15+ человек, которые перешли дорогу женщине и ох как сильно пожалели об этом
Каждому из нас приходилось сталкиваться с хамством в свой адрес. Но иногда бывший муж, лучшая подруга или незнакомец на улице так сильно обидели, что хочется тут же поставить их на место и отплатить той же монетой. Героини нашей статьи поведали свои истории о том, насколько сильно возмездие может быть сладким.
- Парень сказал, что во время отпуска не будет скидываться на аренду квартиры. Сказала ему тогда забрать свои вещи до отпуска, я найду другого соседа. А он айда давить на чувство вины, что у него через два дня вылет и он не успевает собраться. В конце концов, принес мне эти 12 тысяч, но я уже не стала брать. Нашла себе нормальную соседку без финансовых проблем. Устала оттого, что постоянно пытался сесть на шею. © Подслушано / Ideer
- Стою на остановке. Вдруг подруливает мужик и сразу хамит, мол, ишь как разоделась, девка. Я ошалела, но потом говорю: «Спасибо, что заметили. А вы могли бы дать позвонить? Мне надо поговорить с мамой, но батарейка села». Он опешил, но все же дал телефон. Беру, листаю его контакты и набираю контакту «мама». Как только послышался голос, говорю: «Это благодаря вашему воспитанию этот мужчина оскорбляет незнакомок на ровном месте? Нет? Думаю, вам нужно провести с ним беседу». Отдаю шокированному мужичку телефон и, довольная, удаляюсь в закат. © Unknown author / Quora
- На работе в подсобке держу не только аптечку и чай, но и «аварийный набор»: прокладки, чулки, нитки, иголки и прочее. Коллеги пользуются и докупают. Стали ученицы забегать в случае аварий. Мы понимаем, не отказываем. При этом запасы они не пополняют. Купили прокладки подешевле. Сегодня ученица выдала: «А по какому праву вы на нас экономите? Я пожаловаться могу». Предложила ей заявить в комиссию по правам человека. © Подслушано / Ideer
- Однажды нашла телефон на скамейке. Позвонила по номеру, чтобы вернуть, чужого добра не надо. На другом конце на меня начали орать, чтобы вернула телефон, или полиция со мной разберется и тому подобное. Долго слушать я не стала, просто выкинула телефон в соседнюю мусорку. Либо ты вежлив и слушаешь, что тебе говорят, либо сидишь без телефона. Ненавижу глупых хамов. © Подслушано / Ideer
- Стою на почте, а за мной какая-то жутко нервная дама. Бесится, аж до трясучки. Орет, что теряет свое время, что почта плохо работает, что я долго заполняю бланки, что моя дочь (2 года) громко играет с кубиками. Ну что же. Получила я свои посылки, и, даже не поворачиваясь, начинаю демонстративно спрашивать о разных тарифах, без спешки, просто так. Сама удивляюсь своей мстительности. © Подслушано / Ideer
- В юности я работала бухгалтером. Случились кадровые перестановки и моего начальника заменил его зам. Однажды он приказал мне помыть пол. Я помыла. А он спокойненько сидел на столе и просто рассматривал меня. Спустя какое-то время он потребовал подать ему чай, я отказалась, а он в ответ пригрозил увольнением. Я тогда пошла в туалет и опустила его кружку с ложкой в воду унитаза. И мне не стыдно! © Жозефина / ADME
- А я предпочитаю мстить своими успехами в жизни. Теперь у меня отличное образование, прекрасный дом, коллеги меня уважают, я живу с тем, кто ценит меня такой, какая я есть. Считаю, что это стопроцентная победа над бывшими. © Carrie Cutler / Quora
- Была у меня подружка. Дружили с ней лет 5, но она так часто отмечала меня во всяких розыгрышах в соцсетях, что пришлось ее заблокировать. Спустя некоторое время я начала шить и мы встретились уже в одной группе по закупке тканей. И вот одна девушка продавала там кружево по смешным ценам. Сообщение об этом я пропустила, а подруженька пишет мне спустя время, мол, я вот купила, хочешь? Конечно, хочу. Только цены у нее были значительно выше. А когда я попросила поделиться контактами, она сказала, что их потеряла. Однако когда в этой же группе кто-то снова искал контакты девушки-продавца, первой откликнулась моя меркантильная подруженька. Зато я отомстила — пришла на ее свадьбу в белом красивом платье, и все гости называли меня невестой. А ее почти не замечали. © Тамара Решко / ADME
- Муж собрался с друзьями в клуб. Понимая, что утром будет скандал, он спрашивал разрешения раз двадцать. Я сказала, что может ехать. Утром услышала, как пришел, и после того как он лег спать, я встала и испачкала его рубашку темного тона пудрой. А когда он проснулся, закатила скандал! Он клялся, что рядом не было ни одной девушки и что не понимает, откуда пудра на плече рубашки. Не разговаривала с ним два дня. А потом со словами «прости меня» он подарил мне огромный букет лилий и духи. © Подслушано / Ideer
- Училась в универе на потоке со мной девушка, которая еще и подрабатывала. Поцапалась она с коллегой и уволилась. А через некоторое время позвонила в отдел кадров, представилась сотрудницей ПНД, спросила, все ли в порядке с той самой коллегой, которая якобы пропускает у них плановую диспансеризацию. Такая вот изобретательность в нежные 18. Не стоит связываться с психопатами. © Elena Marchuk / ADME
- Подруга год встречалась с абьюзером, который постоянно что-то требовал и закатывал истерики. Последней каплей стали его измены. Узнав о них, подруга пришла в ярость и решила филигранно отомстить. А вдохновилась «Гарри Поттером». Она спокойно подошла к изменщику и сунула ему в руки носок. Сказала: «Теперь ты свободен!». А потом спокойно развернулась и ушла. © Prakriti Singh / Quora
- Мы с мужем 64 года вместе и любим друг друга. Но когда мы не были женаты и двух месяцев, он постоянно задерживался после работы. Дело в том, что мать звонила ему каждый день и умоляла зайти к ней по пути домой. Поэтому он всегда возвращался поздно. Ужин, который я готовила, к тому времени остывал. В один прекрасный момент меня достала эта ситуация и я пошла вечером в гости к своим родителям, не сказав мужу. Он запаниковал, не знал, что и думать. Тогда я объяснила ему, что мне тоже несладко, когда он возвращается поздно и нехорошо так начинать нашу совместную жизнь. С тех пор он приходил домой сразу после работы. А его мать мы навещали уже вместе. © Magda Selmeci / Quora
- Муж заявил, что мы его тянем вниз и не такой жизни ему хочется. Мол, вот раньше он мог сорваться в поездку, чаще тусить с друзьями, денег хватало на крутые вещи. А теперь семья, заботы, ему это надоело. Ну ок, выперла его из своей квартиры, подала на развод и алименты. А недавно его родители вообще продали бизнес и переехали на дачу: раньше подкидывали денег, теперь отказались пустить его пожить, он же типа взрослый. И ему приходится работать в 2 раза больше, ведь съем, алименты и сама жизнь стоят дорого, ездить куда-то у него денег нет, а друзья тоже все семейные, им не до него. Жалуется, что жизнь стала еще хуже. Его родители подарили мне неплохую сумму, чтобы я нормально детей собрала к школе. Так он на них обиделся, мол, и он алименты платит, и я работаю, лучше бы ему деньги эти отдали! Не понимаю только, как до меня раньше не дошло, какой он дятел. © Подслушано / Ideer
- Я узнала, что муж изменяет мне с Мариной — женой своего лучшего друга. А друг этот занимался вертолетными турами. Как-то раз я поехала на машине в горы и набила багажник маленькими черными камушками. Когда на следующий день друг моего мужа пролетал над нашим домом на вертолете, он прочитал надпись: «Марина изменяет тебе с Гришей» (так зовут моего мужа), выложенную из камней прямо на нашей посыпанной белым гравием подъездной дорожке. © Unknown author / Quora
- Когда мы разводились с мужем, то спорили буквально из-за всего. В итоге разделили вещи практически поровну. Представьте себе мой шок, когда я вернулась в наш дом и недосчиталась множества своих вещей, включая холодильник, за который я платила лично. А бывший муженек начал меня избегать. К несчастью для себя он запамятовал об одной маленькой детали — у меня все еще были ключи от его машины. Однажды я подстерегла мужа на парковке после работы и на его глазах уехала на его тачке. Выражение лица бывшего было бесценно. © Angela Stevenson / Quora
- Дело было перед праздниками, в магазинах куча народу. Чинно стою в очереди, подходит моя, я только открываю рот, как тут какая-то девушка, отпихнув меня в сторону, втискивается и давай заказывать. Я не стала затевать разборки, а просто сделала шаг назад и как начала ставить ей за спиной «рожки». Вначале просто двумя пальцами, потом ветвистые оленьи. Очередь стала подхихикивать, продавцы изо всех сил делали вид, что ничего не происходит, но то и дело прыскали. Девушка начала подозревать, что источник веселья окружающих — это она сама, стала поправлять одежду. Когда уже отошла от прилавка, еще и зеркало достала. Я почувствовала себя отмщенной. © Нерадистка КЭТ / ADME
К сожалению, в повседневной жизни нам часто приходится сталкиваться с людьми, которые то и дело норовят нахамить или как-то подпортить жизнь. Одни тут же отвечают им колким словечком, другие предпочитают промолчать. Но некоторые гении смогли изощренно затроллить обидчиков прямо в своих работах.
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