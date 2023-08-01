15 человек, которые остались без работы, но безмерно этому рады

При поиске работы каждый, конечно же, в идеале рассчитывает иметь дело с адекватным начальством и приятным коллективом. Однако не всегда все складывается так, как мы бы хотели. Причем порой уровень несоответствия работы нашим ожиданиям велик настолько, что мы даже готовы уволиться с самого первого дня. Вот и герои нашей подборки не стали долго терпеть и отправились на поиски чего-то получше.