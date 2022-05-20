15+ человек, которые хотели отпраздновать день рождения, но судьба подставила им подножку

«К сожаленью, день рожденья только раз в году», — поется в известной песне. Хотя иногда этому приходится даже радоваться, ведь в праздничный день, как выяснилось, многое может пойти не по плану. То наши кулинарные амбиции не оправдают ожиданий, то почтовая служба подсунет кота в мешке вместо подарка, а порой гости поведут себя непредвиденно.

Мы в ADME убедились, что дни рождения и вечеринки по их случаю всегда сопровождаются сюрпризами. Правда, без некоторых именинники и их близкие уж точно пожелали бы обойтись.

1. «Моя девушка с друзьями заказали на день рождения приятеля ковер, но никто не проверил размер»

2. «Повезли сына на сафари в день его рождения»

3. «Друг, который гостил у нас неделю, съел кусок маминого именинного торта перед тем, как мы успели ее поздравить»

4. «Воздушные шарики для виновника торжества зацепились за розовый куст, пока я их нес»

5. «Решила на день рождения мужа впервые в жизни приготовить вафли»

6. «Моему младшему брату удалили аппендикс на его 11-й день рождения»

7. «У меня вчера был день рождения, и это моя тщетная попытка приготовить торт в виде кубика Рубика»

8. «Решили с отцом на мой день рождения прокатиться на лодке, и вот чем это закончилось. Всего лишь вторая наша морская прогулка с момента ее покупки»

9. «Так мой друг сегодня праздновал свой день рождения»

10. «Заказала на папин день рождения лимонный пирог, и вот в каком виде его доставили»

11. «Мама заказала мне в подарок телевизор. Открываем его, чтобы включить, а там...»

12. «Каждый год мы с братом соревнуемся, кто сложнее упакует другому подарок. В этом году я залил его цементом»

13. «Сестра подарила мне на день рождения новую книгу»

14. «Сегодня мой день рождения, а это должно было быть моим именинным тортом»

15. «Вот в таком виде мне доставили гитару, которую я заказал в подарок на день рождения дочери»

16. «Никто не пришел на мою вечеринку по случаю дня рождения, поэтому я соорудил себе гостей из надувных шаров»

17. «Мои родители подарили мне на день рождения это»

18. «Нас облапошили с шариками, а магазины закрыты»