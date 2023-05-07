15 человек, которые настолько безграмотны, что у окружающих пар из ушей валит
Никто не должен цитировать энциклопедии по памяти, но удивительно, когда люди не знают базовых вещей, да еще и насмехаются над окружающими. А когда этих неучей удается ткнуть носом в факты, многие отказываются признать свою неправоту.
- В детской передаче давным-давно шла викторина. Ведущий спрашивает: «Какая страна похожа на элемент одежды?» Нужно было написать им письмо. Я, конечно, написал, что это Апеннинский полуостров (Италия). Но ничего не выиграл, потому что правильный ответ был Ямайка. © Shomancheg / Pikabu
- Учась на первом курсе, гуляла с парнем. Он с ветеринарного факультета, а я эколог. В ходе разговора я сказала, что кошки ходят на пальцах. Он откровенно засмеялся надо мной: «Ты это сейчас сама придумала». Я обиделась, говорю: «Это правда, смотри!» Залезла в интернет и ткнула его носом в экран. Он скривил губу и сказал: «Да ты без интернета ничего доказать не можешь». М-да. Ничего у нас с ним не сложилось. © 6ANanaStya1 / Pikabu
- Школа, четвертый класс. У нас идет викторина с другой половиной класса. Одноклассник спрашивает: «Кто такой каракал?» Я в ответ: «Животное из семейства кошачьих», а он мне: «Ха-ха! Нет! Это — хищник». Я хмыкнул: «Из какого же семейства этот ваш хищник?»
Одноклассник выдал: «Из семейства каракатиц». Больше всего меня поразило, что в этот момент наша учительница просто промолчала. Потом я понял, что Галина Сергеевна понятия не имела, кто такой каракал. © jadozub / Pikabu
- 2-й класс. Учительница вызвала меня к доске (уж не знаю, что ей в моем домашнем задании не понравилось) и давай наезжать: «Ты хоть знаешь, что такое копыто, а?!» А я, начитавшись всяких книжек о животных, ответила, что копыто — это в своем роде ноготь. Все в классе почему-то заржали, а учительница обозвала меня мерзкими словами, задрала свою ногу в сапоге, постучала рукой по подошве и дала мне «единственно верный» ответ: «Копыто — это ступня!» © LesFox / Pikabu
- Учительница раздала карточки, на которых надо было вычеркнуть один лишний предмет. Моей дочке, семикласснице, досталось: контрабас, виола, скрипка, барабан. Разумеется, дочь вычеркнула барабан. Учительница: «Наташа, ты хорошо подумала?» Дочка: «Да, Марь Иванна. Барабан — ударный инструмент, а остальные смычковые». Педагог: «Да-а-а, Наташа, от тебя я такой глупости не ожидала, ведь барабан, контрабас и скрипка — это музыкальные инструменты, а „Виола“ — это сыр!» © croc1954 / Pikabu
- На биологии проходим животных, вдруг подняли вопрос о том, что в красной одежде не стоит проходить мимо быков. Я, прочитав в свое время кучу энциклопедий, заявляю, что это неправда, ведь быки плохо различают цвета, а реагируют они на резкие движения. Учитель и весь класс смеялись надо мной до конца урока. Тогда-то я и понял, что не все взрослые умные. © Cat0fTime / Pikabu
- Школа, 2-й класс. Проходим животных. Не помню, какой был вопрос, но отвечаю, что тигр — млекопитающее. Смеется весь класс вместе с учителем. После учитель говорит, что тигр — это хищник. После урока ходил и доказывал одноклассникам, что тигрята не едят мясо сразу, как рождаются. © DimaStory / Pikabu
- Воспитательница в детском саду спросила: «Дети, вы же знаете, что у пауков 8 ног и 2 глаза?» Я во всеуслышание заявил, что у них 8 глаз! Все дети стали смеяться надо мной вместе с воспитательницей. Вечером я пожаловался маме. Как итог, на следующее утро воспитательница при всех извинилась. © Nicholas Mouskondis / Quora
- Моя подруга училась на искусствоведа. Их профессор читал лекцию, опираясь на статью одного ученого. Надо сказать, что статья в оригинале была написана на французском, а перевели ее очень криво. Подруга пыталась объяснить профессору, что в переводе допущены серьезные ошибки. Но он не поверил второкурснице. Так оказалось, что отец девушки дружил с тем самым ученым. И прямо на паре девушка набрала по телефону автора статьи и тот подтвердил ее правоту! © Steven McGlinn / Quora
- Когда я в 1-м классе на уроке сказала, что арбуз — это ягода, все стали ржать и тыкать в меня пальцами. Еще бы — отличница, а такую глупость сказала! Когда смех стих, учительница подтвердила мою правоту. Но осадочек остался.
- 4-й класс. Мы пишем тест, вопрос: «Назовите вымершее животное». Все одноклассники написали «динозавр», а я решил отличиться и написал «птица додо». Учитель мне этот вопрос не засчитал, решив, что я выдумываю. Ну что, на следующий день я притащил ему энциклопедию, ткнул пальцем и любовался его вытянувшимся лицом. © Dhruv Mittal / Quora
- Колледж, идет лекция по астрономии. И тут препод говорит, что радиус Шварцшильда — это расстояние от одного края черной дыры до другого. Мой друг толкает меня локтем и шепчет: «Радиус — это же расстояние от центра до края!» Препод заметил, что мы шушукаемся, и говорит: «Ну-ка, поделитесь с классом, что вы такого интересного обсуждаете». Я и сказал, что он радиус с диаметром перепутал. Учитель секунду смотрел на меня, а потом как ни в чем не бывало продолжил урок. © Kenn Beck / Quora
- Учительница биологии ошиблась со сроком беременности рогатого скота. Я вежливо ее поправила, что коровы вынашивают детенышей 280 дней. Я это знала, потому что дед держал скот. Но учительница стала орать, да еще и вызвала мать к директору. Я думала, мне конец: мама сначала поверила им. Но, услышав суть конфликта, она заявила учительнице: «Моя дочь права, а вы злитесь так, потому что вас уличили в ошибке». Учительница вышла от директора, хлопнув дверью. © Debra Allred / Quora
- До сих пор помню, как в 4-м классе толпа одноклассниц ржала надо мной, когда я сказала, что человек — млекопитающее. Их аргумент заключался в том, что «а вот у меня есть подружка, у которой аллергия на молоко». © vietturtle / Pikabu
- В ТЦ проходила викторина. Выхожу я и еще один парень. Нас спросили: «Какая болезнь появляется, если в организме не хватает витамина С?» Я ответил: «Цинга». Ведущие замялись, а второй конкурсант выиграл, потому что ответил: «Простуда», и это был правильный ответ. © Fulgurus / Pikabu
Оказывается, кругом полно людей, которые начитались всяких баек в интернете, и теперь верят, что снег — это просто пыль, которую сдувает с гор. Или вот забавная гипотеза о том, почему нельзя трогать руками украшения из аметиста.
AdMe/Народное творчество/15 человек, которые настолько безграмотны, что у окружающих пар из ушей валит
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