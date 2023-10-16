15 фото детей, глядя на которые хочется переспросить: «А это точно ребенок?»

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Дети обычно выглядят как маленькие очаровательные ангелочки, которых хочется потискать. Но малыши в этой подборке выглядят как повидавшие жизнь мужчины и женщины, популярные звезды и даже люди из Средневековья. В общем, смотрите сами.

«Моя дочка выглядит как мать, которая сожалеет о всех своих жизненных решениях»

«Мой сын — вылитый Дэнни Де Вито»

«С прибытием в этот мир! Моя дочь выглядит чудесно»

Смотрит на вас так, как будто вы ее уже достали. © Chancedaner / Reddit

«Моей дочери всего 2 дня от роду, а она уже умеет смотреть на людей взглядом типа: „Они что, разворачивают машину возле моего дома?“»

«Моя дочка выглядит как Стив Бушеми»

«А моя — так, будто живет в доме на колесах на отшибе»

«Жена говорит, что наша дочь смахивает на члена какой-то банды. О чем это она?»

«Кажется, я понимаю, почему моего сына порой принимают за 70-летнего старичка»

«Ребенку 7 минут, а он уже устал»

«В детстве меня можно было перепутать с мужчиной средних лет»

«Малыш превращается в старикашку, когда злится»

«Сын друзей выглядит так, будто он только что из спортзала»

«Дочка друга — вылитый европеец 30-х годов»

«Мой сын похож на старого моряка, который уже устал слушать дурацкие рассказы»

«Первый его поход. Сидит, размышляет»