15 человек, которые приготовились к удару судьбы, но жизнь решила преподнести им неожиданный сюрприз
Жизнь — непредсказуемая штука. Никогда не знаешь, что может ожидать за поворотом. Бывают дни, когда все валится из рук, а порой маленькие неприятности, наоборот, оборачиваются удачей. Герои нашей подборки — яркое тому подтверждение.
- Выгорела, устала. Написала начальнику: «Извините, я завтра на работу не выйду, потому что я устала и не хочу», и легла со спокойной душой спать, не поставив будильник. Утром проснулась, проспала конечно же, была в настоящем шоке. Когда потянулась к телефону, первое, что увидела — ответ начальника. Открывать боялась, но все же пришлось — неизвестность пугала еще больше. Приготовилась к худшему, а там: «Выходи в отпуск за счет компании на две недели и проверь карту, там премия». До сих пор в шоке. © Палата № 6 / VK
- Когда мне было шесть лет, я потерялся на улице. Плакал, и ко мне подошел мужчина в неопрятной одежде, спросил, почему я плачу и где моя мама. Я ответил, что потерялся. Он не стал ко мне прикасаться, просто сказал, что все будет хорошо, и рассказал добрую сказку. Когда он заканчивал, подбежала моя мама, на мужчину посмотрела негодующе-испуганно, взяла меня и унесла. Я понимаю, чего она испугалась: ее сын стоял и говорил с подозрительным мужчиной. Но обидно, что о человеке сразу думают самое плохое только потому, что он бездомный. Тот мужчина хотел помочь. Я стараюсь не забывать тот случай и не судить о людях по внешнему виду. © Палата № 6 / VK
- Стою в пробке, голодная жутко. Третий час пытаюсь домой попасть. На соседней полосе мужик за рулем, тоже кулаком щеку подпер, скучает. Вдруг поворачивается ко мне и спрашивает: «Эй, хочешь бананчик?». Я удивилась, но кивнула. Он с соседнего сиденья банан достал и мне через окно бросил. И добродушно так: «Приятного аппетита! И если что, не стесняйся, проси, у меня еще есть!». Есть добрые люди на свете. © Палата № 6 / VK
- Сын учится в Дании. Его девушка потеряла кошелек с 1500 евро в датских кронах, которые только сняла в банкомате. Заметила на лекциях, сын пресек девичьи рыдания обещанием быть мужиком. Но после обеда ее вызвали к секретарю — датчанин-пенсионер нашел кошелек и отнес в полицию, а там по студенческому ID нашли универ и девушку. Сходили в полицию. Деньги на месте и записка от старичка с пожеланиями хорошо учиться. Пять лет вспоминаем того пенсионера добрым словом. © Подслушано / Ideer
- Не хотелось возвращаться домой из отпуска, так еще и рейс был в день моего рождения. Получается, будто осталась без праздника. Стою на стойке регистрации хмурая. Уже смирилась с ситуацией, как вдруг выясняется, что авиакомпания пересадила меня и мою семью в бизнес-класс. Это был самый кайфовый полет в моей жизни. Так еще и посадили меня на 15 место 15 августа. Очень символично.
- Рано утром ехала от друзей, и приспичило поесть шаурму. Стою жду свой заказ и залипаю в мобильный, смеюсь над чем-то своим, как вдруг проходящая мимо женщина поворачивается и начинает орать: «Ты надо мной смеешься? Я тебе сейчас устрою сладкую жизнь». Я в шоке, пытаюсь объяснить, что вообще не имела в виду ничего такого, а тетка продолжает сыпать угрозами. В этот момент стоящий в очереди мужчина вмешался и элегантно так отчитал ее, она резко замолчала и потом вообще убежала от нас. А когда меня еще и попытались обсчитать, он снова за меня заступился. До сих пор приятно вспоминать.
- Как-то, когда я была маленькая, мы с бабулей пошли в поликлинику (мне надо было сдать кровь из пальца). А мне тогда было где-то 4-5 лет. Подошла наша очередь, я все сделала, но начала очень сильно плакать. Внезапно ко мне подошел незнакомый мальчик и просто обнял. Мне стало настолько приятно, что я сразу перестала рыдать. Мой герой по сей день. © Палата № 6 / VK
- Потеряла документы, уже расстроилась, что придется их восстанавливать. Как вдруг маме позвонили жильцы, которым она сдает вторую квартиру. Оказалось, что мой паспорт нашел парень на улице, подобрал его и поехал по прописке на другой конец города искать меня. Так через жильцов с нами и связался. Когда встретились с ним, подарила ему коробку конфет и спрятала там деньги. Он оказался очень скромным и от подарка отказывался, еле уговорила.
- У меня был ужасный день на работе, а потом мой поезд домой опоздал на час. Я просто разрыдалась на вокзале из-за этого, а незнакомая женщина взяла и обняла меня. Она просто дала мне выплакаться на ее плече, хотя мы были незнакомы. Сейчас понимаю, что в тот момент мне было это чертовски необходимо. © deekochana / Reddit
- Когда я летела с пересадкой обратно домой, у меня сломался мобильный. В аэропорту меня должен был встретить брат, и я просто не представляла, как мне теперь с ним связаться. Еще и родителям нужно было написать во время пересадки, чтобы не переживали. На помощь пришла девушка, которая сидела в соседнем ряду. Сама предложила связаться с родственниками через ее мобильный, всю пересадку провели с ней. Много болтали. В аэропорту попрощалась со мной, лишь только когда вручила меня в руки брата. Спасибо ей за это огромное.
- Стоим в очереди на кассе. Сын смотрит на всякие мармеладки и просит их взять. Отвечаю ему, что у нас денег хватит только на мороженое. Мальчик у меня не скандальный, спорить не стал. Наш диалог слышит расплачивающийся на соседней кассе юноша, покупает вкусняшки и подходит ко мне с вопросом, мол, можно ли отдать их ребенку от чистого сердца. Пока, шокированная, пыталась отказаться, удивленному сыну уже успели отдать ништяки. Так и пошли обратно домой в смешанных чувствах. Спасибо неравнодушному к детским хотелкам юноше. © Ixtab / Pikabu
- Было мне 18 лет, только получил права. Опыта нет, зато уверенности выше крыши. Въехал в чужую машину, когда сдавал назад. Помятая дверь, крыло, нужна покраска. С человеком решили закрыть этот вопрос на месте. При мне звонит в сервис, они называют ему цену. Отдаю ему названую сумму, и мы жмем друг другу руки. Спустя год гуляю по набережной нашего города, встречаю того самого мужчину, чью машину примял. Перекинулись парой слов, и тут он вскрикивает: «О, кстати!». Вынимает кошелек, достает оттуда деньги, отдает мне и говорит: «Держи, дружище, я тогда меньше потратил!». © сhtoza.paren
/ Pikabu
- Когда мне было 18, моя машина сломалась поздно ночью на пустынном шоссе. У меня не было мобильного телефона. Я знала, что в нескольких километрах отсюда есть продуктовый магазин и телефон-автомат, поэтому пошла по обочине. Возле меня остановилась машина, пара предложили меня подвезти. Я со слезами на глазах ответила, что не сажусь в машины к незнакомцам. Женщина тоже заплакала, сказав, что я напоминаю ей ее дочь, и показала удостоверение медсестры. Они настояли, что не могут оставить меня одну на дороге ночью. Я согласилась, и все хорошо закончилось. Очень им благодарна. Возможно, они спасли мне жизнь. © LocallySourced**** / Reddit
- Увидела, как в уборной одноклассница из очень бедной семьи плачет. На мой вопрос, рассказала, что ее пригласил парень на день рождения. А у нее, кроме кроссовок, ничего нет, а они очень старые и сильно воняют. Отказать тоже не может, он хочет познакомить ее с семьей. Стало жалко, и я ее пригласила к себе, подарила свои почти новые туфли. Мы не стали лучшими подругами, но недавно она прислала мне пригласительное на свадьбу с тем парнем и обалденные туфли на шпильках. И подписала пригласительное «Моей школьной фее». © Подслушано / Ideer
- В старшей школе я впервые решилась подойти к парню. Я сказала ему, что он похож на знаменитого певца. Он же просто посмотрел на меня, ничего не сказав, и отвернулся, продолжив свой разговор с другими ребятами. Мне было так стыдно. Друзья потом успокаивали меня и называли его дураком. Спустя годы мы снова встретились. Оказывается, он очень растерялся, когда я подошла к нему в тот раз. Ему всегда нравились рыжие, а тут рыжая девочка сама с ним заговорила, и он просто не знал, что делать. Он был жутко неловким в общении с девушками и даже потом плакался папе, что повел себя глупо. Спустя 8 лет мы поженились. И с тех пор бесчисленное количество людей спрашивают, говорил ли ему кто-нибудь когда-нибудь, что он чем-то похож на того самого певца. © red_sharpie / Reddit
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