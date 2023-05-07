15 человек, которые настолько безграмотны, что у окружающих пар из ушей валит

Никто не должен цитировать энциклопедии по памяти, но удивительно, когда люди не знают базовых вещей, да еще и насмехаются над окружающими. А когда этих неучей удается ткнуть носом в факты, многие отказываются признать свою неправоту.

Оказывается, кругом полно людей, которые начитались всяких баек в интернете, и теперь верят, что снег — это просто пыль, которую сдувает с гор. Или вот забавная гипотеза о том, почему нельзя трогать руками украшения из аметиста.