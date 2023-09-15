15 человек, которые приготовились к удару судьбы, но жизнь решила преподнести им неожиданный сюрприз

Жизнь — непредсказуемая штука. Никогда не знаешь, что может ожидать за поворотом. Бывают дни, когда все валится из рук, а порой маленькие неприятности, наоборот, оборачиваются удачей. Герои нашей подборки — яркое тому подтверждение.