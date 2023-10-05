15 человек, которые не загоняются из-за возраста, а лишь смеются над ним
Наверное, каждому хотелось бы иметь под рукой эликсир вечной молодости. Принял его — и ни морщинок, ни седых волос. А пока ученые не обрадовали нас этим замечательным изобретением, остается только посмеяться над своим возрастом и радоваться жизни, как это сделали герои нашей подборки.
- Работаю в автошколе. Есть у меня ученица, ей 84. Кататься с ней — это что-то, правила не соблюдает, ездит неуверенно. На последнем занятии говорит: «Ты не переживай, я все равно за руль не сяду». Спрашиваю: «А зачем вам тогда права?» А она как выдаст: «Да это из-за внука моего. Он экзамен не сдал и руки опустил. А я приду и покажу ему, что если у меня получилось, то и у него обязательно получится. Нельзя так, надо дальше пробовать». © DrXto / Pikabu
- Раньше я шутила, обращаясь к своим 10-летним ученикам: «Когда я была в вашем возрасте, 100 лет назад...», — а они все смеялись и добавляли: «О, вы не такая старая!» И вот однажды я снова сказала это, а в ответ тишина. © Barbara Lewis / Quora
- Разговариваю с 17-летней девочкой. Она спросила, сколько мне лет. Я говорю, что мне 37. Пауза. По глазам читаю шок. Она переспрашивает: «37 лет?!» Мне кажется, до сегодняшнего дня она была уверена, что люди не живут до 37 лет. © KonurbaevaN / Twitter
- Мы с бывшим мужем одного возраста. Пришли как-то в магазин покупать ему костюм. Продавщица и такой предложила, и сякой, но я все варианты забраковала. Тогда она обратилась к моему мужу: «Ваша мама лучше знает, что вам идет!» А я взяла мужа за руку и заявила: «Все, сына, уходим, тут мы точно ничего не покупаем!» © Tanya Gorbachev / ADME
- Я до 30: «Да как вы умудряетесь набирать вес? Просто надо есть меньше».
Я после 30: «А-а-а, вот как». © VerhovniyMemolog / Pikabu
- Мне 39, я дома, в шортах и майке, лето, жарко. Дочка-студентка открывает дверь: к ней пришли друзья. Я мимоходом здороваюсь, вижу — молодые люди, и иду на кухню делами заниматься. Дочка рассказывает, парни ее попросили: «Познакомь с сестричкой». А она им: «Это моя мама». Рассмешила реакция парней, они ей ответили: «Лучше ничего не придумала? Не хочешь, так не знакомь». © Елена Рожнева
- Меня сын тут недавно спросил, носил ли я в молодости лапти. Я ответил, что да, когда шел охотиться на мамонта, лапти обязательно надевал. © enotdanetot / Pikabu
- Мне 50. Так прекрасно, как сейчас, я никогда не жила! Сына выучила. Будучи мамой-одиночкой, дала ему прекрасную специальность — он айтишник, умница, мой ангел. Зарабатываю сама прилично, есть пенсия неплохая, работа в радость. Впервые за 25 лет встретила любовь, третий год взаимно любима, езжу к нему в гости, живу там, как королева, вся обласканная. Езжу 2 раза в год в санатории в разные города — куда ткну пальчиком, туда и поеду! Купила квартиру сама в ипотеку, расплатилась за год. Да, болею иногда (то давление, то суставы), но это такие мелочи! © olgaryabina / Pikabu
- Сын пару лет назад поинтересовался, жили ли на планете динозавры, когда я была ребенком. Не цари, не исторические фигуры какие-то, а динозавры! Но мне же всего 32, я вожусь со своими детьми будто маленькая, и совсем не желаю взрослеть. © Нургуль Матисаков
- В 23 года понял, что я — батя, когда благоверная выключила телевизор, а я сквозь сон сказал, что не сплю. © Unknown author / Pikabu
- Как-то шли мои мама с сестрой. Сестре — 18, маме — 50. Сзади 2 парня минут 5 им насвистывали, потом предложили познакомиться. А мама даже не подумала, что к ним обращаются. Парни наконец нагнали их, увидев маму, долго извинялись. Папа отреагировал на эту историю так: «Я только расслабился и перестал ревновать тебя к нашим ровесникам. А теперь выясняется, что на тебя молодые заглядываются». Папа мой всю жизнь гордился, что у него такая красивая и стройная жена. © Гуля Татыгулова
- Для любого продавца ты «девушка-красавица» до пенсии и дальше. Когда моей маме дама на рынке орала: «Женщина, женщина!» — она ей ответила: «А может, я не женщина!» К слову, ей 58 лет. © anon please / ADME
- Мне 45. И у меня много друзей, которым чуть за 30. Когда подруге исполнилось 30, она сказала: «Ну все, это старость, надо записаться к врачу». А я смотрю на нее и думаю: «Надо бы сгонять на какой-нибудь фестиваль или просто в другой город на концерт». © Оксана Корогод
- Пытался однажды подкатить ко мне 17-летний паренек. Начал заикаться, а потом перешел на «вы». Это произошло после того, когда он узнал, что мне уже 35, я в браке десяток лет и воспитываю 2 детей. © Alina Ivanova
- Мне было чуть за 20. После свадьбы с нами стал жить брат мужа 17 лет от роду. Как многие подростки, он не убирал за собой. Однажды, разгребая его свинарник, я в сердцах бросила: «У меня ощущение, что я вышла не только за твоего брата, но и за тебя!» Парень поднял на меня полные страха глаза и выпалил: «Нет! У меня жена будет молодая и красивая!» Его реакция была такой искренней, он был так испуган, что я даже не обиделась, а долго ржала. Да, кстати, жена у него молодая и красивая, но ей он достался уже умеющим за собой убирать. © Алена Зверева
AdMe/Народное творчество/15 человек, которые не загоняются из-за возраста, а лишь смеются над ним
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