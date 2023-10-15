15+ нахалов, для которых работа тяп-ляп стала нормой жизни

В абсолютно любом деле всегда есть те, кто трудятся в поте лица, и те, кто не считает нужным стараться сверх меры. Однако есть еще и третья категория — те, кто не только делает свою работу кое-как, но еще и считает свое поведение нормой. Как раз о таких уникумах и будет эта статья.



А из бонуса вы узнаете, что может случиться, когда кто-то из близких просто жаждет причинить добро.

Кажется, это уже перебор

«Кто-то положил в мой бургер целых шесть ломтей плавленого сыра! Не поймите меня направильно, я люблю сыр, но это слишком, слишком много для одного бургера»

Может где-то спрятан рычаг, двигающий это крыльцо?

Вот так арендодатель отремонтировал потолок. Раз, два и готово

У жильца-съемщика треснул потолок и парень обратился к хозяину с просьбой о ремонте. Хозяин отреагировал незамедлительно. Нашел «простое и гениальное» решение проблемы.

«На работе нужны были жалюзи, чтобы создать темноту в комнате. Парень-специалист пришел измерить окно и заверил нас, что там будет „совершенно темно“. И вот, что они установили и итоге»

«В ресторане официант принес нам соломинки без индивидуальных упаковок и вытащил их прямо из своего фартука»

«Кажется, он пользуется хорошим маслом для рук, к которому прилипают ворсинки»

«При установке телевизора специалисты просто прикрутили его к водопроводной трубе»

«Вытяжка в душе установлена, начальник!»

Вот такое вот сувенирное полотенце ручной работы

«Мои друзья, семейная пара, традиционно из каждого совместного путешествия привозят сувенирное полотенце с символикой места, в котором побывали. В одной из таких поездок долго не могли найти, где купить подобное полотенце. И местный торговец, заметив их отчаяние, предложил им сделать полотенце ручной работы, персонально для них, „на заказ“. Внесли предоплату, договорились забрать через сутки, ждут. Через сутки сказали „не готово“. На вторые сказали „не готово“. На третьи сутки: „Ну хватит уже нас торопить, блин, вы хотите чтоб было хорошо?“ И вот на четвертый день им торжественно вручили этот заказ. Я считаю, это жемчужина их коллекции».

На этом комплекте спортивного белья прикреплено больше 20 бирок для одежды

«Попросил сделать плавный переход, а получил это»

«Я и двое моих друзей сделали по такой татуировке всего год назад, а выглядит она, как будто ей уже лет 30»

Дозатор для мыла сломался? Просто установите новый. Этот тоже сломался? Можно еще один

«В салате, который я купил для перекуса на работе, было целых семь несъедобных кочерыжек от пекинской капусты»

Вот так вот решили поменять дверь

«Сидела в кафетерии аэропорта, когда к нам подошел его сотрудник и, что-то бормоча, разбрызгал антисептик на мои ноги и еду на столе. Уже в самолете я заметила, что средство обесцветило мои новые джинсы за $60»

«Вот так выглядит чемодан моего дяди после полета»

Бонус

«У моей машины на капоте появились пятна ржавчины и я искал сервис по ремонту. Отец, узнав об этом, сказал, что поможет мне. Хотя я сразу отказался, сегодня он тайком взял ключи от моей машины и решил причинить добро — самостоятельно отшлифовать ее, не предупредив меня. Теперь мне предстоит перекрасить весь капот.»