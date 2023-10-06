15 человек, которых однажды доверились своей интуиции. И это был не провал, а провалище

Иногда нас так и тянет прислушаться к своей интуиции. Но, увы, внутренний голос не всегда оказывается прав. Бывает, что предсказанная им ситуация складывается с точностью до наоборот, а мы стоим с широко раскрытыми глазами и не знаем, что же делать дальше. Именно это и произошло с героями нашей статьи.