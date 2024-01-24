15+ человек, которые еще не скоро забудут свой поход в поликлинику

В стенах медицинских учреждений люди зачастую испытывают целую гамму эмоций. Причем зачастую это связано не с собственным состоянием и переживаниями, а с поведением окружающих людей, будь то пациенты или врачи. Вот и героев нашей статьи при посещении поликлиники так взбудоражило, что они просто не смогли молчать и поделились своими наблюдениями в соцсетях.