15 человек, которые никак не ожидали такой капитальной подставы от окружающих

Жизнь непредсказуема: сегодня все складывается, как надо, а завтра, что ни начни делать, все идет наперекосяк. То ребенок маркером изрисует новый шикарный диван, то родственник буквально разнесет твою квартиру во время поисков кошелька. В таких ситуациях остается только делать вдох-выдох и запасаться ромашковым чаем.

«Велосипед мой. А вот собака, которая к нему привязана, — не моя»

«Вот в таком виде моя девушка оставляет после себя унитаз. Подозреваю, это для того, чтобы он проветривался»

Да божечки, современные унитазы не нужно проветривать. Она выросла в средневековой деревне? © Unknown author / Reddit

«Хозяин здания поменял пол, и теперь жена не может попасть в свой ресторан на работу»

Явно решили сэкономить, просто положили новый пол поверх старого. А то, что в итоге уровень пола поднялся, учесть забыли. © dcmso / Reddit

«Попросил своего 12-летку запереть ворота»

А теперь попроси его открыть ворота. © Worldly_Progress_655 / Reddit

«Парень сестры потерял у нас кошелек. И вот в каком виде он оставил комнату после того, как все-таки его нашел»

«В нашем отеле стоят датчики, и оплата за бутылку воды спишется, даже если ее просто сдвинешь с места. Вот где работники отеля разместили эти бутылки»

«Да, они закрывают кусок экрана телевизора».

«Вот так мой муж открывает хлеб, когда добирается до него первым. Просто рвет все в клочья и так оставляет»

«Наш сосед постоянно паркуется на местах для инвалидов. Ему уже на официальном уровне делали предупреждения — бесполезно»

«Привезли бекон доставкой, а там один жир, блин»

«Пока я меняла памперс одному ребенку, второй нашел несмываемый маркер и вот что устроил»

«Купил компьютер за $ 6 тысяч, и вот так на него приклеили защитную пленку»

«Человек, который помогал бабушке с дедушкой по дому, запихнул чугунные сковородки в посудомойку»

«Сосед-пенсионер сливает воду из бассейна в наш двор! Прямо шланг под забор засунул. А из-за хлорки наш газон гибнет»

«Дочка получила права, называется»