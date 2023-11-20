15+ человек, которые оторвали на барахолке крутую штуковину

На барахолке можно найти что угодно: платье на свадьбу, костюм на выпускной, золото, бриллианты и антиквариат. Тот, кто с головой окунулся в этот удивительный мир, никогда уже не разлюбит походы по секонд-хендам и комиссионным магазинам.

В бонусе расскажем про девушку, которая решила, что старинный медальон с барахолки притягивает к ней неудачи.

«Мне продали его как аметист, я сторговала цену до $42. Отнесла кольцо с барахолки на оценку ювелиру и оказалось, что это редкий зеленый бриллиант стоимостью более $8 тысяч!»

«Купила пальто 1940-х годов за $20!»

«Часы Сейко из 14-каратного золота за $44»

«Моя лучшая находка — колье из 18-каратного золота с 82 бриллиантами»

«$2,99 за сумку в стиле ар-деко 1920-х годов. Я все еще в шоке»

«У мужа глаз наметан, он нашел для меня это платье всего за $20»

«Траурная булавка позднего викторианского периода за $1,25»

«Винтажное серебряное кольцо 925 пробы в антикварном комиссионном магазине за $15»

«Свадебное платье моей мечты и моего размера за $40»

«Винтажные часы из 14-каратного золота с бриллиантами»

«Нашел эту булавку из 18-каратного золота c сапфирами за $2»

«Потрясающие ботинки за $1,50»

«За $28 собрала себе наряд на свадьбу, куда меня пригласили»

«Набор твидовых дорожных сумок за $16!»

«На выпускной купила платье в местном винтажном магазине за $30»

«Красивый желтый винтажный плащ за $10»

«Моя находка из комиссионного магазина. Кольцо из 18-каратного золота с изумрудами и бриллиантами — $16»

Бонус

Подруга в кармане сумки с барахолки нашла старинный медальон. На работе посыпались неприятности, она связала это с медальоном и выкинула его в озеро. Думала, что все кончится, но стало хуже. А через 3 недели выяснилось, что все неприятности на работе подстраивала коллега, которой моя подруга не нравилась. И медальон был абсолютно не причем. © Палата № 6 / VK