15+ человек, которые пришли в кафе, чтобы поесть, а ушли оттуда с историей на миллион

Как правило, мы идем в кафе, чтобы выпить какие-то напитки, поесть или встретиться с кем-то и пообщаться. И порой мы становимся свидетелями, а иногда и участниками, разных историй, которые случаются в стенах заведения общепита. Эти ситуации настолько экстраординарные, что не забываются спустя много лет. И потому о них хочется рассказать всем вокруг. Так и поступили герои нашей статьи.

1. «Разговорилась с чудесной хозяйкой кофейни. Внезапно она исчезла на кухне, а вернулась с огромной кукурузиной: „Утром с поля принесли. Урожай будто сахарный. Это за ваши истории“»

2. «Я заказал кофе со сливками в одном из сетевых кафе, но вместо сливок мне вручили нечто другое. Понял я это не сразу»

«Оказалось, это был майонез».

3. Посетительница кафе похожа на женщину с картины прямо за ней

4. С такими друзьями лучше дома пельмени есть

Договорились с хорошими знакомыми посидеть в ресторане. Они активно заказывали и ели. А когда подошел официант со счетом, они тут же притихли. В итоге мы расплатились за всех с мыслью, что сейчас нам отдадут половину. Но мы никак не ожидали, что они начнут жаловаться на трудную жизнь: безденежье, ипотеку, дорогие продукты. Зачем вы тогда пришли в ресторан? © Подслушано / Ideer

5. У этого заведения 3 звезды «Мишлен». Но крекеры они подали в... камне

6. Когда у бабушки стратегическое мышление

7. «Друг заказал тирамису. Интересно, зачем они посыпали сахаром закрытую банку?»

8. «Спустя долгое время пришла в кафе, где делают мой любимый холодный американо, и бариста мне сказал: „Если честно, я скучал“»

«Cамое неловкое, что ему пришлось сказать это раз пять, потому что сначала я была в наушниках, а потом просто казалось, что он говорит „случайно, случайно“».

9. Хороший тамада, и конкурсы интересные

10. Тот момент, когда никто не спешит брать ваши деньги

В ресторане попросил счет. Ждал целую вечность, но так никто и не отреагировал. Я стал просить принести мне счет у всех работников заведения — ноль реакции. В итоге я не выдержал, встал из-за стола и громко сказал: «Если у меня сейчас же никто не примет карту для оплаты, я просто молча уйду». Тут же кто-то из работников выдал: «Просто сядьте, сейчас к вам подойдет официант». Так повторилось несколько раз, но никто ко мне так и не подошел. Мне действительно пришлось уйти. © High_Horse617 / Reddit

11. «Мне посадили мишку за стол в кафе, потому что я пришла одна»

12. Когда неожиданности поджидают на каждом шагу

Зашла с подругой в кафе перекусить. Смотрю, сидит мой молодой человек. Хотела было подойти, как вдруг к нему садится какая-то малолетка. Я в смятении, бегу к ним. Чуть истерику не закатила. В итоге он сказал, что такая истеричка ему не нужна и мы расстаемся. А той девушкой неожиданно оказалась его мама. © Подслушано / Ideer

13. Голливудский поворот сюжета

14. «Вчера я пила кофе с парнем. Когда он пошел в уборную, молодой человек, сидевший позади меня, передал мне эту записку. Второго свидания точно не будет»

«Слишком много тревожных звоночков. Беги. Будь осторожна, девочка».

15. «Обедали в грузинском ресторане. Все вкусно, дядька-администратор — само радушие. Взяла чанахи (тушеное мясо с овощами), не доела, попросила завернуть с собой»

«Вспомнила дома, открыла и ору. Грузинская магия, не иначе».

16. Внешность бывает обманчива

17. «Просто сидела в кафе, когда он решил, что мне нужен присмотр»

18. Добром за добро

19. «Пришли в корейское кафе. Ситуация...»

20. И дети повеселились, и взрослым скучно не было

Пошли с детьми отмечать праздник в клубе с рестораном. Пока мелкие развлекались, мы заказали еду. Час ждем, два. Дети уже начали подбегать и просить поесть. Выловили официанта, но он сделал круглые глаза. Еще через полчаса муж не выдержал и пошел в соседнее заведение за едой, но когда вернулся, то набежали официанты и сказали, что так нельзя. У нас уже злость через край. И тут приходит один официант и признается, что повар отказался работать, поэтому они вызвали другого, придется ждать. Больше туда не ходили. © Татьяна Лобанова / ADME

21. О неожиданных встречах в кафе

Cегодня в кафе на меня таращилась мадам за соседним столиком. Через какое-то время она с чашкой кофе направилась ко мне, извинилась, после чего взяла и как окатила меня содержимым чашки. Я, дескать, похожа на любовницу ее мужа. После всего проделанного она попросту выбежала на улицу. Что это было?! © Подслушано / Ideer