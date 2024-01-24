15+ человек, которые еще не скоро забудут свой поход в поликлинику
В стенах медицинских учреждений люди зачастую испытывают целую гамму эмоций. Причем зачастую это связано не с собственным состоянием и переживаниями, а с поведением окружающих людей, будь то пациенты или врачи. Вот и героев нашей статьи при посещении поликлиники так взбудоражило, что они просто не смогли молчать и поделились своими наблюдениями в соцсетях.
- Сижу в очереди у терапевта. Подходит тетка лет 50, и сразу драпанула к дверям врача! Врач ей:
— Вы записаны?
— Нет, зачем? Да я быстренько!
— У нас до 14 по электронной очереди и потом...
— Да что ж такое! — воскликнула тетка. — Я вас не беспокоила 5 лет, в отличие вот от этих тунеядцев, сидят тут!
Скандал был лютый, но тетку не пропустили, и она убежала жаловаться к главному. © Svolochtakaya / Pikabu
- Медсестра отвела меня в кабинет, сказала снять штаны и вышла из комнаты. Я растерянно стою в штанах до щиколоток. По прошествии нескольких минут все-таки их подтягиваю. Через 10–15 минут вошел врач и спросил, почему мои штаны не спущены. Они ожидали, что так буду стоять 10 минут? © Christopher Bonaire / Quora
- Заходит вчера мужчина кровь сдавать, бахилы не надел. Я ему говорю: «Мужчина, наденьте бахилы». А он мне: «Не могу нагнуться, у меня радикулит». Я села на корточки и надела сама. Сегодня приходит с шоколадкой. Я ему говорю: «Что вы, не надо». А он мне отвечает: «Возьмите, пожалуйста. А то мне стыдно. Не было у меня радикулита, я просто бахилы надевать не хотел. А теперь совесть мучает». © Интересно / Telegram
- Ставили сегодня детям манту в поликлинике. Врач говорит: «3 дня не мочить, в понедельник приходите с этими же детьми проверять реакцию на прививку». Мы в недоумении: «А с какими же еще? Естественно, с этими придем». Врач: «Ну не знаю. К нам недавно пришел мужчина с малышом. Поставили ребенку манту. Через несколько дней он пришел на проверку без ребенка. Говорит: „А вы не сказали, что именно с ребенком надо“. — „Эм... ну могу у вас реакцию проверить“. И он еще после этого жалобу главврачу оставил, что ему нахамили. Писала объяснительную». © Alexograf / Pikabu
- Сегодня прихожу к врачу по записи. У кабинета сидят 5 человек, очевидно, что запись сместилась и я не попадаю в свое время. Говорю: «Я на 13.20, за кем буду?» Все молчат. Тут мужик показывает на тетку, мол, за ней. Тетка сидит молчит. Я говорю: «Ну ок, буду за вами». Тетка кивнула. Из кабинета выходит пациент, тетка подрывается, и вдруг врач кричит время следующего, а это мое время. Я недоуменно смотрю на тетку, и она такая: «А-а-а, у меня же 13.32...». © Trustinka / Pikabu
- Работаю в поликлинике, на днях ко мне пришел мужчина сдавать кровь на анализы. Большой, брутальный, бородатый. Голос низкий, я даже чутка испугалась, когда он зашел ко мне со словами: «Здравствуйте, тут кровь сдавать?» Я взяла у него анализ, начала искать пластырь, но поняла, что обычные закончились. Говорю ему, мол, есть только детские, с единорогами и Молнией Маккуин. Он минут 5 выбирал. Ушел этот брутальный мужчина с единорогом на руке. © Палата № 6 / VK
- Упала и шибанулась локтем, аж искры из глаз. В травмпункте сказали, что перелом, оказали первую помощь. На другой день прихожу со снимком уже в свою поликлинику. Они репу чешут и говорят, что нет там никакого перелома, это вывих. Я выпала в осадок, думаю, схожу еще на всякий в платную. Забрала снимок, притопала в клинику, а там вообще заявили, что это ушиб. Судя по тому, что через неделю все прошло, прав был последний врач, но у меня как-то прям много вопросов к двум первым. © Подслушано / VK
- В нашей поликлинике в зубной кабинет набрали молодых специалистов. Пришла я на прием в 8 утра, открываю дверь, а у кресла расположилась молодая доктор с растопыренными пальцами. Медицинский столик заставлен маникюрными принадлежностями, лаками, и она самозабвенно красит ногти. На меня она посмотрела недоуменно, типа «Что тебе здесь надо?» Сказала, что позовет. В общем, я еще ждала, когда у нее лак высохнет. © Подслушано / VK
- Водил сегодня ребенка к врачу. Записался за 10 дней на 8 утра. Приходим. Несколько человек сидят уже, ждут. Женщина рядом: «А у вас на какое время?» Я: «На 8:00». Она уверенно: «У меня тоже на 8:00!» Я, посмотрев на ее талон: «Так у вас на другой день и на 12:30!» Она поджимает губы и выдает: «Ну и что, вот я ручкой написала, что сегодня и в 8:00!» Еще одна женщина, встав под дверь: «Я первая зайду, мне быстро!» Я знатно напрягся: «Вы все как хотите, но в 8 я завожу ребенка, и все». Все, обращаясь друг к другу: «Пусть идут. Видно же, что скандальный мужчина...» Зашли в итоге третьими. © Stillwhite / Pikabu
- Поясничная грыжа, ходить не могу, стоять тоже, лежать больно. Попалась невролог — пигалица в кроссовках. Говорит: «Милый человек, позвоночник болеть не может — это ж кость. Болят мышцы, которые в гипертонусе. Они не работают полноценно, что приводит к сдавливаниям и смещениям. Вы сидите много, а это статическая нагрузка. Надо давать мышцам работать». И все! Даже обезбола пожалела и витаминок. Просто говорит, мол, встань и иди в спортзал. Ну я встал и поковылял в бассейн. И что вы думаете? Через полгода занятий с удивлением вспомнил, что когда-то у меня была грыжа. И голова болела через день. И одышка была при подъеме на пятый. Про все это я забыл. © user4636061 / Pikabu
- Была на осмотре. Положили мою одежду и телефон в какую-то корзину и отнесли в шкафчик. Все в порядке, врач отпустил, иду забирать корзину, а она пустая. Спрашиваю врачей, но они все в замешательстве. Я начинаю нервничать и говорю, что не уйду, пока не верну свои вещи. Через несколько минут приходит медсестра и возвращает мне все. Оказывается, другой пациент залез в мою корзину и забрал вещи. В свое оправдание он сказал лишь: «Я думал, это мое! Извините!» © Foppishyyy / Reddit
- Была в поликлинике недавно. Автомат с бахилами перестал выдавать сдачу и отдавал бахилами. На мою 10-рублевую монету он выплюнул 2 шарика, я пожала плечами и пошла на прием. На обратном пути увидела картину маслом: из автомата беспрестанно сыплются бахилы. Оказалось, один несчастный сунул в автомат пятисотку, из последних сил пытается их собирать, они валятся у него из рук, а охранник наблюдает за всем этим и ржет. Апогеем отчаяния стал протяжный вой того паренька: «Ну зачем же мне столько-то, а?!» © Палата № 6 / VK
- Последний месяц беременности, лежу на УЗИ. Врач водит этой штукой по животу, всматривается в экран и делает очень озабоченное лицо. Дальше — хуже: мотает головой, цокает языком, приговаривает «Да что ж это такое?!» и совсем уж сильно хмурит брови. Так продолжалось довольно долго. Представив все самые ужасные сценарии, не выдерживаю и говорю: «Все так плохо? Что такое?» А она в ответ: «Да монитор мне никак не исправят! Яркость ужасная!» © Julia Rudyak Kalia
- Пришел в поликлинику на ежегодный осмотр, который у нас требуют на работе. Сижу играю в телефоне, попутно ловлю странные взгляды дам из очереди. Тут выглядывает врач и просит пройти следующего. Встаю и направляюсь к двери. Врач косо посмотрел на меня и спрашивает: «А вы читали табличку на двери?» Я отрицательно махнул головой и взглянул на нее. А там написано «гинеколог». © Палата № 6 / VK
- Вбегает запыхавшаяся бабка с вопросом: «Кто следующий?» Поднимаю руку, и она всем озвучивает: «За вами буду, у меня талон на 8:45». Очередь гудит: с какой стати, если уже почти час дня? На что бабка невозмутимо отвечает: «Значит так, господа, я ведь в 8:45 не пошла, значит, кто-то вместо меня зашел, и получается, что я его пропустила. Теперь тоже имею право зайти вместо кого-то». В этот момент уже подошла моя очередь, и после приема я был очень удивлен, когда без какой-либо привычной для такой ситуации ругани в кабинет вошла именно она. © Adei*** / Pikabu
- Знакомая медсестра рассказала историю. Поступила к ним в отделение женщина, которая в свободное время любила побродить по лесу, пособирать грибы, ягоды. Поступила с отравлением грибами собственного приготовления. Полечили ее, покапали. И как вы думаете, что она принесла в благодарность за лечение доктору? Трехлитровую банку грибов, опять же собственного производства. © ForsmazhorKA / Pikabu
- Возле работы нет парковки, и я часто ставлю авто недалеко, у поликлиники. Сегодня еле нашел там место, и тут подъезжает девушка: «Ой, мужчина, вы не освободите мне место? Мне с ребенком к врачу срочно надо». Я уже собрался отогнать машину, смотрю в ее салон, а там нет ни ребенка, ни даже детского кресла. Спрашиваю: «А где он, ваш ребенок?» Она ничего не смогла сказать. Но взгляд ее говорил о том, что в данный момент я худший человек на земле. Она просто вжала педаль в пол и укатила в другой двор. © Sheldorr / Pikabu
- Была в поликлинике. Женщина просит в регистратуре записать ее к гинекологу. Ей называют фамилию врача-мужчины.
— Ой, а можно к женщине какой-нибудь? А то к мужчине как-то неудобно.
— А он и не мужчина! Он доктор!
— Тогда ладно, записывайте. © Подслушано / VK
- Готовили пациента к операции на головном мозге. Мужчина лет 50 с красивой копной русых волос. До этого мы задавали ему ряд вопросов: есть ли у него какие-либо имплантаты, украшения и т. д. Он ответил отрицательно на все вопросы. После того как пациент заснул, хирург начал сбривать волосы, и тут оказалось, что это парик. А он никому не признавался. © Ephemeralle / Reddit
Еще одним неиссякаемым источником впечатлений, конечно же, являются внутрисемейные отношения. Ведь там постоянно то родственники чудят, то вторые половинки, то вообще люди с улицы внезапно нарушают гармонию в доме. В этой статье мы собрали истории о женщинах, чье железное терпение на фоне всех этих ситуаций вот-вот даст трещину.
AdMe/Народное творчество/15+ человек, которые еще не скоро забудут свой поход в поликлинику
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