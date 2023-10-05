15 человек, которые не загоняются из-за возраста, а лишь смеются над ним

Наверное, каждому хотелось бы иметь под рукой эликсир вечной молодости. Принял его — и ни морщинок, ни седых волос. А пока ученые не обрадовали нас этим замечательным изобретением, остается только посмеяться над своим возрастом и радоваться жизни, как это сделали герои нашей подборки.

Наши пользователи и читатели обожают пошутить над возрастом, а глядя на фото этих девушек, ни за что не угадаешь, сколько им стукнуло. Впрочем, количество прожитых лет — это то, на сколько мы себя ощущаем. И в 80 лет можно вполне выйти замуж и играть с 90-летним супругом на пианино в 4 руки.