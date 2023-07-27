15+ человек, которые приехали в отель, но никак не ожидали, что тут еще и цирк бесплатный будет
В современном мире не составляет особого труда выбрать номер в отеле — достаточно телефона и интернета. Среди огромного разнообразия можно выбрать вариант на свой вкус и кошелек. Однако порой судьба готовит нам сюрпризы и проживание сопровождается самыми разнообразными неожиданностями.
«Первую брачную ночь провели в отеле. Все было просто супер. Как вдруг нам принесли обещанный торт и фруктовую тарелку»
Хороший администратор отеля
«При заселении в номер отеля мне сказали, что не работает половина каналов. Не соврали»
«Мой самый дорогой номер»
Хорошие соседи всегда на вес золота
- Поехала я с семьей на море. Гостиница — собственность завода, на котором трудится семья. Мы заранее забронировали двухкомнатный номер с собственной кухней. В один из дней лежим в комнате и слышим, как кто-то открыл нашу дверь и прошел на кухню. Мы офигели. Заходим, а там мужик. Решили спросить, что он тут забыл. Оказывается, в его номере нет кухни, и он решил, что будет готовить у нас. Сказали, что проходного двора у нас не будет, а он начал орать. © Подслушано / Ideer
Номер для тех, кому дорога даже снится
«Горячая вода в моем номере отеля за $ 550 за ночь»
«Перед заселением нам обещали вид на город из номера»
«Заселился в 4-звездочный отель, а там под кроватью мусор. Хотя погодите...»
Если увидите такое из окна гостиницы, скорее съезжайте. Это значит, что в гостинице клопы
- Это не 100 %. Возможно, гостиница просто закупила матрасы оптом. © Polymathy1 / Reddit
Предусмотрительная администрация
- В гостинице на середину комнаты вышла мышь и стала прихорашиваться. Я крикнула на нее, потом бросила в нее тапком, а она чихать на меня хотела. Позвонила на ресепшен. Через 5 минут стук в дверь. Та-дам! Мне принесли кота! © Ирина Столбова
В гостиничном туалете есть телевизор и телефон. Ванны здесь нет, то есть телевизор предполагается смотреть именно сидя на унитазе
В туалете 2 рулона бумаги, повернутые в разные стороны, чтобы угодить обоим типам людей
«Встроенная USB-зарядка не работала. Решил посмотреть, в чем дело»
«Был в Сербии. В отеле зашел в туалет, смотрю: какая красивая картина! А на 2-й день присмотрелся: что-то не то. Это ж покрышки!»
Когда тетя на ресепшене поняла эту жизнь
- В отеле отверстие водостока было полностью забито, поэтому принять душ было совершенно невозможно. Попросила исправить. А тетя на ресепшене мне заявила, что все так и должно быть. Она так и сказала: «Вы что, не знаете, что душевые кабины не для того, чтобы мыться, а чтобы просто обмыться?» © Nadya Filippova
К сожалению, заселение в отель может не оправдать желаний, и все впечатление от отдыха или рабочей поездки испортится. Однако стоит помнить, что бывает все совсем наоборот.
AdMe/Народное творчество/15+ человек, которые приехали в отель, но никак не ожидали, что тут еще и цирк бесплатный будет
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