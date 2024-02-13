15+ человек, которые мечтали вкусно поесть, а смогли лишь от души посмеяться

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Казалось бы, когда приготовлением еды занимаются профессионалы, можно расслабиться и просто получать удовольствие. Но как показывает практика, подкинуть сюрприз может даже ужин в дорогом ресторане.

В итальянском ресторане в красивой бутылочке мне принесли оливковое масло. Я так думал. А когда попробовал, оказалось, что туда налили дезинфицирующее средство для рук

«Знакомьтесь: мой десерт за $15 в модном ресторане. Столовая ложка шоколадного крема и гренка сверху»

Это что? Кусок сырой курицы и просто сухарик? ©Ace_and_Affraid / Reddit

«Желаете суши?»

«Заказал это блюдо в Японии. Пожалуйста, экспозиция «Гамбургер в лесу»

«Если вы не знали, то так выглядит знаменитый торт «Черный лес»

Я вижу место, где должен был быть торт, но, похоже, они его где-то забыли. ©the_moosey_fate / Reddit

«Это был самый дорогой ресторан, в котором я когда-либо был. Шеф-повар приготовил закуску буквально на наших руках»

«Местный ресторан впервые решил организовать рождественский фуршет. И, кажется, кто-то забыл купить сервировочные тарелки»

Кто-то выходит из ресторана с плотно набитым желудком, а кто-то — с историей на миллион.

Это должна была быть пицца с морепродуктами

Японская ловушка для туристов

Первое блюдо из крутого сета в ресторане. Описано красиво, но по факту это просто маринованные огурцы

Кстати, сюрпризики может преподнести и самая простая еда.

«Кто-то подарил маме на Рождество вот такие клубнички. Стоят они примерно $ 60»

Как считаете, это больше похоже на блюдо из дорогущего ресторана или выглядит как пол в комнате ребенка, где еще и кошке стало плохо?

«Так в понимании одного британского кафе выглядит ролл с копченым сыром чеддер. Это, конечно, вкусно, но, ребята...»

В модном ресторане подали палочки из моцареллы с черной икрой

«Заплатил за это $ 17,5. Должно быть, это такая шутка»

Вашему вниманию — салат цезарь стоимостью $ 15

Паста с креветками на Гавайях. Отличается от обычной пасты по нормальной цене всего лишь одной креветкой

Банановый ролл из веганского ресторана. Просто фрукт с «Нутеллой». За все про все — $ 9

Вот как выглядел бананово-шоколадный десерт в крутом ресторане