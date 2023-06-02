15 человек, которые однажды встали перед выбором: вернуть чужие деньги или потратить их на себя
Наверняка любому из нас хотя бы однажды приходила в голову мысль о том, как хорошо бы найти толстый кошелек и начать жить припеваючи. Но в действительности в таких ситуациях у человека в душе начинается серьезная борьба добра со злом. Вроде бы и хочется забрать находку себе, а с другой стороны всегда возникают мысли о том, что надо хотя бы для очистки совести поискать настоящего владельца ценностей.
- В аэропорту проходили досмотр на входе, и тут у одного пассажира выпала купюра на пол. Сотрудница, которая на гейте стоит, тут же ножкой — оп! — и накрыла ее. Я окликнул человека и показал, что у него упало, а та женщина ногу убрала, подняла деньги и передала ему, как будто так и хотела. А мне достался один из самых испепеляющих взглядов за всю мою жизнь. © Kastallian / Pikabu
- Обнаружил мужской кошелек на побережье, а там лежали $ 1 000 и записка: «Если этот растяпа опять потеряет бумажник, позвоните по такому-то номеру телефона». Я так и поступил. Муж с женой обрадовались и выдали мне вознаграждение. © Scripttease / Reddit
- Зашли как-то с девушкой в кафе, а там на входе кошелек лежит. Тут же отдали его официанткам, даже не посмотрели, что внутри. Сели за столик, ждем заказ. И тут подходит администратор со словами: «Знаете, нашелся хозяин, а вы теперь в знак нашей признательности можете пройти в мягкую зону с кожаными диванами и телевизорами». Кстати, где-то через полгода увидел в местных новостях сюжет о точно такой же ситуации в том же месте, но там парень забрал кошелек и смылся. А я и не знал, что там камера. © Hedgehoguse / Pikabu
- Однажды я возвращалась домой на электричке и обнаружила там конверт с $ 800 без каких-либо контактных данных. Тогда я сообщила работникам вокзала, что кто-то оставил конверт с деньгами, но не сказала, какая там была сумма. Просто оставила им свой номер телефона. Думала, что владелец найдется и позвонит мне, но этого не случилось. Тогда я решила купить себе на эти деньги бас-гитару. © Unknown author / Reddit
- В 12 лет я нашла кошелек в парке развлечений. Там обнаружилось больше $ 1 000 купюрами. Я попросила рассказать по громкой связи об этой находке, и хозяин кошелька нашелся. Это была мать-одиночка, которая потеряла свои деньги на аренду жилья. © ***mepumps / Reddit
- Помню, когда мне было 7-8 лет, я пошел в кафе вместе с отцом. Пока тот выбирал себе кофе, я просто ходил по залу и вдруг увидел на полу аккуратно сложенный бумажный листочек зеленого цвета. Это была купюра в $ 100. Бешеные для меня деньги! Я с довольным видом подбежал к отцу и показал свою сокровище. Но он передал их кассиру и сказал: «Наверное, какой-то покупатель обронил». Я расстроился, что не получилось оставить деньги себе. Скорее всего, они просто стали чаевыми для этого кассира. © Ike Husemann / Quora
- Иду сегодня по улице и вижу на земле кошелек. Открыл его, а там лежит 10 купюр по ₽ 5 тыс. «То что легко пришло, должно легко уйти», — сказал себе я и купил путевку на турецкий курорт. © Подслушано / Vk
- В 11 лет я шла домой из школы, обнаружила конверт с деньгами и отдала его отцу. Там лежали примерно $ 800 и еще водительские права. Выяснилось, что их владельцы жили буквально по соседству. Они оказались пожилыми людьми, которые потеряли деньги на следующий месяц. Но при этом они просто бросили нам короткое «спасибо» и заперли дверь. Отец решил, что хотя бы он должен вознаградить меня за честность и прибавил $ 2 к выдаваемым мне карманным деньгам. А я до сих пор удивляюсь, какими неблагодарными бывают люди. © B-J-Carrol / Quora
- В возрасте около 12 лет я нашла в магазине $ 10 и тут же передала деньги администратору. Тот попросил у меня оставить имя и телефонный номер. Когда я вернулась домой, то не стала рассказывать родителям — я даже не думала, что совершила какой-то особенный поступок. Но через пару недель мама встретила меня дома со слезами на глазах и свежеприготовленным печеньем. Она сказала, что звонили из магазина и сообщили, что владелец не нашелся, поэтому они решили наградить меня за честность и отдать мне эти $ 10. Я была просто в восторге! © Barbara-Tope-Mathews / Quora
- Я как-то был в театре и нашел $ 10 000. Когда я выходил из зала, то понял, что где-то обронил кошелек. Вернулся и увидел бумажник на полу. Вот только он оказался значительно толще, чем мой. Я открыл его и обнаружил там 10 банкнот по $ 1 000. Конечно, я тут же отнес кошелек администратору. Хочется верить, что он оказался честным человеком. А свою пропажу я нашел через 2 места, и там внутри хранилось около $ 5. © Peter-Wade-5 / Quora
- Обнаружил вчера ₽ 5 тыс в грязи. Тут же побежал в ближайший магазин, чтобы их потратить. Вот только кассирша не стала принимать их и сказала что «это ворованные деньги». Когда я поинтересовался, почему она так решила, женщина выдала, что заметила, как я поднял их, и вообще эти деньги надо просто так отдать ей. В итоге кассир попыталась отобрать у меня деньги. И знаете, я отдал, потому что во время ссоры увидел, что там стоит надпись «Банк приколов». © Подслушано / Vk
- Захожу в поезде в чистый современный туалет после юной пассажирки. А там полу валяются ₽ 100. Подбираю. Сначала не хотела возвращать, но потом поняла, что девушка, скорее всего, студентка. Наверняка это последние деньги, потом на метро уехать не сможет. Говорю: «Вы обронили деньги в туалете». А та отвечает: «Ой, не надо! Я специально не поднимала, они теперь грязные». © Onnndatra / Pikabu
- Лет 20 назад я нашел полтинник у кассы. Поднял купюру и просто засунул ее в карман. Взял билет, отправился на посадку, а в переходе идут девчонки идут и взволнованно что-то обсуждают в формате «Как же такое могло случиться?» Я спросил у них: «Что произошло?» Одна девочка призналась, что полтинник посеяла. Достал его из кармана, отдал и пошел на электричку. © VylfGor / Pikabu
- На парковке у гипермаркета увидела тележку с оставленной борсеткой. Открыла, а там лежат права, карты и пресс пятитысячных. Ни копейки не взяв, стала искать владельца. Ох, каким взглядом он меня смерил при встрече. А потом взял и сунул мне в руку ₽ 100 и умчался в закат. Я так смеялась. © emaseeva / Pikabu
- Однажды в отпуске я занимался снорклингом и обнаружил купюру в $ 5, плавающую в воде прямо передо мной. Я схватил ее, пошел и купил газировку для меня и моей мамы. Пока мы ее пили, в столовую вошел парень, обшарил карманы и сказал: «Клянусь, у меня было пять баксов». © OccludedFug / Reddit
Впрочем, некоторые люди даже не задумываются о том, стоит ли возвращать найденное владельцу. Они умудряются отыскать хозяина пропажи и в большинстве случаев получают вознаграждение и заодно +1 000 к карме благодаря собственной честности.
AdMe/Народное творчество/15 человек, которые однажды встали перед выбором: вернуть чужие деньги или потратить их на себя
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