета, кода одна пожилая дама выгрузила свою тележку и бросила ее прямо позади моей машины. Я опустила окно и попросила ее передвинуть тележку. Она крикнула в ответ, что может оставлять ее где захочет. Тогда я вышла из машины и сказала ей, что я могу сделать то же самое. Взяла эту тяжелую металлическую тележку и перевернула вверх дном перед ее машиной. Отъезжая, я наблюдала, как она изо всех сил пытается убрать ее с дороги. Не чувствую себя виноватой. © Ellie Caron / Quora

Я гуляла со своей собакой. Какая-то дама на машине выезжает из-за угла и останавливается на перекрестке напротив нас. Женщина кричит, что моя собака не на поводке. Говорю: «Вы ошибаетесь». Затем она зовет мою собаку: наверное, хотела проверить, на поводке ли она. Собака подбежала и встала на задние лапы у окна машины. Я тут же ее отдернула и оттащила. Дама взвизгнула: как я посмела позволить собаке запрыгнуть на ее машину?! Вы же ее сами позвали, чего ожидали? © Wendy M / Quora

Выходя из общежития, увидел, что к зданию идут какие-то ребята. Обычно я придерживаю двери, но они были далеко, и я не стал, чтобы не стоять столбом. Проходя мимо них, я услышал, как один из них говорит своим приятелям: «Каков паразит, даже дверь не придержал». Я был в наушниках и сделал вид, что ничего не слышу. © zombie_penguin42 / Reddit

Поехали с мужем на моей машине в ТЦ. Паркуюсь, и тут мне перекрывает дорогу внедорожник. Выходит нагловатый тип и начинает грубить. Увидев супруга, хам теряет дар речи. Оказалось, что он подчиненный мужа, который давно к нему подлизывался, чтобы получить повышение. Муж еще сомневался, стоит ли, но вот решение пришло само собой. © Подслушано / VK

Работала помощницей по дому, мне нужно было погладить стопку белья. На стуле рядом лежала маленькая стопка уже отглаженного. Я принялась за работу, гладила около часа, пока семья обедала. Потом приходит хозяйка и говорит: «А что вы делали все время, пока мы обедали?» Я, разумеется, отвечаю: «Гладила белье». А она выдает: «Нет, это я погладила, а чем вы занимались все это время — непонятно». © Елена Маугли

У нас на работе была вечеринка, и там была очень красивая девушка, с которой я хотел познакомиться, чтобы пригласить ее на свидание. Мне понадобилась вся ночь, чтобы набраться смелости и подойти к ней. Наконец она сидит за столом, это идеальный момент. Я подхожу к ней и вежливо спрашиваю, не хочет ли она потанцевать. А она в ответ таким холодным тоном: «Не с тобой». © Jonathan Entwistle / Quora

Подруга встречалась с парнем со школьных лет. Когда у него бы первый юбилей, 20 лет, собрались все родня и друзья. Тетка паренька произносила долгий тост, в красках расписывала, как важно ему найти хорошую жену в будущем. Кто-то из гостей сказал: так вот же сидит его любимая Олечка. На что тетка машет рукой со словами: «Таких Олечек у него еще сотня будет!» Потом мама парня успокаивала рыдающую Олю. © Выборгский крендель / ADME

Однажды я заказала в ресторане грибы к своей пицце. Официантка обвела взглядом людей, с которыми я сидела, и громко сказала: «Фу». © Audrey Vera Monroe / Quora

Зашли мы как-то раз с подругой в кафе с летней верандой. Устроились на улице, подруга пошла за официантом внутрь. И тут ко мне подходит компания: женщина пенсионного возраста и пара средних лет. Пенсионерка деловито уселась напротив меня. Я: «Это место занято, если не заметили». Пенсионерка: «Ты не выйдешь замуж, потому что злая!» Я: «Ну вы же каким-то образом вышли замуж». Ее спутница: «Вы почему хамите?» Короче, бабуле надо было присесть и передохнуть. А ведь ничего не мешало воспитанным и добрым людям просто взять и попросить присесть, вместо того чтобы устраивать вот это вот все. © Маркони / ADME

Я была примерно на 8-м месяце беременности. Мы с парнем решили зайти в магазин за продуктами. Я увидела тележку, на которой можно сидеть и ездить по магазину, а не ходить пешком. Я скорее на нее села. И тут ко мне подошла менеджер. Она довольно грубым тоном велела мне слезть с тележки, потому что она предназначена только для пожилых людей. Я была потрясена и сначала решила, что она шутит, я ведь беременная и просто решила передохнуть. Но та сказала, что ей все равно, и настояла на своем. Мне было сложно поверить в то, что она на самом деле менеджер. © Kenia Fernandez / Quora

Стояла в магазине ждала интернет-заказ и засмотрелась на женщину у кассы. Люблю, когда женщины в возрасте выглядят хорошо. Она старше 45, но очень ухоженная, красивая, стильная брендовая одежда, маленькие дети с ней тоже стильные. Любовалась я, пока она рот не открыла. Она разговаривала так высокомерно, пафосно и тыкала кассиру и консультанту на их «вы». Сразу все очарование улетучилось. Никакие косметологи и брендовые вещи не скрасят отсутствие воспитания. © Подслушано / VK

У нас в автошколе был инструктор, который орал на всю учебную группу. Продолжалось это до тех пор, пока в нашей группе не оказался очень серьезный молодой человек. Вежливый, спокойный, внимательный. Когда наш бешеный инструктор начал орать на новичка, тот остановил машину, заглушил движок, повернулся к нему и очень спокойно поинтересовался: «Отец, ты чего кричишь, ты ничего не перепутал?» И, как говорится, в этом голосе было много обещаний и возможностей. Невысказанными замечаниями инструктор подавился на месте. На пару недель процесс обучения стал куда спокойнее. © Snakecatcher / Pikabu

В моем подъезде есть пенсионерка, которой вечно все надо. Приезжает лифт, я нажимаю на свой 3-й, а она говорит: «Вы так низко живете». Я удивилась, ведь этажей в доме 18, на всех кто-то да живет. Дама продолжает: «Могли бы и пешком ходить!» Это я задним умом сильна на остроумные ответы, а в тот момент начала мямлить, что на лестницу надо выходить и т. д. © Holy Guakomole / ADME