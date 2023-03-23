15+ человек, которые испугались женитьбы в самое подходящее время — еще до свадьбы
Говорят, что любой из нас может быть счастлив не только с одним-единственным человеком: для каждого есть кто-то еще, кто может сделать его счастливым. Попробуйте высказать такое мнение влюбленному человеку — и он покрутит пальцем у виска. Но есть люди, которые поняли, что со второй половинкой им не по пути, буквально у алтаря и нашли в себе силы сказать «Нет, извини» перед самой церемонией.
- Моя подруга выложила фотку себя в свадебном платье в соцсеть. Буквально через минуту она получает коммент: «Любимая, а ты уверена, что жених должен видеть свою невесту в платье до свадьбы?!» Подруга в истерику, свадьбу отменила, перенесла на 2 недели, так как теперь ждет, чтобы ей сшили новое платье! © Палата № 6 / VK
- В училище был у меня приятель Саша. И вот я узнаю, что у Саши свадьба, а он на нее не пошел! Его родственники не приехали, а родственники со стороны невесты закупили продуктов и накрыли стол. Потом мама с дочкой-невестой ходили к руководству училища, и парня чуть не отчислили. Потом он рассказал: «С самого начала был против пышной свадьбы, хотел просто расписаться без посиделок. Но будущие родственники возражали: „Должно быть все как у людей“. Ночь перед свадьбой не спал, все думал. И понял: не мой это человек. С утра невесте позвонил предупредить, а она в крик, мол, уже гости приглашены и стол накрыт. Типа, так не шутят и порядочные люди так не поступают». © PolAnd1234 / Pikabu
- Я была подружкой невесты. Друзья и родители умоляли невесту не выходить замуж за этого наглеца без перспектив и работы. Но к свадьбе уже все сдались и пытались порадоваться за нее. На церемонии она оглядела комнату, а затем взяла и побежала к выходу. Все были в шоке, кроме ее отца, который озвучил то, что думали все: «Ну слава богу!» © SFbaimei / Reddit
- Недавно узнал, что моя знакомая отказалась от свадьбы. От второй. С ее первым молодым человеком не сложилось, и она отменила свадьбу, говорила, что видеть его больше не хочет и вообще терпеть его не может. Второму она отдала кольцо обратно через 10 дней после согласия на замужество. Объяснила тем, что любит своего первого жениха. Как вас понимать, женщины? © Палата № 6 / VK
- Если бы не видел — не поверил бы. Мой товарищ женился: снял ресторан, заказал еду, пригласил друзей, причем из другого города — за тысячу километров. А невеста и вся родня просто не пришли. Мы подумали и решили: ну а что делать, все оплачено — гуляем, раз приехали! © HomykiPonaehali / Pikabu
- Я отменил свадьбу как раз перед тем, как были разосланы приглашения. Планирование показало мне эгоистичную и избалованную сторону невесты в мельчайших подробностях. Когда она расстроилась и закричала на меня противным голосом: «Это мой день!» — я увидел перед собой настоящего монстра, что меня и встряхнуло. Я больше не мог смотреть на нее так, как прежде, кажется, разлюбил ее в этот момент. Дамы, это не ваш день, это день пары. Если вы этого не понимаете, вам не нужно выходить замуж. © Duesizzle / Reddit
- Выбрали дату, подали заявление, обсудили, что будет только роспись в обычной одежде и посидим дома с родителями. За месяц до регистрации приехала его мама — и началось: мама хочет торжество, ей дата не нравится, а она купила себе платье, «подбери что-то подходящее к нему». Начала объяснять, что свадьба не мамина, а наша. Но в ответ получила: «Я у мамы единственный сын, она имеет право исполнить свои мечты. Я же не виноват, что твоя мама тебя не так сильно любит». Сказала я в итоге, что моя мама вообще такого зятя не хочет, и в ЗАГС не пошла. © k0za / Pikabu
- Моя коллега решила, что самое время начать принимать новые витамины, за день до свадьбы. В итоге на лице аллергия, она в истерике, заперлась дома, плачет и никого не слушает. Жених в шоке, родители в шоке. Свадьбу отменила, деньги за банкет и всяким ведущим, фотографам и организаторам уже заплатили, никто ничего, конечно же, не вернет. Вот так от одной витаминки оказался испорчен праздник и были потеряны деньги. © Палата № 6 / VK
- Так случилось с одним из моих лучших друзей. Невеста уехала в командировку на полгода и вернулась совершенно другим человеком, в то время как он остался тем же парнем. В общем, они поняли, что им не по пути до того, как поженились. © Butterbuddha / Reddit
- Подруга должна была выйти замуж, жених был в командировке. Мы с ней разговорились о предстоящем событии, и она сказала, что ее мучают сомнения. Но все уже готово, ее отец вложил много денег в мероприятие. Тогда я ответил, что это ее жизнь и никакие деньги ее не компенсируют. Примерно за неделю до события она все отменила. Ее семья праздновала. Я праздновал. Да у нас была целая вечеринка по этому поводу! И это было верным решением: потом оказалось, что парень изменял ей все время без угрызений совести и даже пытался обвинить в этом ее. © Unknown author / Reddit
- Вроде договорились, что все будет по-простому: приедет заберет невесту, потом в ЗАГС, потом дома немного посидят и все. Приезжает жених с друзьями и букетом. И вдруг начинается треш под названием «Выкуп невесты». Жених все же решил подыграть родственникам, но когда время стало поджимать, а они кричали: «Не отдадим такому нашу красавицу без выкупа», — он, знаете, что сделал? Швырнул букет и выдал:
— Поехали, пацаны.
И под офигевшие взгляды огромной толпы ребята развернулись, запрыгнули в машину и уехали. Приехали домой к жениху, где был накрыт стол, и начали отмечать праздник жизни.
Но самое интересное было на следующий день. Приехали родственники невесты, и батя жениху сказал:
— Забери невесту. Я сам тебе еще сверху калым дам.
Жених забрал. И невесту, и приданое. История реальная. Событие конца 60-х — начала 70-х. © Milamanik / Pikabu
- У нас все сорвалось, когда я понял, что она просто хотела свадьбу, а не жить со мной. Она воспринимала меня скорее как друга, а не будущего мужа. © blitzbom / Reddit
- Когда мы с будущим мужем и приглашенными родственниками стояли на ступенях ЗАГСа и ждали своей очереди, я увидела, что в нашу сторону бежит парень, которого я узнала сразу. Моя первая любовь, встречались, но расстались, потому что он не был готов заводить семью. И вот он добегает до ступенек, становится на колено и кричит: «Я люблю тебя, выходи за меня!» Обомлела на минуту, сорвалась со ступеней и побежала к нему. Гости в шоке, свадьба испорчена, никто ничего не понял. Зато мы, самые счастливые люди на свете, позже подали заявление! Ни о чем не жалею. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Младшая сестра выходила замуж. Она готовилась к свадьбе и захотела организовать еще и репетицию. За месяц до «настоящей» свадьбы мы все нарядились, собрались в нужном месте и прекрасно провели время. В результате гостям все так понравилось, что все разошлись в 5 утра. На следующий день сестра со своим мужем сказали, что они решили отменить будущую свадьбу и что их целиком и полностью устроило вчерашнее празднование. Сказали, что лучше уже не будет. Но самое прекрасное в том, что все гости были сами собой, не было профессиональных фотографов, поэтому все фото и видео максимально невылизанные, искренние и смешные, а атмосфера была очень теплой. © Палата № 6 / VK
- После примерки свадебных платьев мы с подругой встретились с моей семьей за ужином. Смотрим с мамой фотографии в платье на телефоне подруги, и в этот момент всплывает сообщение от моего жениха. Открываю, а там признание, мол, круто у них там было несколько недель назад и он сожалеет, что не будет продолжения. Он понятия не имел, что ее телефон у меня. Я просто встала и подошла к нему. Выражение его лица — бесценно. Излишне говорить, что жениха и подруги у меня с тех пор нет? © UnicornPrime / Reddit
- Еще до того, как папа с мамой встретились, он был с одной дамой, которая вынуждала его жениться. По сути, она просто начала планировать свадьбу без предложения. И мой отец позволил этой истории зайти слишком далеко. Однажды она с ее матерью обсуждали, какое блюдо будет на столе, и спросили моего отца, что он думает: «Жареный цыпленок или говядина?» На что папа ответил: «Мне все равно, что будут подавать, потому что меня там не будет». © zeroshiftsl / Reddit
- Друг за 12 дней до свадьбы все отменил из-за того, что будущая теща начала наглеть. Поставила ультиматум: чтобы на столе было много красной икры, а купить ее обязательно надо у какого-то там ее родственника. Последней каплей стало, когда она будущему зятю заявила: «Я считаю, что ты неправильно тратишь свои деньги». После этого он позвонил каждому из близких друзей и спросил совета: 90 % посоветовали бежать на фиг. Тогда он просто извинился перед всеми родственникам, забрал деньги из ресторана и уехал в другой регион к отцу, а там к нему и пришло осознание, что с теми людьми ему не по пути. © Navi****** / Pikabu
- Мы были вместе больше 5 лет. До свадьбы 2 недели, приглашено больше сотни гостей, составлены схемы рассадки, внесены предоплаты — и я все это отменяю. Просто потому, что однажды заглянула в свою душу и честно спросила: «Ты его любишь?» — «Да». «Он любит тебя?» — "Да«.«Он хороший человек?» — «Да». «Вы оба заслуживаете любви и счастья?» — «Да». «Будете ли вы счастливы через 10 лет?» — «Нет».
Я ненавидела это «нет». Долго не хотела себе в этом признаваться, но и отрицать этого не могла... Мы просто хотели разного. Вину чувствовала страшную, но со временем все улеглось: семья меня не осудила, бывший жених признался, что тоже сомневался. Это история не грустная — мы оба жили долго и счастливо... Просто не так, как любой из нас мог подумать перед той несостоявшейся свадьбой. © Adrienne Rauch / Quora
- Была в отношениях 3 года, иногда ссорились, но в целом любили друг друга. Дело дошло до предложения, я согласилась. Спланировали свадьбу, пригласили семью, друзей — в общем, все было готово. Как вдруг за день до торжества утром ко мне приходит сестра жениха и начинает настаивать, чтобы я отменила свадьбу, но никак не хочет рассказывать почему. В какой-то момент она просто сломалась и, рыдая, рассказала, что у него на стороне есть другая девушка. Сестра все это время знала, но молчала и только сейчас решилась рассказать... © Палата № 6 / VK
Бонус: бывает так, что интуиция подводит и все заканчивается хорошо
- В ночь перед свадьбой случилась истерика, что замуж не хочу. Ни за этого человека, ни вообще. Совсем. Рыдала всю ночь. Выносила жениху мозг, что жить с ним не хочу. Благо он терпеливый и любил очень. Я тогда вообще адекватностью не отличалась, он понял, что это от сильнейшего волнения. 12 лет со свадьбы прошло, полет нормальный. © belialka / Pikabu
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