15 человек, которые хотели знаниями блеснуть, а сели в глубокую лужу
Нет такого человека, который был бы экспертом во всех областях науки. Но чужая безграмотность порой вводит в ступор, и герои нашей подборки попытались отстоять свою правоту. А в бонусе мы поведаем о том, что даже врожденная грамотность может временно покинуть своего хозяина.
- Колледж, идет лекция по астрономии. И тут препод говорит, что радиус Шварцшильда — это расстояние от одного края черной дыры до другого. Мой друг толкает меня локтем и шепчет: «Радиус — это же расстояние от центра до края!» Препод заметил, что мы шушукаемся, и говорит: «Ну-ка, поделитесь с классом, что вы такого интересного обсуждаете». Я и сказал, что он радиус с диаметром перепутал. Учитель секунду смотрел на меня, а потом как ни в чем не бывало продолжил урок. © Kenn Beck / Quora
- У меня отвратительный почерк. Учителя, которые меня не любили, этим пользовались. Даже если я писал контрольную без ошибок, мне снижали оценку за почерк. Особенно ненавидела меня математичка. Вершиной ее ненависти ко мне были записи в дневнике. Когда я показал родителям одну из них, они очень долго смеялись: «Ваш сын пишИт в классе очень плохо». Мама хотела зачеркнуть ошибку и написать: «Зато грамотно». Но отец ее отговорил, решив, что учительница тогда меня совсем загнобит. © Подслушано / VK
- До сих пор помню, как в 4-м классе толпа одноклассниц ржала надо мной, когда я сказала, что человек — млекопитающее. Их аргумент заключался в том, что «а вот у меня есть подружка, у которой аллергия на молоко». © vietturtle / Pikabu
- На биологии проходим животных, вдруг подняли вопрос о том, что в красной одежде не стоит проходить мимо быков. Я, прочитав в свое время кучу энциклопедий, заявляю, что это неправда, ведь быки плохо различают цвета, а реагируют они на резкие движения. Учитель и весь класс смеялись надо мной до конца урока. Тогда-то я и понял, что не все взрослые умные. © Cat0fTime / Pikabu
- Моя подруга училась на искусствоведа. Их профессор читал лекцию, опираясь на статью одного ученого. Надо сказать, что статья в оригинале была написана на французском, а перевели ее очень криво. Подруга пыталась объяснить профессору, что в переводе допущены серьезные ошибки. Но он не поверил второкурснице. Так оказалось, что отец девушки дружил с тем самым ученым. И прямо на паре девушка набрала по телефону автора статьи и тот подтвердил ее правоту! © Steven McGlinn / Quora
- Школа, 2-й класс. Проходим животных. Не помню, какой был вопрос, но отвечаю, что тигр — млекопитающее. Смеется весь класс вместе с учителем. После учитель говорит, что тигр — это хищник. После урока ходил и доказывал одноклассникам, что тигрята не едят мясо сразу, как рождаются. © DimaStory / Pikabu
- Спрашивают меня на собеседовании перед приемом в школу: что ты видишь в окне? Гляжу — а там очередь в магазин, ну я уверенно так: «Вижу очередь в магазин». Психолог сокрушенно качает головой и выдает: «Развитый ребенок должен был ответить „Зима, снег. Все белым-бело“». Мария И. / Dzen
- Учительница раздала карточки, на которых надо было вычеркнуть один лишний предмет. Моей дочке-семикласснице досталось: контрабас, виола, скрипка, барабан. Разумеется, дочь вычеркнула барабан. Учительница: «Наташа, ты хорошо подумала?» Дочь: «Да, Марь Иванна. Барабан — ударный инструмент, а остальные смычковые». Педагог: «Да-а-а, Наташа, от тебя я такой глупости не ожидала, ведь барабан, контрабас и скрипка — это музыкальные инструменты, а „Виола“ — это сыр!» © croc1954 / Pikabu
- Воспитательница в детском саду спросила: «Дети, вы же знаете, что у пауков 8 ног и 2 глаза?» Я во всеуслышание заявил, что у них 8 глаз! Все дети стали смеяться надо мной вместе с воспитательницей. Вечером я пожаловался маме. Как итог, на следующее утро воспитательница при всех извинилась. © Nicholas Mouskondis / Quora
- У меня витилиго, на веках в том числе. Каждое утро меня в школе водили умываться школьные дежурные во главе с завучем. На вопрос «Горло, локти, колени я тоже тенями накрасила?» ответа не было. Типа глаза намазюкала, и все тут, умывайся давай. Аж бесились от того, что не смывается. © Fekla634 / Pikabu
- Когда я в 1-м классе на уроке сказала, что арбуз — это ягода, все стали ржать и тыкать в меня пальцами. Еще бы — отличница, а такую глупость сказала! Когда смех стих, учительница подтвердила мою правоту. Но осадочек остался.
- 2-й класс. Учительница вызвала меня к доске (уж не знаю, что ей в моем домашнем задании не понравилось) и давай наезжать: «Ты хоть знаешь, что такое копыто, а?!» А я, начитавшись всяких книжек о животных, ответила, что копыто — это в своем роде ноготь. Все в классе почему-то заржали, а учительница обозвала меня мерзкими словами, задрала свою ногу в сапоге, постучала рукой по подошве и дала мне «единственно верный» ответ: «Копыто — это ступня!» © LesFox / Pikabu
- Учительница биологии ошиблась со сроком беременности рогатого скота. Я вежливо ее поправила, что коровы вынашивают детенышей 280 дней. Я это знала, потому что дед держал скот. Но учительница стала орать, да еще и вызвала мать к директору. Я думала, мне конец: мама сначала поверила им. Но, услышав суть конфликта, она заявила учительнице: «Моя дочь права, а вы злитесь так, потому что вас уличили в ошибке». Учительница вышла от директора, хлопнув дверью. © Debra Allred / Quora
- 4-й класс. Мы пишем тест, вопрос: «Назовите вымершее животное». Все одноклассники написали «динозавр», а я решил отличиться и написал «птица додо». Учитель мне этот вопрос не засчитал, решив, что я выдумываю. Ну что, на следующий день я притащил ему энциклопедию, ткнул пальцем и любовался его вытянувшимся лицом. © Dhruv Mittal / Quora
Бонус: даже стопроцентная грамотность может дать сбой
- Было это в докомпьютерную эпоху, когда студенты писали конспекты в тетрадках. У однокурсницы — стопроцентная грамотность и идеальный почерк, и ее конспекты пользовались огромной популярностью. И вот как-то списываю у нее лекцию, и спотыкаюсь на слове «бессоклассия». Вслух читаю и понимаю тему лекции: «Можно ли без согласия автора использовать его произведение». Чего только в запарке не напишешь.
У каждого — своя логика, но кое-кого она заводит совсем не в ту сторону, и человек начинает отрицать вещи, известные всем с первого класса. В этой статье можно узнать, какие ошибки пользователи подметили в популярных песнях, а здесь мы составили список коварных названий блюд, которые нет-нет, да и напишешь неправильно.
AdMe/Народное творчество/15 человек, которые хотели знаниями блеснуть, а сели в глубокую лужу
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