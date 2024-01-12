15+ человек, которые не собираются заводить детей ни за какие коврижки
С детьми на за что не соскучишься, они дарят море радости и позитива. Однако за это родителям приходится платить не только деньгами, но и свободным временем. Карапузов нужно кормить, одевать, да еще и деньги успевать на жизнь зарабатывать.
- Подруга — молодая мамаша, все время жалуется, мол, не досыпаю, ничего не успеваю, денег нет. А тут мне и говорит: «А ты когда своих заведешь? Смотри, часики-то тикают». Я так офигела слегка и отвечаю: «Зато у тебя-то теперь все прекрасно, часики не тикают и жизнь удалась, ага?» Она как-то сникла сразу и улыбаться перестала. Может и грубовато, конечно, так и она тоже не в свое дело полезла без спроса.
- Еще до свадьбы мы с мужем решили, что раньше 30-летнего возраста детей заводить не будем. Через месяц нам исполняется по 30 лет. Муж активно намекает, что пора заделать детишек, а я не хочу. Девять лет в браке с ним были чудесными, я люблю его, он — меня. И понимаю, что никого пускать в нашу жизнь не хочу. Не знаю, как объяснить ему, он-то детей теперь хочет. © Подслушано / VK
- Мне 26 лет и, похоже, я не хочу детей. Недавно привезли брата 7 лет на 3 дня. И это были самые мучительные 3 дня в моей жизни. Серьезно, я никогда не чувствовала себя настолько плохо. Полное отсутствие свободы, все вертится вокруг него: игры, развлечения, какие-то глупые детские разговоры, куча вопросов: «А это что? А почему так?» и так далее. Мне неприятно находиться в одном помещении с детьми, особенно если они капризные или невоспитанные. © Doshik97 / Pikabu
- У моего брата трое детей, а у сестры двое. Когда мы с женой проводим с ними время, то готовы уже через час бежать прочь из дома. Мы просто находим детей чрезвычайно раздражающими и не можем себе представить, что можем нести за них ответственность. Наша жизнь и так достаточно насыщена. © ***** / Reddit
- Все делают большие глаза, когда слышат, что мне не интересен брак и я не хочу рожать детей. Я говорю прямо, что мне нужна карьера и самореализация, а люди прямо офигевают, типа годы идут и нужно все успевать, как это без детей? Я верю в то, что однажды в мире станет нормально просто не хотеть семью. © liamoraxx / Twitter
- Мне за 30, но 40 еще нет. Конечно же все вокруг требуют от меня детей: муж, родители, друзья. Каждый день одно и то же: «Когда родишь? Все уже давно родили, у всех уже дети школу заканчивают!» И все в таком духе. Я не хочу детей и никогда их не хотела. Дети не вызывают у меня умиление, я не хочу с ними играть, не хочу проводить с ними время. Я не хочу быть беременной и растить в себе жизнь. Я не хочу одевать, кормить, учить и делать всю эту лабуду, что делают миллионы родителей каждый день. © Unknown author / Pikabu
- Я не против детей. Я прекрасно понимаю и ценю радость, которую люди получают от рождения и воспитания детей. И это для них здорово. Просто лично мне кажется, что это не тот опыт, который бы мне хотелось получить. Я не думаю, что упускаю что-то важное. © notstamos / Reddit
- Мне 30, я не люблю детей и не хочу их. Когда достают с этой темой, то стараюсь максимально понятно объяснить свою позицию: хочу свою жизнь прожить, посвятив ее только себе, а не детям. Со стороны собеседника сразу начинается чуть ли не прямая агрессия, типа: «Ты ничего не понимаешь». И так далее. © KingOfTheNight / Pikabu
- В семье я старшая. До самого института я была второй матерью своим семерым братьям и сестрам. Я искренне не люблю детей. Недавно узнала, что у моего жениха есть сын, мать которого погибла. Он оформляет документы на усыновление. Нет, во мне ничто не щелкнуло, я не люблю и не хочу детей. И плевать, что мне в спину орут, что я женщина, материнские инстинкты, я должна. Я ничего никому не должна! И я ухожу, скрипя зубами. © Подслушано / VK
- С каждым днем в моей голове укореняется мысль о том, что я не хочу рожать детей. Я просто не понимаю, зачем обрекать нового человека на существование в этом несовершенном мире. © _curiosity_2 / Twitter
- Я бы предпочел иметь хороший дом, машину и отпуск два раза в год. Дети очень шумные и отнимают кучу свободного времени. © xclaireypopsx / Reddit
- Мы с мужем не хотим детей. Кто-то скажет, что дети — это счастье, цветы жизни, что они могут лучше сблизить вас друг к другу. Я прекрасно знаю, что такое иметь ребенка. Я вижу пример собственной матери, как она тратит деньги на своего ребеночка. Она перестала за собой следить, красиво одеваться, перестала уважать и любить себя. Конечно, она нашла себе мужчину, который стал ее мужем, родила от него ребенка и она счастлива. Я за нее рада, но я не хочу рожать. Мне говорят, что пока молодая, надо рожать, а все остальное приложится. Как приложится? Квартира, машина, высокооплачиваемая работа, отдых за границей? Как это все может приложиться, если ты сидишь в декрете и получаешь копейки или вообще ничего не получаешь? © Vnuchkaaaa / Pikabu
- Мне 36 лет, и я до сих пор не понимаю, каково это — хотеть детей. У меня все в порядке со здоровьем, есть любимый мужчина, я обеспечиваю себя сама, покупаю себе, что хочу. Я независима, мы с любимым можем в любой момент поехать в кафе, за город, на турбазу, в гости, в клуб. У меня нет головной боли о ребенке, которого нужно воспитывать, обеспечивать, следить за ним. Нет желания родить. У всех моих знакомых и коллег уже есть дети. А я вот не испытываю трепета при виде малышей, не хочу своего. Семья у меня была полная, любящие родители, никаких психологических травм, с младшим братом и старшей сестрой хорошие отношения. © Подслушано / VK
- Мне около 30 лет, я решила, что не хочу иметь детей, когда мне было около 20. Они очень дорогие — это самая главная причина. На втором месте — мой эгоизм. Я хочу есть то, что хочу, делать то, что хочу, путешествовать, куда хочу. © sordidcandles / Reddit
- Мне 35 лет и у меня нет детей. Нет принципиальной позиции в этом вопросе, просто нет желания. Меня спрашивает и мама и мамы друзей: «Почему нет? Когда уже?» Многие мои друзья парни уже не по одному имеют и хотели их, а у кого еще нет — те хотят. Не понимаю плохо ли это «не хотеть», может просто не время и потом придет желание. © Richget / Pikabu
- На семейном празднике родственница мужа расхрабрилась и выдала: «А ты зачем замуж пошла, если детей не планировала?» Я посмотрела на нее так выразительно и говорю: «Конечно, лучше сразу после замужества начать рожать без остановки, чтобы из с декрета не вылезать, пусть муж за двоих пашет!» У нее как раз дочка одного родит — вторым беременеет, в жизни ни дня не работала. Родственница губы поджала и больше ко мне не подкатывала.
Отважиться на рождение ребенка — дело непростое, нужно все тщательно взвесить и посоветоваться со своим партнером. А после этого готовиться к перовым серьезным испытаниям — беременности и родам.
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