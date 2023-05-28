15 человек, которые ни сном ни духом не ведали про сокровища под боком
Люди всегда скрывали свои богатства от посторонних глаз, чтобы они принадлежали им или следующему поколению. Однако судьба порой играла злую шутку: владельцы тайника переезжали или забывали место, где спрятали свое сокровище. Ценные предметы могли пролежать много лет в ожидании наследников или случайного человека.
- Квартира покойного деда долго пустовала. Потом решили, что перед продажей нужно все вещи куда-то убрать. Отец с моим мужем начали разбирать кровать. И когда ее раскурочили, из тайника в лаге выпали свертки. Оказалось, что дед накопил приличную сумму. Деньги мы разделили с родителями. На них сделали капитальный ремонт дома, а папа купил машину. Я всегда с благодарностью вспоминаю деда и его «наследство». © Milamanik / Pikabu
- Я снимаю дом, который принадлежал бабушке и дедушке моих друзей. Дедушка был профессиональным портным, и я нашел целую кучу винтажной ткани в чулане. Бабушка была художницей и собирательницей различной фарфоровой посуды и безделушек. Но самым большим сюрпризом было обнаружение солидной суммы в купюрах, спрятанных в конвертах под ковром. Я отдал все деньги их семье. © spazberryjam / Reddit
- После смерти бабушки квартира досталась дяде. Он начал уборку и вынес все старые консервы из погреба на помойку. К слову, их сразу разобрали. Потом нашел бабушкину записку: «Кольца, серьги, золото — в вареньях». Оказывается, бабушка закатала свое многочисленное золото и старые золотые монеты в банки с вареньем. Эти банки около 17 лет простояли в погребе. © Подслушано / Ideer
- Жила-была одна семья, въехали в дом давно, на дворе 70-е. Стучится однажды к ним в дверь женщина и говорит, что это ее отчий дом, просит пустить посмотреть и вспомнить былое. Ее пустили, она начала осматривать дом, подошла к старинной кровати в спальне и из тайника вытащила украшения. Говорит, родители спрятали их в тайник, и вот только сейчас она смогла приехать и фамильные драгоценности достать. Подарила на память пару сережек и уехала. © Xoroshistka / Pikabu
- Я убирал дом одной бабушки перед продажей. Сама она жила в хорошем доме для престарелых. Раньше я подстригал газон у нее и однажды даже спас ей жизнь. Старушка не открывала дверь, и я вызвал полицию. Оказалось, что она упала с лестницы в подвале и сломала бедро. В общем, перед уборкой ее представитель сказал, что я могу оставить себе все, что мне понравится. Мое внимание привлек комод, он мог бы отлично сгодиться для подарка. При осмотре под одним из ящиков комода я нашел завернутую в фольгу пачку новеньких хрустящих банкнот. Сразу же позвонил представителю и рассказал о своей находке. Он выразил благодарность за мою честность и сказал, что я могу оставить эти деньги себе. © Rich Keyes / Quora
- Мы переехали в новый дом и решили снести камин и дымоход. Между кирпичами были спрятаны открытки от 1912 года и какие-то случайные вещи, но лучшей находкой было кольцо с бриллиантом. Моя мама решила, что это подарок дома, и сохранила его. © Niceguy12834 / Reddit
- Нашу дачу в 1938 году построил мой прадед. На смертном одре он признался, что спрятал в доме клад, но не успел сказать, где именно. Мой дедушка долгие годы пытался найти тайник, но тщетно. В начале нулевых дядя решил отремонтировать 2-й этаж. Он нанял рабочего, и тот сбежал, не закончив работу. Моя мама видела, как он, уезжая от нас на ржавом велосипеде, спрятал в сумку какой-то сверток. Больше мы его не видели. © Подслушано / Ideer
- Одноклассница с мужем купили в ипотеку старенькую двушку. Денег на ремонт нет, двое детей на руках. Договорились, что собственник оставит мебель, чтобы им первое время хотя бы так пожить. После сделки заехали, а там как ураган прошел: вывезли даже лампочки и дверные ручки. Но когда решили снять старый ковролин, под ним нашли увесистый пакетик с золотыми украшениями. Продали — хватило на косметический ремонт кухни и простенькую мебель. © katerinad / Pikabu
- Мой друг помогал убирать проводку и трубы в доме под снос. Там нашли в стенах 3 каменных кувшина с серебряными монетами и коробку с серебряными сертификатами. © BishopofBling / Reddit
«В сознательном возрасте захотела научиться вязать. Вспомнила о богом забытой книге в шкафу. Вот что ждало меня внутри...»
- Однажды я была в городской библиотеке и увидела там стол, заваленный ненужными книгами: дескать, берите, кто хочет. Я взяла «Бесы» Достоевского. Потом эта книга около 3 лет стояла у меня в шкафу. Недавно я ее открыла, а там солидная купюра лежит.
- Во время сильного ливня потолок в гостиной стал протекать. Я решил проверить чердак, нашел место протечки и стал снимать пропитанную водой изоляцию. И тут в луче от фонаря что-то сверкнуло. Оказалось, что между двумя деревянными балками под изоляцией была спрятана банка. Потом я нашел еще две банки. Они были заполнены мелкими монетами, а в банке из-под кофе лежали скрученные банкноты. © Patrick Robinson / Quora
- Решили мы с мамой продать гараж: папы больше нет, машину никто не водит. Дело было в День святого Валентина. Мама разбирала вещи и обнаружила дыру в стене. Там был спрятан мешочек, в котором лежали украшения. Сначала мама подумала, что это бижутерия, но потом узнала бабушкины золотые часы. Дедушка и папа давно говорили, что у нее были украшения, золото, но никто не мог их найти. Вот так спустя 25 лет бабушкины сокровища были найдены, а мама считает, что ей папа с небес сделал такой подарок в День влюбленных.
«Был спрятан в подвальном окне нашего нового дома»
- Я купила дом, и дочь помогала мне красить стены. Поэтому мы начали раскручивать и снимать выключатели. Так вот, все они оказались фальшивыми, и когда мы их вытащили, внутри обнаружились потайные отсеки. В них были спрятаны старые золотые монеты и 2 серебряных слитка. Это был хороший день. © Sal Cox / Quora
- Стала замечать, что пропадают личные вещи: заколки, резинки, маникюрные принадлежности. Даже конфеты из вазочки. Во время ремонта нашла три кошкиных тайника, где хранились пропавшие вещи, конфеты, крышечки от бутылки. © Подслушано / Ideer
- Когда мой муж был ребенком, на него произвели сильное впечатление старинные часы с боем, висевшие в дачном домике его бабушки. Несколько лет назад домик снесли, а всю «ненужную рухлядь» сложили в сарае. Этим летом, когда муж спросил о судьбе часов, его отправили в сарай со словами «Бери все, что захочешь». Часы лежали там, рассохшиеся и проржавевшие. Также там были сложены десятки старинных книг, практически полностью уничтоженных плесенью и водой. Но несколько экземпляров сохранились. Вот очень редкое издание с гравюрами Доре, золотым обрезом и тиснением.
Склонность людей к накоплению ценных вещей стара как мир. Есть множество легендарных пропавших сокровищ, которые пока так никто и не нашел. И в современном мире во многих семьях памятные вещи передаются из поколения в поколение.
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