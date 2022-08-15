15+ человек, которые честно признались, что возраст не просто цифра в паспорте

Появление в доме вашего персонального пакета с пакетами вовсе не означает, что ваш переход во взрослую жизнь завершен. И хоть от безмятежного сна наутро у вас могут болеть все мышцы, словно вы пробежали марафон, да и ваши суставы уже не так радуются долгим прогулкам на природе, а про выбор ортопедических стелек вы могли бы легко устроить часовой мастер-класс, вы все же каждый раз тихо радуетесь, когда на кассе вас просят предъявить паспорт, чтобы доказать, что вам уже есть 18 с хвостиком.