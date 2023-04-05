15+ человек, которые доказали, что любая кухня может стать по-настоящему уютной

Кухня — это всегда место, где кипит работа. Там приятно и попробовать себя в новых сложных рецептах, и насладиться уютным завтраком. Поэтому именно в эту комнату хочется вложить как можно больше сил и времени, чтобы результат оправдал все ожидания, даже если она очень маленькая. Героев нашей статьи не смутил лимит квадратных метров, и они смогли создать настоящие шедевры.

«Моя небольшая, но удобная рабочая зона»

Когда кухня вышла миниатюрная, но яркая

«Муж нашел эти мешочки для продуктов и даже подобрал под них красивые крючки, потому что у нас крошечная кухня и удобнее всего все именно повесить»

«Устроила своей малышке небольшое преображение»

Кухонька в Германии

«Миниатюрная кухня в нашей арендованной квартире в Австрии»

«Спустя 2 года мы наконец закончили здесь ремонт»

«Можно сказать, что я буквально сплю на кухне. Но для одного этого достаточно»

«Сделал себе совсем не строгую мужскую кухню, а шедевр в „бабушкином“ стиле»

«Пытался максимально эффективно использовать пространство. Кухня очень маленькая, но есть обеденная зона»

«Затеял небольшое обновление»

«Моя крошечная кухня. Думаю, я уже на финишной прямой»

«Пытаюсь придать моей кухоньке атмосферу загородного коттеджа. И я уже в нее влюблена»

«Немного преобразила крошечную кухню в арендованной квартире. Теперь здесь уютнее и светлее»

«У меня была совсем маленькая кухня. Немного ее переделала и оборудовала такую рабочую станцию»

«Старая мебель, не отмывающийся линолеум, дурная планировка... Захотелось снести все к лешему!»