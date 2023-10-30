15 человек, которые нашли чужие деньги и чуть мозг не сломали: «Вернуть или оставить»

Кому бы не хотелось, чтобы деньги свалились прямо на голову или лежали буквально под ногами. Но мало кто задумывается, с какими внутренними противоречиями придется столкнуться после такой находки. Герои нашей подборки оказались именно в такой ситуации, где им пришлось решать: искать хозяина или оставить деньги себе.