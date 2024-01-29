15+ человек, которые на своем опыте убедились, что размер имеет значение

Все мы привыкли к размеру тех вещей, которые нас окружают в повседневной жизни. Например, все огурцы в магазине приблизительно одинакового размера, ключи от дверей спокойно помещаются в кармане, а выпавший град не больше гороха. Однако во всем есть исключения, и эта статья как раз таки об этом.

«Вы только взгляните на морковку, которую я притащил с работы»

Это самый маленький банан, который я когда-либо видел. © wasrity / Reddit

«Град, который у нас выпал прошлой ночью»

«У моего брата 50-й размер обуви. Так он выглядит в классических туфлях»

«Вот кольцо моего мужа и мое»

А-а-а, только не говорите, что Шрек — это ваш муж. © itsfritzz / Reddit

«Яйца, купленные в магазине в сравнении с яйцом, которое снесла моя курица»

«Мы встретили самую длиннорогую корову»

«Бабушка моего друга вырастила вот такой огурец»

Кстати, посмотрите еще на подборку фотографий, на которых размеры бьют все рекорды.

Листик орешника. Нетбук для сравнения

Белый гриб весом 560 г, не червивый

«Моя рука в сравнении с лапой медведя гризли»

Вот это гаечка!

«Размер ладони моей невесты в сравнении с моей рукой. Невесте, кстати, 21 год»

«Была в магазине. Нашла малюсенький рабочий утюг»

Может показаться, что это какой-то фотошоп, но это не так. Есть еще целая подборка фото, на которых вы увидите огромную разницу в размерах.

Хорошего кота должно быть много

«Самый маленький и самый большой ключи из нашего магазина в сравнении с обычным дверным ключом»

Заказали бассейн для собак, а пришел бассейн для муравьев

То ли гигантский кот, то ли лилипутский обогреватель

«Самый маленький и самый большой батат с огорода моей мамы»

«Самая маленькая жаба, которую я видел»