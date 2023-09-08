15+ человек, которые не парятся и делают все тяп-ляп, а другим потом расхлебывать

У людей, привыкших трудиться на совесть, редко случаются промахи — они ответственно подходят к делу, продумывают каждый шаг. Однако есть те, кто работает спустя рукава и поскорее хочет отделаться от всего, а кому-то потом за них все приходится переделывать. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, которые в два счета вычислят халтуру.

А в бонусе расскажем про парня, который стал жертвой чужой халатности.

«Фонтан «Парящий камень». Это просто магия какая-то!"⁠⁠

"И так сойдет"⁠⁠

Когда глазомер подвел

Кто-то догадался влепить этот знак на спуске

Стоит и ладно

Велосипедная дорожка с препятствиями

"Цена написана слегка неразборчиво"⁠⁠

"Курьер доставил пиццу"⁠⁠

Дизайн что надо

"Человек-паук"⁠⁠

"Чемодан моего дяди после полета"⁠⁠

Закрасьте пустой квадрат

«Вот так мне звонок для видеодомофона поставили»

Получилось почти идеально

Надпись на табличке: «Манго»

Фигурная разметка парковки

«Темная сторона дороги»

«У нас на съемной квартире трубы были наглухо зашиты гипсокартоном, гипсокартон обложен плиткой. Лючок был не предусмотрен в принципе. Когда труба с холодной водой потекла, пришлось выламывать дыру»

Бонус

На съемной квартире сорвало кран, кипяток хлещет напором в ванну. Перекрыть не получается, вентили заложены кирпичом. До приезда аварийки вычерпывал воду ведром. А хозяин квартиры первым делом спросил: «А что, воду перекрыть мозгов не хватило?» Хотел ответить: «У тебя хватило мозгов краны кирпичом заложить...». Но не ответил, молодой был, скромный. © las77 / Pikabu

