15 человек, которые на своей шкуре убедились, что первое впечатление бывает обманчиво
Если говорить начистоту, то большинство из нас делает выводы о человеке по внешности и опираясь на стереотипы. Преподаватели рисуются нам в голове интеллигентами в строгих костюмах, а тихие старушки — божьими одуванчиками в платочках. В этой подборке мы разбиваем клише.
- Работала в частной стоматологии. Пришел как-то дядечка: одет бедновато, полный рот железных коронок. Говорит: «Хочу поменять на белые. Сколько будет стоить?» Назвали ему стоимость — немалую, понятное дело. А тот и говорит: «Ну давайте начинать, значит». И достает из кармана толстую пачку купюр, спрашивает, мол, вам какими лучше. Когда ушел, мы в окно смотрим, а дядечка подходит к огромному джипу. Оттуда выскакивает водитель и чуть ли не в поклоне ему дверь открывает. © Вероника / ADME
- У меня муж из «отдела когнитивного диссонанса». В отпуске выглядит так: башка крашеная в кислотные цвета, футболки со смешными надписями, носки тоже веселые и яркие. Он — кандидат технических наук, препод в универе и заместитель руководителя в крупной конторе. Обожаю смотреть, как меняются лица людей, когда они с ним говорить начинают. © kidira / Pikabu
- Было мне лет 19. Открыла свой сувенирный магазинчик и стояла там за прилавком. Заходит компашка, один из парней решил, видимо, поднять свою значимость. Начал обливать грязью сувениры, потом говорит, что работать здесь — это вообще ниже плинтуса. И с презрением обратился ко мне: «Девушка, вот вам не стремно работать простым продавцом?» «Нет», — говорю. Он: «А вы не думали добиться большего в жизни?» А я в ответ: «Думала, конечно, вот и магазин открыла». У парня натурально изменилось лицо. Он промямлил «молодец» и быстренько ретировался. © alyone / Pikabu
- Покупали квартиру. У мужа неожиданно сносились до дыр все джинсы, пошел на просмотр в старых затасканных трениках. Квартира — недешевая трешка, хозяева одеты с иголочки. Посмотрели и сказали: «Берем!» И тут началось. Нам за вечер их агент позвонил 4 раза, чтобы напомнить о стоимости квартиры. А уж когда муж на внесение залога приехал в тех же трениках, да еще и на замотанной скотчем машине, они все чуть не упали. © Мама Дорогая / ADME
- Сижу в машине. Вижу, приближается мужик нетвердой походкой. И так аккуратно перебирая руками по капоту, ко мне приближается. Ну, думаю, сейчас начнется: «Братан, выручи копеечкой». Уже мысленно приготовился послать гостя. Опускаю стекло: «Что хотели?» Мужик говорит: «Довезите до дома, пожалуйста, тут недалеко». Оказалось, радикулит у него, до магазина как-то дошел, а обратно с пакетом сложно. Пока вез его, он все пытался денег дать. Не взял. А потом я думал долго: вот понадобится нормальному человеку помощь, а ты отмахнешься от него, подумаешь, мошенник какой. © Mashinisten / Pikabu
- Мы с подругой зашли в автобус и заметили симпатичного парня в белой куртке. Он выглядел классно! Через некоторое время мы познакомились и стали переписываться в соцсетях. Этот парень оказался таким глупеньким. Разочарование — вот что мы почувствовали. © Khushi Patil / Quora
- В вузе одна преподавательница пригласила в гости, чтобы я забесплатно поработала аниматором на детском празднике. Мне не сложно, у меня тогда глаза горели. После праздника она меня покормила салатом и гуляшом. Ну я поела, а потом за свои деньги поехала с костюмами и реквизитом из области в город, в общагу. На последнем курсе поцапалась с этой теткой по творческим вопросам. И что же я узнаю от других? Что я такая-сякая, неблагодарная. Она меня пригласила к себе домой на семейный праздник, познакомила с детьми, накормила как родную. А я вот таким ей отплатила. Тряслась в область, и обратно, с костюмами, на чужой бесплатный праздник за свои деньги. Оказалось, что я «барыне» за это ручки целовать должна была, потому что она просто пожалела голодающую студентку. © 11ore11 / Pikabu
- У нас был случай: на даче пришлось с мужем прямо в одежде в озеро прыгать — человека спасать. Потом переоделись и переобулись в то, что на даче было, выглядели, прямо скажем, очень непрезентабельно. И пока до дома добрались, несколько презрительных взглядов поймали. © Тревожное Пирожное / ADME
- Был у меня одноклассник. Высокий, худой, густые волосы. Линия подбородка острее, чем его интеллект. В общем, жутко популярный у девчонок. Но я заметил странность: одноклассник часто приходил в школу с перебинтованными руками. Спрашиваю: «Бро, что с тобой? Подрался с кем-то?» Он ухмыльнулся: «Да это фальшивка, но девчонки ведутся». Тоже мне, герой-любовник. © Shubham Singh / Quora
- К нам пришел новый директор. Сначала он показался милым и компетентным, очаровал весь персонал. Но месяца через 3 мы увидели его истинное лицо. Выяснилось, что людей он не уважает, может отругать сотрудника прямо на глазах у всех. Люди, которые работали у нас годами, начали увольняться. Я ничего не могу сделать, и это удручает. © Christi Zelaya / Quora
- Звонок в дверь, смотрю — мужик два на два. Уже держит в руках развернутое удостоверение. Оказалось, газовщик. Говорит, привык, что люди пугаются его габаритов, поэтому удостоверение наготове. Оказался смешливым и веселым. © Redfox79 / Pikabu
- У меня всегда были нелады с математикой. Поэтому я ходил в спецкласс для проблемных учеников. В первый же день я заметил девушку с задней парты. Во всем черном, кроме розовых прядей в волосах, а в носу был пирсинг. Типичная готка. Выяснилась, что она старшеклассница. На учебе она появлялась 1 раз в неделю. Мы с другом решили, что она в математике вообще ни в зуб ногой, стали издеваться над ней и хихикать. А потом нам сказали, что она настолько гениальна, что уже прошла всю школьную программу по математике. Администрация школы разрешила ей приходить на полдня и писать только контрольные. © Justin Franco / Quora
- Я швея. Однажды меня пригласили работать с Джоан Риверс (телеведущая, известная колкими высказываниями. — Прим. ADME). Я была в шоке. Что надеть? Как себя вести? Пошла по магазинам и перемерила 50 нарядов. Пришла на место встречи на час раньше. Наконец приехала Джоан. Она распаковала вещи и сделала то, что изменило меня навсегда: начала болтать со мной как с подругой. Спрашивала, где я выросла, есть ли у меня дети. Она напомнила мне мою бабушку. А потом начались съемки, ее поведение на камеру было язвительным и грубым. После шоу она поблагодарила меня за работу и даже вручила подарок. © Gina Vincenza Van Epps / Quora
- Пришла на речную прогулку в яхт-клуб. Иду по пирсу, все яхты такие красивые, одна другой круче. Дохожу до самого конца и вижу 2 мужичков простоватого вида, красят какое-то корытце старое лаком. Задала им пару вопросов и узнала, что этому корытцу уже лет 40–50. Раньше было гоночной яхтой и сейчас самое быстрое судно на этой речке. А выглядит как сушеная лакированная кукурузина. Один из этих дядек оказался очень именитым яхтсменом (это мне потом сказали). Так часто бывает, что люди и вещи вовсе не то, чем кажутся. © Валентина Верба / ADME
- Сын разболелся, повезла к врачу. Вхожу в приемную, а там сидят парни самой пугающей внешности. С цепями на пол-пальца. Вот прямо вечером от таких убежишь, на всякий случай. Ну, думаю, приплыли. Сяду с краешку — вдруг пронесет. Оказалось, они милейшие парни! И сыну моему помогли разуться, и отвлекали его, шутили с ним. Больше стараюсь не судить по внешнему виду. © kotyonokEr / Pikabu
А здесь девушка рассказывает, как испугалась своих попутчиков в поезде, а в итоге те ее здорово выручили.
AdMe/Народное творчество/15 человек, которые на своей шкуре убедились, что первое впечатление бывает обманчиво
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