15 фото детей, глядя на которые хочется переспросить: «А это точно ребенок?»
Дети обычно выглядят как маленькие очаровательные ангелочки, которых хочется потискать. Но малыши в этой подборке выглядят как повидавшие жизнь мужчины и женщины, популярные звезды и даже люди из Средневековья. В общем, смотрите сами.
«Моя дочка выглядит как мать, которая сожалеет о всех своих жизненных решениях»
«Мой сын — вылитый Дэнни Де Вито»
«С прибытием в этот мир! Моя дочь выглядит чудесно»
- Смотрит на вас так, как будто вы ее уже достали. © Chancedaner / Reddit
«Моей дочери всего 2 дня от роду, а она уже умеет смотреть на людей взглядом типа: „Они что, разворачивают машину возле моего дома?“»
«Моя дочка выглядит как Стив Бушеми»
«А моя — так, будто живет в доме на колесах на отшибе»
«Жена говорит, что наша дочь смахивает на члена какой-то банды. О чем это она?»
«Кажется, я понимаю, почему моего сына порой принимают за 70-летнего старичка»
«Ребенку 7 минут, а он уже устал»
«В детстве меня можно было перепутать с мужчиной средних лет»
«Малыш превращается в старикашку, когда злится»
«Сын друзей выглядит так, будто он только что из спортзала»
«Дочка друга — вылитый европеец 30-х годов»
«Мой сын похож на старого моряка, который уже устал слушать дурацкие рассказы»
«Первый его поход. Сидит, размышляет»
Иногда дети не только выглядят как взрослые, но и выдают такие перлы, что хоть в блокнот записывай. Вот одна такая подборка.
Фото на превью pangitlee / Reddit, AFP/EAST NEWS
AdMe/Народное творчество/15 фото детей, глядя на которые хочется переспросить: «А это точно ребенок?»
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