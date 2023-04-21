15 везунчиков, которые хотели купить одну вещь, а получили ворох сюрпризов бонусом

В секонд-хендах и комиссионках часто можно найти настоящие сокровища за символическую цену. Однако иногда бывает и наоборот: покупатели приходят за обычной одеждой или предметами, не подозревая, что вещь, которую они покупают, содержит сюрприз. Мы белой завистью позавидовали людям, которые нашли приятный бонус в недавно купленной вещи.

Как-то раз я купил прекрасное шерстяное пальто в секонд-хенде и убрал в шкаф до холодов. Когда надел его и сел в машину, почувствовал, что в кармане что-то лежит. Мельком взглянул — пустой кошелек. Дома решил рассмотреть внимательнее и обнаружил в кармашке плотно сложенные $ 400. © Stan Wisnewski / Quora

Наткнулся на шар для боулинга в секонд-хенде, купил за 50 центов и, радостный, вернулся домой. Хотел установить его во дворе, чтобы отпугивать ворон. Попытался вставить черенок в отверстие, но оказалось, что-то застряло внутри. В итоге там обнаружилось кольцо с необычными бриллиантами. Отнес обратно в магазин, и работники обомлели. Они рассказали, что женщина, которая принесла шар, как раз поделилась с ними, что потеряла кольцо. © Glen Mick / Quora

«Приобрел чехол для своей электронной книги и обнаружил, что книга предыдущего владельца все еще внутри».

Моя дочь Сара родилась 18 октября. Приближался ее 10-й день рождения. Она просила дневник в подарок. В комиссионке я нашла отличный розовый дневник. Самое удивительное, на первой странице красовалась надпись: «С днем рождения, Сара. 18 октября. С любовью, мама». Я тут же его купила. Теперь это наша любимая семейная история, которую мы рассказываем, когда кто-то говорит про совпадения. © Patricia DuMont / Quora

Один раз были в секонд-хенде. Нашли крутую европейскую зимнюю куртку на ребенка, вроде с мембраной для отвода влаги. Нащупали там какую-то штуку, вшитую в предплечье, размером с флешку — я думал, что-то вроде NFC с информацией о ребенке. Гуглил. Оказалось, это хитрая штука, которая называется «avalanche rescue system». В общем, это антенна в пластиковом корпусе, которая в определенном диапазоне светится и позволяет найти человека под снегом в случае лавины. © InfernalKnight / Pikabu

Купил пачку памперсов в комиссионке. Пришли домой и заметили, что упаковка чуть-чуть открыта. Начал открывать дальше, и тут из нее что-то выпало. Смотрю — на полу лежит $ 20. Сначала я решил, что это из моего кармана вывалилось. Вернулся к памперсам, а там еще больше денег. Всего вышло $ 500. Как раз тогда эти деньги нам очень пригодились. © Anonymous / Quora

«За $ 15 купила для друга шерстяное пальто и вот что нашла в кармане».

Я купил спортивные штаны Nike в секонд-хенде. Носил год. Чувствую, в подкладке монета лежит, прямо руками беру. Дырок в карманах нет, все швы застрочены. Потом она меня конкретно достала: при ходьбе трет о ногу как грузик. Распорол подкладку, а там было € 5. © kremin / Pikabu

Будучи еще студентом в 80-е, пошел в благотворительный магазин и купил там смокинг. Он был немного старомодным, но в прекрасном состоянии. Надев его в первый раз, я нашел в кармане приглашение на ужин бакалейщиков. Там было даже расписано меню для гостей. © Hywel Davies / Quora

Несколько лет назад муж и я решили нарядиться на Хеллоуин в костюмы инспектора Гаджета и Пенни. Я нашла для него плащ, но не смогла найти подходящие перчатки. Расстроенная, вернулась домой, положила плащ в стирку и случайно обнаружила в карманах пару перчаток, почти идентичных тем, которые я искала. Это, конечно, не бриллиантовое кольцо, но приятный сюрприз на Хеллоуин. © Dagger Willingham / Quora

Купил я как-то подержанный дом на колесах. Обивка диванных подушек истрепалась, и я попросил друга перетянуть их. У него было мало времени, поэтому я начал сам снимать старую обивку. И тут внутри одной из подушек я нашел $ 600. © Jim Turner / Quora

«Купил симпатичную корзину для пикника за $ 10. Я не ожидал, что внутри что-то найду, но был приятно удивлен».

Как-то раз я примерял куртку в секонд-хенде и заметил, что ее карманы наполнены ворохом записок. Я решил развернуть одну из них и узнал почерк моего друга из школы. Оказалось, что он просто зашел в этот магазин ранее, напихал записок со ссылкой на свой блог в надежде, что кто-то из покупателей это заметит. Я был поражен. © creeptrick / Reddit

Поехали с женой в отпуск, и я понял, что забыл плавки. Зашли в секонд-хенд и купили новые. Проходил я в них всю неделю. Вернулись домой. Жена постирала эти плавки, а после стирки в маленьком внутреннем кармане обнаружила купюру в $ 100. © David Rowe / Quora

Покупала б/у телевизор для дачи. Когда мы приехали забирать его, продавец вдруг решил поднять цену на ₽ 1 000. Это нас разозлило, но мы все равно купили его, ведь так далеко ехали. Когда привезли его домой, выяснилось, что пульт не работает. Решили вставить батарейки. Открываю крышку, а оттуда вываливается свернутые трубочкой ₽ 5 000.

«Жена купила мне в комиссионке шорты, и в кармане мы нашли два чека. Оказалось, что они из Берлина примерно 2016 года. А живем мы в Северной Каролине».