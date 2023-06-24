15 человек, которые на своей шкуре убедились, что первое впечатление бывает обманчиво

Если говорить начистоту, то большинство из нас делает выводы о человеке по внешности и опираясь на стереотипы. Преподаватели рисуются нам в голове интеллигентами в строгих костюмах, а тихие старушки — божьими одуванчиками в платочках. В этой подборке мы разбиваем клише.