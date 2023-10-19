15 человек, которые хотели сотворить шедевр своими руками, а потом поняли, что лучше уж купить
Не получается у того, кто ничего не делает. А вот люди из этой подборки решили попробовать сотворить нечто потрясающее. Да, результат оказался непредсказуем, но зато впечатлений набрали вагон и маленькую тележку в придачу.
«Моя первая попытка сделать дизайн ногтей. А я ведь реально думала, что это будет просто»
«Изготовление кошачьей шапочки провалилось. Оказалась „слегка“ великовата»
«Этот уродливый кот — Мона Лиза в моей вязальной карьере»
Это должна была быть Мадонна
«Я реально старалась. Ну, он хотя бы симпатичным получился»
«Худшая грудинка, которую я когда-либо готовил. Сухо, как в пустыне. Ужасно»
Она сказала: «Я честно-честно не трогала свои волосы»
«Испекла себе на день рождения праздничный торт»
«Я запуталась в схеме! Но мне этот кардиган все равно нравится, так что буду носить его с закатанными рукавами»
«Испекла на день рождения соседки торт с ламой»
«Пыталась вышить портрет своего питомца, но ничего не получилось»
«Если смешать натуральную глину и полимерную, получится уродливая русалка»
«Это должна была быть капибара. В моей голове она выглядела так мило, а теперь, когда я почти закончила, я ее ненавижу»
«Моя первая попытка связать себе одежду крючком. Получился просто какой-то ковер, невозможно это носить. Пожалуй, отдам отцу»
«Захотела я, значит, накрутить волосы на тряпочку. Сверху то, что ожидалось, снизу то, что получилось»
Для тех, кому было мало, у нас есть еще случаи, когда ожидание в пух и прах разбилось о суровую реальность. Однако бывает и такое, что результат превосходит все мыслимые и немыслимые представления.
Фото на превью Sorrypuppy / Reddit
AdMe/Народное творчество/15 человек, которые хотели сотворить шедевр своими руками, а потом поняли, что лучше уж купить
Поделиться этой статьёй