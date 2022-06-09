15 человек, которые были в шаге от провала, потому что забыли пословицу «Не суди о книге по обложке»

Народная мудрость гласит: не суди о книге по обложке. Но только мы о ней часто забываем и все равно строим свои суждениях о людях, глядя на их одежду или манеры. Отсюда и всякие казусы, когда выясняется, что человек совсем не такой, как нам казался.