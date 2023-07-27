15+ человек, которые приехали в отель, но никак не ожидали, что тут еще и цирк бесплатный будет

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В современном мире не составляет особого труда выбрать номер в отеле — достаточно телефона и интернета. Среди огромного разнообразия можно выбрать вариант на свой вкус и кошелек. Однако порой судьба готовит нам сюрпризы и проживание сопровождается самыми разнообразными неожиданностями.

«Первую брачную ночь провели в отеле. Все было просто супер. Как вдруг нам принесли обещанный торт и фруктовую тарелку»

Хороший администратор отеля

«При заселении в номер отеля мне сказали, что не работает половина каналов. Не соврали⁠⁠»

«Мой самый дорогой номер»

Хорошие соседи всегда на вес золота

Поехала я с семьей на море. Гостиница — собственность завода, на котором трудится семья. Мы заранее забронировали двухкомнатный номер с собственной кухней. В один из дней лежим в комнате и слышим, как кто-то открыл нашу дверь и прошел на кухню. Мы офигели. Заходим, а там мужик. Решили спросить, что он тут забыл. Оказывается, в его номере нет кухни, и он решил, что будет готовить у нас. Сказали, что проходного двора у нас не будет, а он начал орать. © Подслушано / Ideer

Номер для тех, кому дорога даже снится

«Горячая вода в моем номере отеля за $ 550 за ночь»

«Перед заселением нам обещали вид на город из номера»

«Заселился в 4-звездочный отель, а там под кроватью мусор. Хотя погодите...»

Если увидите такое из окна гостиницы, скорее съезжайте. Это значит, что в гостинице клопы

Это не 100 %. Возможно, гостиница просто закупила матрасы оптом. © Polymathy1 / Reddit

Предусмотрительная администрация

В гостинице на середину комнаты вышла мышь и стала прихорашиваться. Я крикнула на нее, потом бросила в нее тапком, а она чихать на меня хотела. Позвонила на ресепшен. Через 5 минут стук в дверь. Та-дам! Мне принесли кота! © Ирина Столбова

В гостиничном туалете есть телевизор и телефон. Ванны здесь нет, то есть телевизор предполагается смотреть именно сидя на унитазе

В туалете 2 рулона бумаги, повернутые в разные стороны, чтобы угодить обоим типам людей

«Встроенная USB-зарядка не работала. Решил посмотреть, в чем дело»

«Был в Сербии. В отеле зашел в туалет, смотрю: какая красивая картина! А на 2-й день присмотрелся: что-то не то. Это ж покрышки!»

Когда тетя на ресепшене поняла эту жизнь

В отеле отверстие водостока было полностью забито, поэтому принять душ было совершенно невозможно. Попросила исправить. А тетя на ресепшене мне заявила, что все так и должно быть. Она так и сказала: «Вы что, не знаете, что душевые кабины не для того, чтобы мыться, а чтобы просто обмыться?» © Nadya Filippova