15 человек, которые были в шаге от провала, потому что забыли пословицу «Не суди о книге по обложке»
Народная мудрость гласит: не суди о книге по обложке. Но только мы о ней часто забываем и все равно строим свои суждениях о людях, глядя на их одежду или манеры. Отсюда и всякие казусы, когда выясняется, что человек совсем не такой, как нам казался.
Мы в ADME прошерстили интернет в поисках историй, которые доказывают, что делать скоропалительные выводы — это ошибка.
- Рано утром сидела в «Шоколаднице». Рядом со мной — командировочного вида мужички предпенсионного возраста. Одеты чистенько, но простенько. Заказывали постоянно что-то, и мне было их жалко, порывалась сказать, что все, что они берут, можно взять по меню завтрака в 2 раза дешевле. В итоге сняла наушники и услышала кусок диалога. Мужички обсуждали многомиллионную сделку по продаже какого-то завода. © Yulia Ivanova
- Я помню, как к нам на выставку-продажу элитной мебели забрел дедулька в телогреечке. И один из продавцов стал глумиться, предлагая ему то, это, называя цены. Я потом ему такую выволочку устроила! Сказала: «Будешь любить каждого, кто зайдет. Ты не знаешь, кто их папы, мамы, дети. Ты будешь корректен и вежлив». Он потом признал мою правоту, когда дед притащил в хозяйственной сумке кучу денег и заказал себе в коттедж самую дорогую мебель! © Екатерина Ларина
- Мне нужно было взять кровь из вены у одной пациентки. Репутация у нее в больнице была просто мрак: злобная бабка. Я попыталась ее растормошить: похвалила ее шикарные серьги, спросила о внуке — ничего не помогает. Последняя попытка: спросила о стареньком потертом кольце на пальце. В итоге мы обе были в слезах, потому что кольцо подарил ей муж, которого она очень любила. Я думаю, что все мы порой неосознанно надевали «костюм дикобраза», чтобы не дать боли проникнуть в наше сердце. А окружающие записывают нас в категорию злобных стерв. © Amanda Conda / Quora
- Говорят, дети сейчас злые. Врут. В детском центре наблюдаю, как дети бесятся на аттракционе, в том числе и мои. Вижу, что одни и те же дети катаются и не дают другим. Пошла наводить порядок и строить очередь. Выстроила. Все катаются по порядку. В углу стоит одна девочка и не подходит. Видно, что стесняется. Поставила ее в очередь. Девочка покаталась, ушла. Подходит через пару минут. Берет меня за руку и кладет конфетку. Молча. И ушла. Милота! © schewa*** / Pikabu
- Я увидел мужчину с велосипедом, который рылся в мусорке в поисках бутылок. У нас их можно сдать на переработку и получить денежку. Я разговорил его, и он рассказал мне свою историю. У него была приличная работа, думаю, учителя. Но вот он вышел на пенсию, овдовел и понял, что не знает, чем себя занять. Тогда он купил велосипед и начал кататься по округе. А деньги, вырученные с мусора, он отдает на благотворительность детям. Так-то вот. Грустно только, что люди, которые впервые видят его, думают про него плохое. © Jo Colquhoun / Quora
- Работал в магазине бытовой техники. Заходит дядечка в трениках, шлепках и с пакетиком с помидорами-луком. Чего-то походил-походил, в результате купил себе холодильник и стиралку. И на кассе прикалывается: «Меня вообще-то жена за овощами отправила к салату». По внешности клиентов не судят, это факт. © Rudakopsky / Pikabu
- Наш друг — доктор наук, профессор — читал лекции в универе долгие годы. Он любитель панк-музыки и субкультур. Большой юморист. Встречаемся недавно, он спрашивает: «Что во мне изменилось?» Присматриваюсь, а у него оба уха проколоты. «Это, — говорит, — на мое 50-летие, всегда мечтал». Даже завидую его студентам. © Anastasiya / ADME
- Рассказываю от лица знакомой, которая работает в банке. «Я в конце дня обнаружила недостачу. Пришлось покрыть из своих денег. Через месяц приходит один парень и говорит: „Я у вас снимал деньги. Мне по ошибке начислили сумму 2 раза. Вы, пожалуйста, меня извините, что сразу не вернул. Я целый месяц был на вахте, там только обнаружил вашу ошибку“. Я была в шоке. Ведь спустя месяц мне вернули деньги, хотя их могли спокойно оставить себе». От себя добавлю, что эти двое потом поженились. © Piv*** / Pikabu
- Ювелирная мастерская. Пришли 2 женщины. Ногти такие, что не отмываются. Корни отросшие, волосы как пакля, в хвосты убраны. Лица от рабочего загара серо-черные. Принимаю заказы, они вносят предоплату, оформляем. Пришли получать украшения 2 красивые, хорошо одетые дамы. Уходя, рассказали, что в другой мастерской, где они сначала хотели заказать, с ними «через губу» разговаривали, они обиделись и пришли ко мне. А они тогда хорошо «экипировались» у нас, уж лет 15 прошло, а помню! © nunafig / Pikabu
- В первый день в универе я произвел неизгладимое впечатление. У меня длинные волосы и борода, я ношу кожанку. Как на зло, перед 1 сентября я получил травму глаза, и доктор велел носить мне черную повязку. Да, я был очень похож на короля байкеров, никто даже не хотел садиться со мной рядом. Но я быстро вошел в топ лучших учеников, меня пытались переманить в более престижный вуз, но декан и однокурсники уговорили меня остаться. © Michael Berch / Quora
- Знакомая работала в салоне связи, помимо оклада у них шел процент от продаж. И вот пришел к ним дядька обычный в рабочей одежде. Консультантам даже лень было к нему подходить. А эта девушка подошла. Оказалось, что он приехал с артели, в которой работяги ему денег напихали, чтобы им купил всякое-разное в городе. Он и купил несколько планшетов, телефонов и ноутбуки. Лентяи-консультанты только завистливо поглядывали. © Zaharovna75 / Pikabu
- Раньше я часто зависала одном магазинчике, торговавшим фэнтези. Прошло пару лет, захожу к ним, а там все поменялось, и я почувствовала себя не в своей тарелке. Да еще и на кассе стоял гот: парень с совершенно белой кожей, длинными черными волосами, с пирсингом и в рваной футболке. Неужели такой заурядный человек, как я, здесь больше не в чести? И тут продавец улыбнулся и аристократичным голосом спросил: «Могу ли я вам помочь, мадам?» Я рассмеялась. Позор мне за то, что я осудила его по внешнему виду. © Jody Nye / Quora
- Я пришла работать в школу. Меня сразу предупредили об одном парне — самом страшном хулигане. Все учителя давно на него забили, но я решила относиться к нему дружелюбно. Позже он признался, что стал ходить в школу каждый день ради моих уроков математики. Постепенно его успеваемость по всем предметам улучшилась, а после школы он поступил в колледж. © Sally Selcen Stochliya / Quora
- К нам дама устроилась — милая улыбчивая блондинка, со всеми сю-сю-сю, душевная, само очарование. Все от нее в восторге, какой приятный человек. А девочки, которые под ее руководством работали, начали рыдать, а потом увольняться через одну. Потому что по характеру оказалась настоящая стерва. © Тревожное пирожное / ADME
- Я работал в компании сотовой связи. Забегаю в офис, чтобы забрать какие-то документы. Смотрю, а на полу на четвереньках стоит пожилой мужчина и соскребает жевательную резинку с ковра. Спросил у него, куда пройти, и он мне все объяснил. Я бы и забыл об этом случае, но 6 месяцев спустя мы праздновали успешный запуск проекта. На вечеринке президент фирмы представил нам своего отца. Это был тот самый мужчина, который отскребал жвачку. © Sean Griffin / Quora
А у вас были подобные ситуации, когда внешность или манеры человека ввели вас в заблуждение?
AdMe/Народное творчество/15 человек, которые были в шаге от провала, потому что забыли пословицу «Не суди о книге по обложке»
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