15 историй о том, что первое впечатление о людях обманчиво, как ясное небо в Лондоне
Уж сколько раз мы слышали поговорку «Встречают по одежке, провожают по уму». И все равно иногда позволяем первому впечатлению или стереотипам управлять нашим мнением о новом знакомом. Вот истории людей, которые попались в эту ловушку, но позднее поняли, что были ох как неправы.
- Живу за городом, соседи — душки, но один меня напрягает. Человек я вечно работающий, а этот тип через день шашлыки жарит и вечеринки устраивает. Будто у него других забот нет! Однажды выпал мне нежданно-негаданно выходной посреди недели. Решила во дворе прибраться, вижу — он. Опять на гриле жарит что-то. Сосед глянул на меня и зовет в гости. Я в шоке: он же в курсе моего отношения к нему. Но согласилась. С того самого дня мы стали общаться. Оказалось, он на дому работает. А еще через полгода начали встречаться и обвенчались. Вот тебе и надоедливый сосед. © Палата № 6 / VK
- В школе у меня было очень плохо с химией. И тут мне попался учебник с кучей подсказок, написанных от руки. Одна из них даже помогла мне с контрольной! А прочитав на последней странице пометку: «Собственность Егора Плешивого», я возликовал. Ведь я обожал «Гарри Поттера» и думал, что этот загадочный парень станет для меня Принцем-полукровкой. Но оказалось, что все остальные его пометки и подсказки были неверными. Может, он прикалывался, может, он был двоечником, но, к сожалению, в конце года я получил трояк по химии и понял, что Егору Плешивому далеко до уровня Принца-полукровки. © Палата № 6 / VK
- Ехала из универа. Смотрю — рядом пристроились парни на мотоцикле и пытаются привлечь внимание. Один даже размахивал своим телефоном. «Какой нахал!» — подумала я и прибавила газу. А они не отстают. Я всерьез забеспокоилась, тем более, что впереди загорелся красный. И вот, мотоцикл останавливается рядом со мной. «Ваш телефон! — кричит один из них. — Я видел, как ваш телефон выпал из кармана!» Все, что я могла сказать, это: «О». — «Мы вам махали, но вы не остановились». Я была очень смущена. Потом они объяснили мне, где выпал телефон, и я смогла вернуться и найти его. © Netra Manjunath / Quora
- Подрабатывала нянькой. Трижды в неделю мужчина с женщиной приводили ко мне девочку на 3 часа. Малышке было 2 года, я с ней возилась, учила говорить. В один прекрасный момент раздался звонок в дверь. На пороге — незнакомая женщина, а моя подопечная летит к ней со всех ног с радостным воплем: «Мама!» Я обомлела. Оказалось, муж этой женщины завел любовницу. Он брал дочку и уходил с ней гулять, а потом они вместе с любовницей отводили ребенка ко мне, а сами они шли по своим делам. Сдала их дочка, которая уж очень упорно начала проситься ко мне. © Послушано / Ideer
- Я состою в фан-группе одной знаменитости. Мы часто общаемся в социальных сетях. Однажды разговорилась с одной женщиной из фандома. Ее орфография и грамматика были просто ужасны: она никогда не ставила знаки препинания, делала ошибки. В общем, я решила попытаться свести наше общение к минимуму. Но однажды случайно встретилась с этой женщиной в реальной жизни. Она была красноречивой, смешной и прекрасной собеседницей! Теперь я всегда рада поговорить с ней. © Neomi King / Quora
- Работаю в торговле. Мне 23. Переводят меня в новый магазин — а там коллектив «кому за», причем «за 50, а кому и за 60». Думала, что работать не смогу. Старые тетки — вот было мое первое впечатление. Но это были лучшие коллеги в моей жизни. Я проработала с ними 4 года и уходила в декрет со слезами. Они были такие клевые, современные, с отменным чувством юмора. Сколько дельных советов они мне дали, сколько кулинарных хитростей я узнала и сколько реальных жизненных историй услышала. © Подслушано / Ideer
- Продавала как-то наушники. Написал мне мужик. Приехал, купил, забрал. Обычный такой дядя на раздолбайке-минивене, одет непонятно во что. Смотрел при этом на меня так пристально, что я аж смутилась. Потом еще купюру, которой он заплатил, быстренько сбегала разменяла. Ибо прямо подозрительно все казалось. Потом мужу рассказываю, а у него аж лицо вытянулось. Говорит: «Знаешь, кто это? Это же местный общественный деятель, большая шишка». А я вот ни сном ни духом. Теперь понимаю, почему дядя так пристально меня разглядывал, видно, был уверен, что я его узнаю. © Jasmyne75 / ADME
- Пришла как-то на вечеринку в честь Хеллоуина. На мне был костюм ведьмы. Меня представили парню, который тоже пришел без пары. Но при этом он был в костюме собаки. С носом. И ошейником. А жена его лучшего друга держала в руках поводок. М-да уж. Но позже мы снова встретились у друзей, а затем пошли вместе в кино. Спустя год перед следующим Хеллоуином мы поженились и провели вместе 28 замечательных лет. © StarsandCats2Day / Reddit
- Была на детском празднике. Гостей — море. Замечаю очень симпатичного мужчину — высокого, в отличной спортивной форме, белозубо улыбающегося. Думаю: «Ага, сяду с ним!» Но не тут-то было. Друзья посадили меня рядом с самым обычным мужичком в очках, в скучной серой футболке и без развитой мускулатуры, пояснив, что это один из лучших спецов по вопросам IT-безопасности, интроверт в квадрате. Каково же было мое удивление, когда мы с этим хакером протрындели весь вечер, хохотали как гиены и выиграли конкурс. © Bisquit / ADME
- В старшей школе мы с одной девчонкой на дух друг друга не переносили. Она дико раздражала меня! Но по воле судьбы пришлось вместе работать над общим проектом и терпеть общество друг друга. Что ж, мы нашли общие интересы и, наконец, стали хорошими друзьями. А к концу выпускного года уже встречались. © Kerriganszergheels / Reddit
- В сети познакомился со мной парень, пригласил на свидание. Я предложила пойти в театр. Он идею поддержал. Когда мы вошли, он очень уверенно вел меня, куда нужно, проход к нашим местам быстро нашел. Было впечатление, будто он этот театр наизусть знает. Это приятно удивило меня, ведь на первый взгляд так и не скажешь, что парень посещает культурные мероприятия. Да и самой немного стыдно стало: была тут последний раз лет 5 назад. Говорю: «Ты так хорошо все знаешь. Часто тут бываешь?» Он: «Да. По 5 раз в день», — и начал смеяться. Оказывается, он работает в магазинчике в двух шагах и бегает в театр в туалет. © Палата № 6 / VK
- Я всегда считал, что моя тетя была заносчивой женщиной, которая любила говорить за спиной всякие гадости. Но с тех пор, как моя мама заболела, она часто подвозила меня, готовила нам еду, ходила со мной в кино. Оказывается, она проходила через то же, что и я. Забавно, что до этого мы никогда не проводили время друг с другом. © Anonymous / Quora
- Ехала в автобусе на море. И так вышло, что моей соседкой была бабулька. Скажу честно, меня это напрягло. И так зря! Оказалось, что она всю жизнь преподавала немецкий. Мы так разговорились, что вам не передать! Более того, узнав, что я готовлюсь к экзаменам, предложила пройтись по типичным ошибкам, и всю дорогу мы практиковали мой разговорный немецкий! Это был просто настоящий прорыв для меня! В общем, помимо шикарной дороги, я еще и репетитора себе нашла. © Палата № 6 / VK
- Работала в частной стоматологии. Пришел как-то дядечка неопределенного возраста, одетый ну очень просто, если не сказать бедновато. Полный рот железных коронок. Говорит, хочу поменять на белые, сколько будет стоить? В тот день работал очень хороший врач- ортопед. Дядечку принял, осмотрел, назвал стоимость. А тот и говорит — ну и давайте начинать, значит. И достает из кармана пачку купюр. Когда ушел, мы в окно смотрим — подходит он к огромному джипу, оттуда выскакивает водитель и чуть ли не в поклоне ему дверь открывает. © Вероника / ADME
- Как-то ехал на собеседование, и надо же было в этот день поезду встать! Я отправил руководителю, который должен был меня собеседовать, письмо с предупреждением об опоздании. Забегаю в офис, а мужик с порога заявляет, что он, мол, проверил расписание поездов и не увидел там никаких сбоев. Я хотел развернуться и уйти, но все-таки сдержался. Меня в итоге приняли и я успешно проработал год. И вот в компании появилась новая вакансия — просто мечта. Но последнее слово было за тем самым боссом, который когда-то собеседовал меня, и я не мог даже надеяться. Но он, к моему удивлению, спокойно поговорил со мной и согласился на перевод через несколько месяцев. Я был ошеломлен. Некоторое время спустя он объяснил мне, что однажды у него был начальник, который не дал ему построить карьеру, потому что считал его слишком ценным кадром, и это чуть не разрушило его жизнь. Так что он не хотел бы так поступить с кем-либо. © Simon Huggins / Quora
А как часто ваше первое впечатление о человеке оказывалось ошибочным?
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