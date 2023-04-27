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15+ человек, которые почему-то решили судить по одежке, но жизнь их мигом переубедила

Народное творчество
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Наверняка большинство людей на собственном опыте или из чужих рассказов не раз убеждались, что судить людей по внешнему виду — глупая затея. Но многие все-таки попадаются на эту удочку, попадают впросак, а потом жалеют.

  • Работала официанткой, зашел мужик крайне потрепанного вида. Напарница сразу сказала, что не будет обслуживать. Ну ладно, мне разницы нет. Попросил он что-нибудь подешевле, помогла выбрать, мне его так жалко стало — от себя бесплатно хлеб принесла ему и чайник чая. И как же я офонарела, когда он вытащил расплачиваться пачку денег и оставил крупную купюру на чай. А как напарница обалдела! Чаевые-то у нас общие, но обслуживать она стала всех подряд. © Дарья Ким
  • Делали ремонт у сестры. Пошли мы в магазинчик в платках, старой одежде, чумазые — на лице брызги эмульсии. Было лето, захотелось мороженого. Спрашиваем, какое есть, а продавщица с таким высокомерием сообщает: «Самое дешевое закончилось». Мы сделали дорогие покупки и сказали: «Сдачи не надо». Вышли. Видели бы ее глаза. © Laura Amanova
  • Я работал в магазине. Ко мне подошла расфуфыренная покупательница и заявила, что подозревает одну женщину в краже. Она указала на «воришку» — скромно одетую женщину. Вроде спрятать в одежде та ничего не могла. Я спросил, откуда такие подозрения. Она пыжилась, но не могла ничего сказать: не призналась, что дело было явно в небогатой одежде той женщины. Тогда я по рации говорю: «Позовите-ка начальника охраны». И тут входит тот самый «воришка». Надо было видеть лицо покупательницы! Просто наша начальница охраны сама обходит магазин. © Christopher Valdez / Quora
  • Пару лет назад ходила на физиотерапию. Сижу в приемной, заходит мужик. Лет 60, в растянутой майке с дырами, пятно на шортах. Волосы — словно обкорнали садовыми ножницами. И босой! Но он был такой весь подтянутый и улыбчивый. Потом услышала разговор врачей: «Ну как там его новый коттедж?» — «Да он там ни разу не был, говорит, нет времени». И так я поняла, что понятия не имела, как выглядят миллионеры. © Jo Eberhardt / Quora
  • Моя соседка искала шубу. Зашла в пафосный магазин в центре. Пока примеряла, продавщицы рассказали, что приходила техничка в синем сатиновом халате с авоськой. Под недоумевающими взглядами персонала техничка раскрыла авоську, достала газету, а там были завернуты деньги. На которые она и купила себе шубу, вызвав при этом легкую оторопь у продавщиц. © Svetlana Putkaradze (Смирнова)
  • Работаю дизайнером по шторам. Бываю на объектах, когда и «конь не валялся»: пыльно, грязно. Одета, как правило, в джинсы, куртку и ботинки. Без макияжа. Когда приезжаю с образцами ткани, уже с прической, макияжем и в платье, часто клиенты меня не узнают! Один сказал: «Я вас знаю, но не помню!» Это действительно забавно. © Елена Сулавко
  • Я продавал бытовую технику. Я был помощником продавца, и мои комиссионные были просто мизерными. Старший персонал сразу отхватывал себе лучших клиентов. Неподалеку была школа, и мальчишки часто заходили к нам, чтобы посмотреть на стереосистемы. Я скучал, решил подойти к одному пацану у стенда с телевизорами. Оказалось, этот 13-летний мальчик копил на собственный телевизор 2 года! Он заплатил наличными. После этого я никогда не оставлял без внимания клиентов. © Paul Mannering / Quora
  • Поехали в большой город подруге платье на свадьбу покупать. В своем ничего подходящего не нашли. У нас, видимо, считают, что женщины «за 40» замуж должны в халате выходить. Учитывая дорогу, мы оделись по-походному. Так вот, единственное место, где нас встретили с видом «фи», был захудалый павильон в ТЦ. Продавец даже сказала такую фразу: «С этой стороны у меня дорогие платья, я вам их не предлагаю». В итоге свое платье мы нашли в одном из лучших бутиков. И там нас приняли хорошо. © Гамури / AdMe
  • Знаю владельца завода, который одевается в бюджетных магазинах, а одежду покупает раз в 2 года. Также знаю парня, который носит исключительно брендовые шмотки, но при этом сидит на шее у своей девушки. Самый смак был, когда она уезжала в командировку, он ей позвонил: «Любимая, как же я тебя встречу без букета, скинь денег». Правда, это послужило финалом их отношений. © lenaandros / Pikabu
  • Пошли с подругой в бутик купить ей деловой костюм. Уже внутри разговорились с милой женщиной, та сказала, что училась на дизайнера. Она указала на пару моделей: «Вот это будет на вас хорошо». Но тут к нам подходит менеджер и давай ей хамить: «Вы уже 40 минут в магазине — и ничего не купили. Вон! Иначе вызову охрану!» Женщина в слезах пошла к выходу, набирая кого-то по телефону. А дальше ее, плачущую, встретил директор магазина. Менеджеру он сказал: «Это наш новый маркетолог. А вы здесь больше не работаете». © Leslie Benisz / Quora
  • Я работала медсестрой, в основном все меня видели в халате, шапочке и в маске. Я всегда со всеми здоровалась, но один доктор упорно меня не замечал, будто я пустое место, и никогда не отвечал на мои «здравствуйте». Но однажды я шла по улице в красивом платье, макияже и с букетом цветов. И тут идет навстречу этот доктор. Как он уставился на меня! С тех пор здоровается. © Irina Svirski
  • Однажды к нам в магазин зашел мужчина в одних джинсах и потрепанных сапогах. К нему никто не хотел подходить, кроме меня. Он оказался вице-президентом по финансам. У магазина в тот день была хорошая выручка, а у меня — процент. © Berkeley Hunt / Quora
  • Принципиально никогда не говорю, что я врач. Поехал в автобусный тур и всем сказал, что я сантехник. Все 8 дней я был «прозрачен» для всей группы. Был счастлив, что никто не пристает с вопросами по здоровью. И тут у пожилой женщины случился приступ, а кроме меня врачей не было. Я анестезиолог-реаниматолог. Пришлось поработать, и все прошло успешно. Краем глаза видел недоуменные взгляды моей группы. Было прикольно. © Dr.Nick / AdMe
  • У меня начальник одевался — жесть как. Причем на встречах с клиентами все было по правилам: дорогие часы, костюмы, вот это все. А в обычные дни какая-то древняя кофта, джинсы, кроссовки, видавшие еще царя Гороха. Его как-то в автосалон не пустили на тест-драйв, пришлось идти в другой — с ценником повыше. Там как-то спокойнее к внешнему виду отнеслись. © VanDs / Pikabu
  • Подруга работала в фирме, которая кухни делает, дизайн и так далее. Одна из самых дорогих контор в моем городе. Заходит к ним дедок: в старой куртке, шапке-петушке, ну, в общем, так себе вид — и в итоге заказывает кухню в дом. А там у него коттедж! За цену этой кухни однушку можно было купить. Так он еще и сразу оплатил половину наличкой. Подруга тогда получила нехилый такой процент. © Itsnotmee / Pikabu
  • В детстве у меня была подруга. Всегда одета аккуратно и чисто, хоть у ее мамы и были сложности с деньгами. Когда она приходила ко мне в гости, моя мама всегда кормила нас вместе, когда у меня был день рождения, после праздника моя мама давала ей с собой кусок торта для ее мамы. Иногда мы ездили ко мне на дачу на несколько дней, где, конечно, мои родители кормили нас. И однажды, когда мне было 13, у нее в гостях у меня начались месячные. Я попросила у нее прокладку, она дала. А на следующий день в школе заявляет, что я должна ее вернуть, так как ее мама сказала, что нечего кому попало раздавать прокладки, не бесплатные. © Подслушано / VK

А вот еще статьи с интересными историями о том, когда внешность оказалась обманчива:

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AdMe/Народное творчество/15+ человек, которые почему-то решили судить по одежке, но жизнь их мигом переубедила
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