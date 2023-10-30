15 человек, которые нашли чужие деньги и чуть мозг не сломали: «Вернуть или оставить»
Кому бы не хотелось, чтобы деньги свалились прямо на голову или лежали буквально под ногами. Но мало кто задумывается, с какими внутренними противоречиями придется столкнуться после такой находки. Герои нашей подборки оказались именно в такой ситуации, где им пришлось решать: искать хозяина или оставить деньги себе.
- Как правило, я довольно честный человек. Но однажды, еще будучи учеником, я нашел кошелек с мелочью в школьном коридоре и положил его в свой шкафчик. Мое плохое «я» и хорошее долго спорили, что с ним делать, но в итоге победила плохая сторона. Я решил оставить деньги себе. Хотите посмеяться? Монеты, которые, как мне показалось, я нащупал, оказались четками. © Ken Erickson / Quora
- Работала в ресторане менеджером. Пришел мужик на завтрак, с виду обычный, поел и ушел. Официант пошел убирать стол. Подходит, а на полу пакет стоит. Он его раскрывает, внутри гора пачек с купюрами, миллионов 10, если не больше. Стоим, глаза вытаращили, не знаем, что делать. Звоним директору, спрашиваем, как быть. Он: «Если не хотите огрести проблем, не трогайте пакет и ждите». Через час возвращается тот мужик и как ни в чем не бывало: «Я тут пакет не оставлял?» Мы пальцами на стол тычем. Взял его, даже не заглянул, поблагодарил и ушел. Мы в шоке. Еще через час возвращается и дарит нам по 100 мл дорогой туалетной воды. © Юлия Филатова
- Отдыхали в Таиланде, гуляли и нашли кошелек с банковскими картами, правами и приличной суммой денег. Оказалось, что владелец кто-то из местных. Обратились в банк, полчаса объясняли ситуацию, оставили свой номер. Вскоре звонят из банка с сюрпризом: «Владелец нашелся, но сказал, что кошелек ему больше не нужен, можете выкинуть». Мы в шоке. © Подслушано / VK
- Еще будучи подростком, шел ночью домой от друга через парк. Вдруг слышу шум. Мимо меня пробегает парень со свертком в руках, а за ним бегут полицейские. Тут парень спотыкается и роняет свой пакет. Сверток укатился в траву на обочину тропинки. Полицейские догнали беглеца, а мне приказали убираться вон. Пару дней спустя я шел по парку и увидел тот самый сверток, все еще лежащий на обочине. Захотел посмотреть, что в нем, но испугался и ушел. Я каждый день проходил той дорогой в школу и каждый раз просто смотрел на свою находку. Наконец, примерно через неделю я решился и забрал его. Внутри оказалось $ 3 000. Я спрятал деньги от родителей и потратил их на приставку и на первоначальный взнос за первую машину. © Unknown author / Reddit
- В детстве нашла крупную купюру. Прекрасно знала, что это немалые деньги, так как в магазин за хлебом, молоком и мороженым бегала. Отдала родителям. Папа с мамой обалдели от такой добычи, посовещались и на следующий день купили в магазине мою мечту — велосипед. © Татьяна Ожилист / ADME
- Я вечно голодная и бедная студентка. Стою в магазине на кассе. Тут какой-то дедуля дергает меня за рукав и показывает на ₽ 100 на полу: «Девушка, вы обронили». Приличные деньги в то время! Я, хоть ничего не роняла, поднимаю их, стою дальше. Мысленно благодарю небеса и деда. И тут передо мной бабуля начинает голосить: «Ой, куда же я деньги дела, потеряла, что ли?! Вот же ₽ 100 в руках были». В моей голове складывается пазл, в голове деда тоже. И под уничтожающим взором старика, красная как помидор, отдаю бабушке ₽ 100: «Это, наверное, ваши». Этот магазин я потом стороной обходила вплоть до его закрытия. © CarefreeTime / Pikabu
- Нашел кошелек. Я не жадный, позвонил. Ответила женщина, договорились о встрече. В назначенное время стою в условленном месте. Вдруг подъезжает крутая тачка, из него выходит бородатый мужик и говорит садиться в машину. Я испугался, но пошел. Мы сели. У меня сердце в пятки ушло. Вдруг он улыбнулся, поблагодарил и дал мне половину налички из найденного мной кошелька. Вот так добро возвращается. © Подслушано / Ideer
- Был у меня период после развода, еще и работы лишился. Есть реально нечего было. Дома из еды только мука. Иду как-то поздно вечером, и впереди меня мужчина роняет борсетку. У него еще цветы и пакеты в руках были. Я борсетку подобрал, быстрым шагом догнал мужика, отдал. Он мне: «Етить колотить! Да у меня все тут — и деньги, и документы, и ключи. Спасибо! Давай хоть пару соток дам?» Я, не знаю почему, на автомате отказался. А ночью жарил блины на воде и плакал голодными слезами. © MikeS63 / Pikabu
- Учился в 6-м классе. Возвращаясь домой из школы, нашел небольшую пачку денег, рядом с машиной лежали. С малых лет меня учили, что чужое брать нельзя, и я около 5–6 часов простоял там, дожидаясь хозяина машины. Когда он все-таки пришел, я отдал ему эти деньги, он на меня посмотрел, улыбнулся и сказал: «Дарю, оставь себе». Я пошел домой и никому об этом не рассказал, все себе оставил. © Подслушано / VK
- Работал в ночную смену в магазине. Когда закончил смену и уже собирался закрывать магазин, обнаружил чей-то кошелек Louis Vuitton. Внутри было $ 410, визитка и удостоверение личности. Было около часа ночи, я не стал дожидаться утра и позвонил по указанному номеру. Владелец кошелька оказался работником фабрики по производству носков, он поблагодарил меня и подарил пару носочков. © getexp27 / Reddit
- Захожу в магазин сегодня, на полу лежит крупная купюра, а навстречу мне к выходу идет парень. Я испугалась, что он может заметить первый и забрать себе, поэтому с дуру села на шпагат, прям на купюру. Уж из-под меня он точно ее вырывать не будет. На что парень сквозь смех выдает: «Что-то новенькое, в основном люди пытаются отодрать ее от пола руками». Оказалось, это сувенирная, покрытая лаком и приклеенная для таких лохов, как я. © Палата № 6 / VK
- Знакомые делали ремонт в квартире. Заказчик — большая шишка. Отодвинули шкаф, а там пачка евро. Долго думали, что делать. А вдруг проверяют, а может, хозяин квартиры давно их потерял. В городе его нет, по телефону такое не спросишь. Решили, что лучше отдать. Позвали его сына лет 19. Поднесли деньги, как каравай почетному гостю. А парниша возьми да ляпни: «А-а-а, батя, наверное, потерял». В карман положил, развернулся и ушел. © comcom / Pikabu
- Работаю простым слесарем-сантехником. Недавно ремонтировал одному клиенту унитаз. Под крышкой бачка нашел увесистую пачку долларов, перемотанную скотчем. Был соблазн положить деньги в карман и уйти. Но позвал хозяина и отдал ему «зеленые». Тот молча забрал деньги, расплатился за работу и попрощался. Ни о чем не жалею. © Подслушано / VK
- Нашла бумажник со $ 150 на полу в ресторане, в котором тогда работала. Подумала, что деньги будут искать, поэтому отдала бумажник менеджеру. Он сказал, что если никто не заберет его в течение 48 часов, то я могу оставить деньги себе. Никто не пришел, и через пару дней я потратила их на покупки. © Lucia Conlon / Quora
- Стояли всей семьей в очереди за билетами на ярмарку. Смотрю на землю, вижу $ 20 под ногами одной дамы. Велю дочери поднять их и отдать женщине, видимо, она обронила. Эта дама изумленно посмотрела на дочку, затем молча взяла $ 20 и удалилась. «Хм, странно», — подумал я. Подхожу к кассе, начинаю вытаскивать свои деньги. Черт, это были мои $ 20. © sschering / Reddit
Оказывается найти крупную сумму денег не всегда приятно, ведь человек также берет на себя определенную долю ответственности и нередко оказывается перед дилеммой: вернуть или оставить себе.
AdMe/Народное творчество/15 человек, которые нашли чужие деньги и чуть мозг не сломали: «Вернуть или оставить»
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