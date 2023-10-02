15 человек, которые хотели знаниями блеснуть, а сели в глубокую лужу

Нет такого человека, который был бы экспертом во всех областях науки. Но чужая безграмотность порой вводит в ступор, и герои нашей подборки попытались отстоять свою правоту. А в бонусе мы поведаем о том, что даже врожденная грамотность может временно покинуть своего хозяина.

Бонус: даже стопроцентная грамотность может дать сбой

У каждого — своя логика, но кое-кого она заводит совсем не в ту сторону, и человек начинает отрицать вещи, известные всем с первого класса. В этой статье можно узнать, какие ошибки пользователи подметили в популярных песнях, а здесь мы составили список коварных названий блюд, которые нет-нет, да и напишешь неправильно.