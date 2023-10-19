15 человек, которые хотели сотворить шедевр своими руками, а потом поняли, что лучше уж купить

Не получается у того, кто ничего не делает. А вот люди из этой подборки решили попробовать сотворить нечто потрясающее. Да, результат оказался непредсказуем, но зато впечатлений набрали вагон и маленькую тележку в придачу.

«Моя первая попытка сделать дизайн ногтей. А я ведь реально думала, что это будет просто»

«Изготовление кошачьей шапочки провалилось. Оказалась „слегка“ великовата»

«Этот уродливый кот — Мона Лиза в моей вязальной карьере»

Это должна была быть Мадонна

«Я реально старалась. Ну, он хотя бы симпатичным получился»

«Худшая грудинка, которую я когда-либо готовил. Сухо, как в пустыне. Ужасно»

Она сказала: «Я честно-честно не трогала свои волосы»

«Испекла себе на день рождения праздничный торт»

«Я запуталась в схеме! Но мне этот кардиган все равно нравится, так что буду носить его с закатанными рукавами»

«Испекла на день рождения соседки торт с ламой»

«Пыталась вышить портрет своего питомца, но ничего не получилось»

«Если смешать натуральную глину и полимерную, получится уродливая русалка»

«Это должна была быть капибара. В моей голове она выглядела так мило, а теперь, когда я почти закончила, я ее ненавижу»

«Моя первая попытка связать себе одежду крючком. Получился просто какой-то ковер, невозможно это носить. Пожалуй, отдам отцу»

«Захотела я, значит, накрутить волосы на тряпочку. Сверху то, что ожидалось, снизу то, что получилось»