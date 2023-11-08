15+ человек, которые спохватились, да поздно — фарш уже не провернуть назад

Не зря наши бабушки учили: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Иными словами, прежде чем что-то сделать или сказать, нужно хорошенько подумать и все-все перепроверить. В противном случае получится примерно то, что вышло у героев нашей подборки.

А в бонусе — история женщины, которая в полной мере поняла смысл поговорки «слово не воробей», только когда уже было поздно что-то исправлять.

«До меня не сразу дошло, какую глупость я только что совершил»

«По рецепту нужно было купить 10 зеленых луковиц. Вместо этого жена принесла 10 пучков»

«Начал изучать японский и сразу понял, что мне никогда не научиться различать эти два иероглифа»

«Купила упаковку тампонов разного размера. Но даже в ночном кошмаре не могла представить, что меня ждет внутри»

«В магазине я просто увидела, что на упаковке указаны два вида и цвета тампонов. Но не учла, что внутри они оказались в разноцветных обертках, узоры абсолютно хаотичные и не указывают на вид тампона. Чтобы вытащить нужный мне размер, приходится вытряхивать содержимое коробки».

«Купила чемодан, а он оказался заперт на кодовый замок. Мне сделали скидку 20%, но только потом я поняла, во что вляпалась. Существует тысяча разных комбинаций»

«Я могу злиться только на себя. Как мне снова разделить эти очень мощные магниты?»

«Никогда не оставляйте коробку „Орео“ рядом с 5-летним ребенком. Как видите, само печенье он не особо жалует»

«Купила подержанный обогреватель. Вот что оттуда выползло на следующее утро»

«Пекла тыквенный хлеб с куркумой, и лопатка окрасилась в оранжевый. Но, по-моему, получилось красиво!»

«Положил банан в карман пальто и забыл о нем на целый год»

«Сосед попросил меня сделать ему яму для костра из речных камней. Потратил на это несколько недель»

«А потом мы узнали, что речные камни ни в коем случае нельзя использовать для этих целей, так как от высоких температур они могут лопаться».

«Так выглядит баллончик с пеной, на который я забыл прикрепить насадку»

«Дал соседу по комнате денег, чтобы он купил хорошую, плотную туалетную бумагу. Зря. Потому что он принес вот это. На мой немой вопрос сосед пояснил, что зато она стоила дешевле»

«Забыл вытащить флешку из кармана и кинул штаны в стирку. Вот результат»

«Я: Окей, я куплю еще пачку чипсов, и она вытолкнет застрявшую. Тем временем пачка чипсов»

«Арахисовая паста сломала мой нож»

«Я приклеил на футболку термотрансфер. И только потом понял, что приклеил вверх ногами. Но уже поздно»

«Вот что натворил соляной камень, оставленный на книге»

Бонус

Работала я в университете, и под Новый год подарили нашей кафедре золотую рыбку. Оборудование купить не успели, и вот рыбка одна-одинешенька осталась в аквариуме на все новогодние. Кормить ее приходили, но вот когда все окончательно вышли на работу после праздников, выяснилось, что рыбка из аквариума исчезла. Искали ее всей кафедрой, а обнаружили у плинтуса под столом, на котором аквариум стоял. Судя по виду, рыбка уже несколько дней, как окочурилась. Горюем. И тут заходит на кафедру декан факультета — женщина деятельная, молодая. Зашла улыбчивая, разговорчивая и с цветами. Я ей: «О, Вы цветы нашей рыбке на похороны принесли?» А она погрустнела, что-то пролепетала и вышла. Как потом оказалось — у нее день рождения был. Да, неловко получилось. © N_V_F / ADME