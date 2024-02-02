15+ человек, которые перешли дорогу женщине и ох как сильно пожалели об этом

Каждому из нас приходилось сталкиваться с хамством в свой адрес. Но иногда бывший муж, лучшая подруга или незнакомец на улице так сильно обидели, что хочется тут же поставить их на место и отплатить той же монетой. Героини нашей статьи поведали свои истории о том, насколько сильно возмездие может быть сладким.