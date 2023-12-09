15+ человек, которые не стали неловко отмалчиваться, а поставили умников на место
В некоторых ситуациях, особенно когда мы пересекаемся с хитровыдуманными людьми, нам нужно уметь выходить победителями. Для этого как минимум нужно уметь говорить «нет» на разные просьбы. А герои нашей подборки выполнили задачу «максимум» — указали хамам, где их место.
- Женщина (50-55 лет на вид) выходит из автобуса и кидает под ноги какой-то чек, я его поднимаю, говорю: «Вы обронили!» Она отвечает: «Нет, я не обронила». Тогда я громко, чтобы все слышали, сказала: «А-а-а, так вы специально намусорили?!» Было видно, как она аж покраснела и тут же со злобой выхватила чек и выкинула в урну (находится в 1 метре от этого места). Что ей помешало сразу выкинуть в нее — загадка. © Онлайн Занятия / ADME
- Мне надоело то, что босс постоянно присваивает себе чужой труд, поэтому я начал подписывать все расчеты, которые я сделал, белым шрифтом под последним заполненным полем. Через 6 месяцев я нашел другую работу, потому что устал с этим мириться. В качестве прощального привета я уведомил высшее руководство о том, что начальник выдает чужую работу, в которой сам некомпетентен, за свою. Когда у меня попросили доказательства, я рассказал, где можно найти все мои таблицы. Через месяц его выгнали, а мне предложили его должность. © grimmalkin / Reddit
- Моя мама вела испанский в школе. Однажды несколько ее учеников захотели выставить ее дурочкой. Она дала классу задание распределиться по группам и написать диалоги. Через неделю нужно было выступить перед классом. Когда она вызвала тех парней, они сказали: «Но мы уже отвечали. Мы не будем делать это второй раз». Мама возразила, что у нее нигде это не отмечено и она помнила бы, если бы их спрашивала. Но они отказались выходить к доске и обвинили ее в том, что она не зафиксировала их ответ. Мама поначалу запуталась и засомневалась, но ей пришла в голову отличная идея. На следующий день она пришла на урок и сказала: «Мальчики, я прошу прощения. Я нашла свои записи о вашем выступлении и все вспомнила». И она перечислила их грамматические ошибки, а также заявила, что диалог был слишком коротким и в нем не использовались обязательные слова. Все это она придумала. Она поставила им неуд за это задание, и им ничего не оставалось, кроме как во всем сознаться. © a-dizzle-dizzle / Reddit
- Есть в Китае такая прекрасная вещь, как доставка еды. И, как у всякой подобной службы, есть выбор: доставка или самовывоз. Мне вечерами удобнее самовывоз: вышел из офиса и сделал заказ, дошел до дома, его как раз успели приготовить, забрал пакет и сразу же поднялся. Но сегодня менеджеры перемудрили со скидочными купонами и вышло так, что самовывоз получился аж на 8 юаней ДОРОЖЕ доставки. Я как бы обиделся и заказал доставку на адрес самого ресторана, «столик у двери». Успел дойти, взглянуть на растерянно топчущегося на одном месте курьера с моим пакетом, забрать свой заказ и уйти, напоследок наяву увидев, как у людей возникает «синий экран». © waily / Pikabu
- На днях прихожу домой и вижу, что отвалился интернет. Все в квартире проверил: провода воткнуты, котом не погрызены. Надо выезжать мастеру и смотреть. Потом думаю: дай гляну на всякий случай, куда провод идет из квартиры. Открываю щиток, где все провода, и-и-и-и-и-и-и... Вижу новенькую коробочку с проводами от другого провайдера — конкурента моего. На ней рекламная наклейка с призывом звонить и подключаться, а мой провод заботливо вытащен из переходника «мама-мама», которым соединены провод с чердака дома и тот, что уходит ко мне в квартиру. © Fsnowman / Pikabu
- Довелось мне побывать в стоматологии. Заезжаю на территорию, где охранник говорит мне:
— Парковка платная, ₽ 150 в час.
Молча соглашаюсь. Он записывает номер моей машины в свою тетрадку, руками поднимает шлагбаум, и я паркую авто. Доктор возился около двух часов. После приема меня встречает уже другой охранник. Я ему:
— Мне бы это, оплатить, что ль...
— Давай резче... ₽ 500 и вали!
— Ну ведь у вас парковка ₽ 150 в час!
— И?!
— Посмотрите по журналу, когда я заехал. Номер машины...
С недовольной миной начинает листать и спустя минуту произносит:
— Нет записи... Ты когда заехал?
— 15 минут назад.
— Серьезно?
— А то!
— Ну... Давай ₽ 30.
А ведь достаточно было просто по-человечески ко мне отнестись без попытки обмана. © Spartleg / Pikabu
- В нашем доме есть магазин, а перед ним парковка. Стояночные места почти всегда заняты. Для того чтобы оставить свободным проезд к своему магазину, его хозяйка на автостоянке самовольно нарисовала знак «Стоянка для инвалидов». А люди у нас законопослушные, и это место даже при забитой парковке пустовало. А вчера я сходил в Бюро медико-социальной экспертизы и получил там знак «Инвалид» на автомобиль. И хотя я являюсь человеком с ограниченными возможностями, знак «Инвалид» я на машину не ставил: руки работают, ноги ходят. Но когда мне пришлось несколько раз ждать, пока освободится место или пока мне разблокируют выезд те же магазинные грузовики, а в это время на месте для инвалидов стоит грузовик с товаром, мое терпение лопнуло. Так что спасибо хозяйке магазина: сегодня, приехав на забитую парковку, я спокойно встал на единственное пустующее, уже мое место. © MAPK.TBEH / Pikabu
- Приехал я в маленький городок в 3 часа ночи. Выхожу на привокзальную площадь — стоит таксист. Подхожу.
— За сколько туда-то?
— 200!
— Давай за 150. Я знаю, что в городке днем поездки дороже ₽ 120 не бывают.
— За 150 не поеду.
Ну не поедешь — и не надо. Достал телефон и вызвал «Яндекс.Такси». Вызов принял тот же бомбила, только стоимость поездки была уже ₽ 120.
И не обманул ведь. За 150 не поехал. © Kinvel / Pikabu
- Из-за ремонта пришлось ночевать у бабули. 3:42, звонок на домашний. Пока я, сонная, соображала, брать трубку или нет, бабуля успела. Ей говорят со слезами:
— Баба! Произошел несчастный случай! Сижу в полиции.
— Ну и флаг тебе в руки, — говорит бабушка.
У мошенников аж дар речи пропал. В общем, за свою старушку я спокойна, беседы о способах обмана стариков не прошли мимо ушей. © alyona***minus / Pikabu
- Гуляю я вечером, подходит ко мне парень лет 30.
— Брат, дай мне денег на билет на самолет до Питера, у меня карту заблокировали.
— У меня денег нет.
— Я прилечу и тут же тебе переведу. Давай я тебе оставлю паспорт в залог.
Я на секунду завис, а когда осознал, заржал ему в лицо. Когда он понял, что обман не удался, ушел, нахмурившись.
P. S. Без паспорта на самолет не пустят, завернут на паспортном контроле. © Shepelev / Pikabu
- Это случилось, когда я был в 8-м классе. Учитель разрешал нам есть на занятиях. Однажды я собирался съесть свой бутерброд, но мне понадобилось выйти. Когда я вернулся в класс, то увидел, что парень, который сидел передо мной, ест мой бутердрод. Я вежливо спросил его об этом, но он все отрицал. На следующий день я оставил бутер на столе специально, чтобы убедиться, что это он. На третий день у меня созрел план. Я сделал сэндвич с сыром, а затем полил его соусом из самого острого перца. Он был повсюду, но, к счастью, острым не пахло. Итак, я оставляю свой сэндвич-ловушку на столе и встаю, чтобы сходить в туалет. Примерно через 10 минут я вернулся в класс, и меня встретил похититель сэндвичей, истерически плачущий, с ярко-красным лицом. Остаток дня он провел в туалете. © iwmcguy / Reddit
- Проходила тест на IQ. В финале было написано, что надо отправить ₽ 150 для получения результатов. Я не отправила. Считаю, что тест на IQ я прошла. © TheDaoMaker_a / Twitter
- Неоднократно раньше получал СМС: «Пап, переведи на номер +7XXXXXXXXXX ₽ 5 тыс. Потом все объясню». Поскольку детей у меня двое и я точно знал, кто где находится (ну про старшую примерно), всегда отвечал: «Поезжай домой, такси за мой счет. Возьми в сейфе, код ты знаешь». Обычно тишина, а как-то раз пришел ответ: «Жадина вредная». Ох уж эти дети. © winso / Pikabu
- Однажды сидела в кафе, наслаждаясь чаем после вкусного ужина. Тут подошла ко мне женщина и спросила, поела я или нет. И стала в невозможном тоне настаивать на том, чтобы я ушла и скорее освободила для нее столик. На что я ей вежливо отказала, но она стала орать на все кафе, что я уже поела и что я должна уйти и освободить место. Я улыбнулась и спокойно сказала одно слово: «Нет!» Она стояла еще секунд 20, что-то тараторила, но я не стала слушать и уткнулась в телефон. После этого она ушла, но с другого конца зала я ловила ее ненавистный взгляд. Мне было очень смешно от того, что люди могут настолько бескультурно себя вести. © Светлана Чжен
- На одной из прошлых работ была сотрудница, обожающая почесывать свое эго об эго окружающих. Ко мне тоже подвалила, когда я на перерыве вышла на улицу. «Ой, — говорит, — ногти какие! Недавно ж короткие были!». «Быстро растут». «А у меня медленно, но зато крепкие, — хвать за руку, давит на ноготь, — намного крепче!». А надо заметить, что я совершенно не остра на язык. И чтобы не блемкать в ответ, как коза без привязи, просто имею несколько заготовок на разные случаи. Хватаю ее саму за руку, давлю на ногти: «Ничего себе! Я такие только у бабушки на ногах видела, когда стригла!». Хамство, да, но действенное. © Лживый Кусь / ADME
- Обратилась малознакомая девушка, мол, проголосуй за меня на конкурсе красоты. Дает ссылку. Оказывается, голос ₽ 50 стоит, она 2 просила. Я говорю: «На карте голяк, скинь — и проголосую». Параллельно пробиваю это дело в интернете. Выясняю, что воруют личные данные карты, цель не ₽ 50. Но я-то остановился, получив ₽ 100. © etostranno / Pikabu
- Работаю в ломбарде. Большая часть клиентов, которые приходят покупать золото, первым делом задают вопрос: «Сколько?» (хотя на ценнике все написано, и они это знают). И второй: «Скидку даешь?» Скидок нет: цены и так минимальны. Но они будут душу вытрясать, чтобы продал дешевле себестоимости. Эти 2 вопроса задают всегда, ни разу не было исключений. И вот я как-то случайно для себя обнаружил новую технику продаж. После 1-го вопроса про цену немного тупишь в ценник и говоришь: «Стоп, это старая цена, сейчас стоит дороже!» Естественно, свои права они знают и настаивают на продаже по той цене, которая написана. Они не дураки и цену на золото знают (она у нас реально хорошая). Внезапно и деньги находятся. Хотя раньше, как ни придут, так буквально пары-тройки тысяч им не хватает: не взяли с собой. Всем хорошо: и я продал по запланированной цене, и они меня, «дурака», обманули. © CostaIbis / Pikabu
AdMe/Народное творчество/15+ человек, которые не стали неловко отмалчиваться, а поставили умников на место
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