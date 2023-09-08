15+ человек, которые не парятся и делают все тяп-ляп, а другим потом расхлебывать
У людей, привыкших трудиться на совесть, редко случаются промахи — они ответственно подходят к делу, продумывают каждый шаг. Однако есть те, кто работает спустя рукава и поскорее хочет отделаться от всего, а кому-то потом за них все приходится переделывать. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, которые в два счета вычислят халтуру.
А в бонусе расскажем про парня, который стал жертвой чужой халатности.
«Фонтан «Парящий камень». Это просто магия какая-то!"
"И так сойдет"
Когда глазомер подвел
Кто-то догадался влепить этот знак на спуске
Стоит и ладно
Велосипедная дорожка с препятствиями
"Цена написана слегка неразборчиво"
"Курьер доставил пиццу"
Дизайн что надо
"Человек-паук"
"Чемодан моего дяди после полета"
Закрасьте пустой квадрат
«Вот так мне звонок для видеодомофона поставили»
Получилось почти идеально
Надпись на табличке: «Манго»
Фигурная разметка парковки
«Темная сторона дороги»
«У нас на съемной квартире трубы были наглухо зашиты гипсокартоном, гипсокартон обложен плиткой. Лючок был не предусмотрен в принципе. Когда труба с холодной водой потекла, пришлось выламывать дыру»
Бонус
- На съемной квартире сорвало кран, кипяток хлещет напором в ванну. Перекрыть не получается, вентили заложены кирпичом. До приезда аварийки вычерпывал воду ведром. А хозяин квартиры первым делом спросил: «А что, воду перекрыть мозгов не хватило?» Хотел ответить: «У тебя хватило мозгов краны кирпичом заложить...». Но не ответил, молодой был, скромный. © las77 / Pikabu
Наспех сделанную работу видно невооруженным глазом: вот криво нарисована разметка, а тут кое-как уложена плитка. При этом горе-мастера даже не скрываются и не пытаются замести следы. Порой даже складывается впечатление, что они кайфуют от самого процесса, а результат им совершенно не важен.
AdMe/Народное творчество/15+ человек, которые не парятся и делают все тяп-ляп, а другим потом расхлебывать
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