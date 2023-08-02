15 человек, которые ни капельки не жалеют о своей лжи
Нас с детства учили тому, что врать — нехорошо. Но иногда ложь бывает во благо, или, по крайней мере, так считают герои нашей статьи. Ведь порой лучше сказать неправду, чем потерять дружбу, перспективную работу или хорошие отношения с родными.
- Несколько лет назад решила пошутить над своим парнем. Купила тест на беременность, он, естественно, показал отрицательный результат, и я аккуратненько решила подрисовать вторую полоску. Парень улыбнулся и сказал, что рад. На следующий день в квартире его уже не было, но он оставил записку, в которой было написано: «Я тебя честно очень люблю, но я не хочу детей. Извини и будь счастлива». © Подслушано / Ideer
- Я обожаю лук. Могу есть его в неприготовленном виде, просто нарезаю кольцами и добавляю к еде. Обычно делаю это под вечер, когда дома. Но на прошлой неделе в свой выходной решила позавтракать и щедро порезала в тарелочку лука. Закончила есть и позвонил начальник. Сказал, что у него форс-мажор и не может встретиться с заказчиком. Только я могу выручить.
Пыталась отмазаться, но он закричал, что мы потеряем контракт и мне нужно пойти. Пыталась перебить запах зубной пастой, жвачкой, но без толку. Купила в аптеке маску, клиенту соврала, что приболела, поэтому общаться буду так. Похвалил меня за ответственность, сказал, другие бы пришли и заразили, а я позаботилась, ответственный сотрудник. © Палата № 6 / VK
- Мы живем в районе, где дожди идут нечасто, но когда они идут, на улице появляется много улиток. Муж расстраивался, когда случайно наступал на улиток. И я солгала, что они на самом деле — вредители. Чтобы ему не было грустно из-за того, что их раздавили. © Vicious-the-Syd / Reddit
- Моя девушка иногда не может уснуть. Я соврал ей, что у нее на шее есть точка, нажатие на которую вызывает сонливость. Когда она не может заснуть, я нажимаю на эту точку, чтобы она расслабилась и заснула. © Iterations_of_Maj / Reddit
- Моя подруга посоветовала меня как копирайтера знакомому агентству. Это крутой дружеский жест, вот только я такой копирайтер, что еще опыта даже не имею. Она сама давно этим занимается, так ее и спросили, нет ли у нее знакомой на проект к ним. «Полина, работа нужна?» — написала мне подруга. «А они знают, что я совсем „зеленая“?» «Нет, на месте разберешься. Я сама „на уверенном“ начинала. Так даже лучше». Короче, бросилась я сразу в омут профессии, но это прикольно. Понемногу справляюсь, даже пока ни разу не «спалилась», что я новичок. © Палата № 6 / VK
- Переехали с мужем за границу, он сразу устроился на работу, а я пошла на языковые курсы. В первый день занятий было задание коротко рассказать о себе, и я соврала одногруппникам, что фотограф. Я на тот момент неплохо фотографировала и без малейших надежд отправила свое резюме, в котором тоже порядком наврала, в рекламную контору. И они меня приняли на работу! По-моему, пора приврать группе, что у меня есть машина и собственное жилье. © Подслушано / Ideer
- Работаю фельдшером в селе. Под конец года сдаю отчеты по всем врачам в больнице. И тут я захожу к эндокринологу, зная что у меня есть долг в виде пациентки, не любящей ходить по больницам. Дальше как в тупом кино: «Где она? Я не поставлю тебе подпись, пока она не пройдет флюорографию». Я вру:
— Так она уже прошла, просто в другом городе.
— Справку мне на стол.
— Хорошо, завтра будет.
Выхожу из кабинета и понимаю насколько я накосячила. Звоню пациентке, чтобы договорится с ней и привезти в больницу на флюорографию. А она мне в ответ: «Деточка, а я уже прошла на прошлой неделе. Просто в другом городе. Завтра принесу справку».
Камушки с плеч. Я обожаю эту Вселенную! Постараюсь больше не врать, даже по мелочам. © Razik27 / Pikabu
- Я один раз выдала покупной вишневый брауни за свой. Приходили в гости родственники и было как-то неудобно признаваться, что купила его в кулинарии. Все так расхваливали, спрашивали рецепт. Я прям покраснела от комплиментов. С тех пор покупала его на каждые семейные посиделки.
А потом тот супермаркет закрылся. Я нигде в не смогла найти настолько же вкусный десерт. Все брауни были какие-то не такие. И начала врать родственникам, что больше не готовлю их любимое лакомство, потому что переела. Они правды так и не знают. Но уверены, что я кулинар от бога. © Палата № 6 / VK
- На работе давали служебную квартиру, одиночкам — комнату-студию, паре или семье — 2 комнаты. Я спокойно жила в меблированной студии, пока мне не подсунули щенка. А с животными там было нельзя, только в квартире можно. Чтоб ее получить, я наврала в заявлении, что у меня есть партнер и мы женимся. В том же месяце, еще до получения квартиры, познакомилась с будущим мужем. © Екатерина Курякова / ADME
- Моя девушка очень хочет научиться хорошо готовить. У нее это не очень получается, хотя, безусловно, она совершенствуется. Я ем все ее блюда и рассказываю, что именно мне понравилось. Может быть, того, что мне не понравилось, было больше, чем того, что понравилось. Но ей это знать необязательно. © ifnotmewh0 / Reddit
- Наш ребенок сделал свои первые шаги, когда мы с ней были в гостях у моих родителей, а муж был на работе. Вечером того же дня он вернулся домой вскоре после нас, и наша дочь сделала несколько шагов в его сторону, когда он вошел в дом. Он очень обрадовался, подумав, что это ее первые шаги. И я просто сделала вид, что так и есть. Сейчас дочке 14 лет. Я никогда не говорила мужу правду. © worthlesscommotion / Reddit
- Вру лучшей подруге, что с парнем рассталась еще зимой. Потому что ее одиночество и неудачи с молодыми людьми — просто невыносимы. Все замужние подруги — «змеи пригретые», если видим пару на улице, обязательно слышу, что они расстанутся и подобное. Сама же хочет только обеспеченного, чтобы помог решить все проблемы. Вот и соврала, что расстались. Не хочу, чтобы она даже секунду думала о моих отношениях, подарках и прочем. Не стыдно. Так и дружим. © Подслушано / Ideer
- Я человек, который часто перескакивает с работы на работу. Я редко задерживаюсь на одном месте дольше года. Мне не нравится, когда работодатели начинают злоупотреблять своими полномочиями. Один HR сделал мне замечание, мол, я слишком много где работал. И я изменил свое резюме.
Теперь вместо 8 мест за последние 8 лет, я был на своей первой работе год, еще на одной — шесть, а на нынешнем месте — один. С этим резюме я обратился в одно из элитных заведений. И они были впечатлены моим стремлением работать в одном месте столько лет. В тот же день мне предложили работу. © DasSoupMachine / Reddit
- Я говорю своей жене: «Дети с каждым днем все больше и больше похожи на тебя». Она провела 9 месяцев, создавая каждого из них в своей утробе, терпя боль и усталость. А дети получились точной копией меня. © rawbface / Reddit
- Долго работали над тем, чтобы переехать в другую страну. Наконец и муж, и я находим там хорошую работу с отличными условиями, собираемся переезжать вместе со свекровью и сыном. Свекровь — мировая женщина, немного ядовитая, но мудрая и всегда нам помогала. Мы продали свою квартиру, до отъезда вселились к ней, и вдруг новость — сын собрался жениться!
Ему 18 лет, его дама сердца старше, работает кассиршей, и у них безумная любовь. Поэтому он срочно женится и мы все вместе уезжаем или же он как совершеннолетний остается жить здесь и все равно женится. Мы были в шоке. Девица, понятное дело, собирается сесть на нашу шею в другой стране, а сын, как дурак, этого не понимает и гнет свою линию.
Муж уже хотел махнуть рукой, как в дело ворвалась свекровь. Сходила в магазин к той девице. И, пока потенциальная невеста внука пробивала ей продукты, рассказала, как она рада тому, что внучок остается с хорошей женщиной. Потому, что родители разрешили ему жениться и остаться здесь. Только работы у него нет, из университета он забрал документы перед отъездом, и жить ему придется с ней, потому что квартиру продали. А бабушка свою квартиру перепишет на двоюродную племянницу — все равно возвращаться не собирается уже обратно. Спустя несколько дней девица бросила сына. Он в горе и теперь летит с нами. © Подслушано / Ideer
Если уж и лгать, то делать это нужно продумано, и учитывать все нюансы, которые могут появиться в последствии. У некоторых людей это вышло действительно хорошо.
AdMe/Народное творчество/15 человек, которые ни капельки не жалеют о своей лжи
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