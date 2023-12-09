15+ человек, которые не стали неловко отмалчиваться, а поставили умников на место

В некоторых ситуациях, особенно когда мы пересекаемся с хитровыдуманными людьми, нам нужно уметь выходить победителями. Для этого как минимум нужно уметь говорить «нет» на разные просьбы. А герои нашей подборки выполнили задачу «максимум» — указали хамам, где их место.

Эти 20+ человек тоже умеют быстро и доходчиво ставить хамов на место, еще и вас научат. К слову, вот толковый текст о том, что хамов всегда следует ставить на место.

А вот несколько историй о людях, с которыми, держим пари, вы бы не хотели встретиться в реальности.