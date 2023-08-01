15 человек, которые остались без работы, но безмерно этому рады
При поиске работы каждый, конечно же, в идеале рассчитывает иметь дело с адекватным начальством и приятным коллективом. Однако не всегда все складывается так, как мы бы хотели. Причем порой уровень несоответствия работы нашим ожиданиям велик настолько, что мы даже готовы уволиться с самого первого дня. Вот и герои нашей подборки не стали долго терпеть и отправились на поиски чего-то получше.
- Пришла работать в школу. Представилась мне возможность наблюдать, как обращается учитель начальных классов к своим ученикам. «Брюхо свое набил и не видишь куда идешь!» — самая безобидная фраза в ее репертуаре. Дети запуганные, но учатся. Пошла к завучу, а она мне выдала — людей изменить нельзя, она давно работает. Родителей все устраивает. А я уволилась. © Подслушано / Ideer
- Когда мне было около 18 лет я устроился работать на станцию быстрой замены автомобильного масла. Для этого нужно было спускаться в яму под автомобилем и сливать старое масло, а оно и выхлопные трубы были горячими, и я весь был в ожогах. На второй день в разгар рабочего дня я сказал, что мне нужно в туалет. А когда обошел здание, просто бросился бежать, куда глаза глядят, и больше не возвращался. © _Shape-Shifter / Reddit
- Однажды уволилась с работы в первый же день, потому что администрация солгала мне о часах работы. Мне обещали пятидневку, но я выяснила, что женщину, которая дежурила по воскресеньям, увольняют, и у меня не будет выходных до тех пор, пока (или «если») они не найдут замену. Я позвонила своему начальнику и тут же уволилась. © Kathleen Maynard / Quora
- Всегда работала на износ, ответственно выполняла задачи, перерабатывала, косяков не было, больничные не брала. И ни разу не было ни слова благодарности от начальства. А затем попала в больницу — камень начал выходить из почки. Чуть не сдохла от боли... Пишу начальнице, объясняю. А она мне: «Я, конечно, понимаю, что ты на больничном и не могу ничего требовать... Но вообще-то могла бы и закончить работу! Ты всех подводишь. Чтобы больше такого не было!» И не было — я уволилась. © Подслушано / Ideer
- Мне за 40, работаю кассиром. Ответственная, трудолюбивая. Никогда не было проблем. Но пару месяцев назад начался сущий ад. Новая директриса буквально меня изживала — косые взгляды, упреки без повода, задержка зарплаты. У нее будто были со мной личные счеты. Даже коллеги стали меня сторониться. Уволилась, а недавно выяснила причину — у нее, оказывается, был банальный пунктик на возраст. Остальным кассирам было меньше 30, поэтому по ее меркам, я уже была старовата для этой команды. Честно, ну и славно, что я ушла, с таким-то неадекватным руководством.
- Хотел устроиться дальнобойщиком. Как вы понимаете, это большая часть жизнь вдали от дома: 30 дней в дороге и полтора дня дома. 6 рабочих дней, 4 из которых ты просто тухнешь на стоянке для грузовиков. И за это зарплата не капает. Собственно, ключевым фактором для меня оказались не все эти дикие условия, а правило — нельзя заводить домашних животных. Я не собираюсь проводить 30 дней в одиночестве без маленького дружочка, который мог бы помочь мне остаться в здравом уме. © lightwell / Reddit
- Искала подработку, очень нужны были деньги. Решила попробовать колл-центр, там брали всех без вопросов. Не знала еще, насколько это мерзко. После короткого обучения посадили меня звонить людям под видом финансиста из банка. А за соседним компом девочка впаривала людям какие-то таблетки, представляясь врачом-кардиологом и зачитывая из скриптов умные слова, значение которых вряд ли понимала. Я посреди дня встала и вышла из офиса, больше никогда не связываясь с подобной «работой». © Подслушано / Ideer
- Получил работу в рыбном отделе супермаркета. В первый же день меня попросили, чтобы я вынул из аквариумов грунт (субстрат), промыл и положил обратно. Дело в том, что трогать его вообще-то нежелательно, так как вода наполняется вредными бактериями и может привести к заболеванию рыб или их гибели. Я объяснил им это и сказал, что лучше просто заменить в аквариумах воду на 20%. Они просто пожали плечами и сказали, что такова политика компании. Я ушел на обед и больше не возвращался. © adura_grounded / Reddit
- Я, конечно, всегда знала, что работать в сфере обслуживания сложно, но никогда не осознавала до конца масштаба катастрофы. Мне было 17 и я решила подработать официанткой. И казус произошел в первый же день моей смены. Я разносила горячие тарелки и использовала полотенце для того, чтобы не обжигать руки. Так вот, меня поймали и жутко отругали за это! Оказалось, так делать нельзя и мне нужно просто привыкнуть к этому. Неделю я привыкала. Не вышло. Уволилась к черту и ни о чем не жалею! © Палата № 6 / VK
- Когда я устраивался на работу, я прямо на собеседовании твердо сказал, что не буду работать по воскресеньям. Кадровик сказал, что это не проблема. В течение первых двух недель, пока меня обучали, все действительно было нормально. Но уже на третьей меня поставили на воскресную смену. Я напомнил менеджеру, что говорил по этому поводу. А он просто отмахнулся, мол, всегда так не получится, иногда придется идти на компромиссы. Я сразу все бросил и уволился. © happyapy / Reddit
- Работала в одной знаменитой пиццерии нашего города. Когда устраивалась, то думала, что лучше работы не найти. Просто принимать заказы, а потом относить пиццу клиенту. Но какой же ужас там творился. Недоеденные пиццы склеивались и выносились другим клиентам. Продукты часто были испорченными, но их все равно использовали. Я уволилась, не смогла больше работать там. Позже подала на них жалобу, проверка взялась за них и закрыла на неопределенный срок. © Палата № 6 / VK
- Устроилась доставщицей пиццы в ночное время. В первый же рабочий день, мне звонят, и просят выйти пораньше, в вечернюю смену, но заверяют, что всего на 4 часа. Я соглашаюсь. Прихожу в 3, начинаю работу, в 6:30 меня простят остаться подольше, потому что кто-то заболел. Я пошла навстречу и согласилась остаться до 8. В 7:30 самого менеджера уже и след простыл, и у нас не хватало уже 2-х человек. В 8, когда я хотела уйти, среди остальных работников поднялась паника. Мы попытались позвонить менеджеру, он был недоступен. В общем, домой я вернулась только после полуночи и больше там не работала. © Veronica E. Michaelsen / Quora
- Устроилась аниматором в детский развлекательный центр. Зарплата скудненькая, но выжить вполне можно, если вести праздники. Просидев 2 месяца за минимальную ставку, я решила поговорить с администратором, почему мне не дают программы. Дети любят, говорить умею. Ее ответ меня поразил: «Понимаешь... У тебя фигура такая, крупная, не для аниматора». При росте 168 см, я вешу 65 кг. Уволилась в тот же день, но шок оставался очень долго. © Палата № 6 / VK
- Однажды продержалась на работе всего 15 минут. Подала резюме на должность оператора базы данных. Пришла, мы познакомились, немного поговорили, и мне вручили мобильный телефон. Смотрю вопросительно на шефа, а он на белом глазу выдает: «На самом деле тебе нужно будет делать „холодный“ обзвон. К нам никто бы не пришел, если бы мы честно написали это в вакансии». Я все еще в шоке: «Что, простите?» Он продолжает: «У моего друга есть отличная идея, для которой нужны инвесторы! Если найдете их нам, получите отличные бонусы!» Я просто развернулась и ушла. © silvanmorte / Reddit
- Наконец-то нашла работу. Как и хотела — помощник руководителя-женщины. Только вот она оказалась редкостным самодуром. Придумывала правила и тут же их забывала. Давала нелепые поручения, всех работников хаяла за спиной. Через полгода я уволилась, не выдержала. Внезапно позвонил ее брат и пригласил меня в кафе, предложил быть любовницей на содержании. И аванс даже принес. А я что? Я деньги взяла и в черный список его. Компенсация за моральный ущерб от их семейки. © Подслушано / Ideer
Далеко не всегда люди сами успевают уйти из сомнительной конторы. Порой они даже и готовы мириться с происходящим бредом, но начальники сами решают уволить их. Причем по совершенно безумным причинам.
AdMe/Народное творчество/15 человек, которые остались без работы, но безмерно этому рады
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