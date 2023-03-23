15+ человек, которые испугались женитьбы в самое подходящее время — еще до свадьбы

Говорят, что любой из нас может быть счастлив не только с одним-единственным человеком: для каждого есть кто-то еще, кто может сделать его счастливым. Попробуйте высказать такое мнение влюбленному человеку — и он покрутит пальцем у виска. Но есть люди, которые поняли, что со второй половинкой им не по пути, буквально у алтаря и нашли в себе силы сказать «Нет, извини» перед самой церемонией.