15 человек, которые однажды встали перед выбором: вернуть чужие деньги или потратить их на себя

Наверняка любому из нас хотя бы однажды приходила в голову мысль о том, как хорошо бы найти толстый кошелек и начать жить припеваючи. Но в действительности в таких ситуациях у человека в душе начинается серьезная борьба добра со злом. Вроде бы и хочется забрать находку себе, а с другой стороны всегда возникают мысли о том, что надо хотя бы для очистки совести поискать настоящего владельца ценностей.