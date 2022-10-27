15 историй о том, что первое впечатление о людях обманчиво, как ясное небо в Лондоне

Уж сколько раз мы слышали поговорку «Встречают по одежке, провожают по уму». И все равно иногда позволяем первому впечатлению или стереотипам управлять нашим мнением о новом знакомом. Вот истории людей, которые попались в эту ловушку, но позднее поняли, что были ох как неправы.