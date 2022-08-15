15+ человек, которые честно признались, что возраст не просто цифра в паспорте
Появление в доме вашего персонального пакета с пакетами вовсе не означает, что ваш переход во взрослую жизнь завершен. И хоть от безмятежного сна наутро у вас могут болеть все мышцы, словно вы пробежали марафон, да и ваши суставы уже не так радуются долгим прогулкам на природе, а про выбор ортопедических стелек вы могли бы легко устроить часовой мастер-класс, вы все же каждый раз тихо радуетесь, когда на кассе вас просят предъявить паспорт, чтобы доказать, что вам уже есть 18 с хвостиком.
Мы в ADME искренне рады за всех, кто считает, что возраст не помеха, чтобы ощущать себя молодым и иронично относиться к тому, что родился еще в прошлом веке.
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А вы согласны с утверждением, что после 30 лет начинается вторая молодость?
AdMe/Народное творчество/15+ человек, которые честно признались, что возраст не просто цифра в паспорте
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