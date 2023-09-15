15+ бедолаг, которые просто сняли жилье и хлебнули впечатлений по полной программе

Съем жилья чем-то похож на шоппинг на AliExpress: каждый раз молишься, чтобы фотографии на сайте соответствовали действительности. И даже если на первый взгляд все хорошо, никогда не знаешь, какие сюрпризы притаились в темных углах дома, или что за соседи идут в комплекте с жилищем.

1. «Мой домовладелец наконец-то решил залить дорожку. Без предупреждения. Прямо перед тем, как я пошел на работу»

2. «Из „полностью меблированной“ квартиры арендодатель забрал кровать и оставил вот это. Не думаю, что на этом вообще можно спать»

3.

Снимал в командировке жилье. Как-то раз на работу позвонил мой арендодатель и с бухты-барахты спросил, могу ли я прямо сейчас спрятать свои вещи и не возвращаться в квартиру еще несколько часов. На мое недоумение он спокойно пояснил, что реальный владелец квартиры собирается нагрянуть с проверкой. Я рванул с работы на такси и собрал свои вещи. Жалею только, что не стал никому жаловаться на эту ситуацию. © Otriad / Reddit

4. «Этот разбрызгиватель срабатывает каждый вечер в 9:30, когда я возвращаюсь с работы. В квартиру я захожу полностью вымокшим»

5.

Снимала комнаты у разных бабулек. Одна решила, что я должна ее развлекать после 12-часовой смены разговорами и участием. Другая разрешала запускать только один цикл стирки в неделю, потому что надо экономить. И никакие пояснения, что белое с цветным я стирать не буду, и могу пропорционально расходам оплатить коммуналку, не действовали. Она же со своей племянницей как-то проинспектировала мою комнату на предмет порядка и заявила, что оставлять вещи на кресле не нужно и шторы двигать тоже не надо. © Богиня лени / ADME

6. «В моем съемном жилье была самая тонкая туалетная бумага, которую я когда-либо держал в руках»

7.

Недавно переехал. Мой новый сосед — тот еще фрукт — просто помешан на экономии. Он выключает микроволновку, когда та не используется, но это еще цветочки. Туалет у нас один, и сосед просит экономить воду. На днях он докопался, почему я смываю дважды — хватило бы и одного раза. А теперь у него новые приколы: каждый раз, когда я иду в туалет, он стоит за дверью и слушает, сколько раз я смыл за собой. Это самая странная ситуация, в которой я оказывался. © kazoo_kitty / Reddit

8. «Хозяин жилья сказал мне, что сейф с ключами от квартиры находится рядом с белой дверью, и что он из серебристо-черного пластика»

9.

Мы забронировали крутой дом, особенно нам понравилась комната на чердаке с двуспальной кроватью. Когда добрались туда, дом был заперт, а все вокруг занесено снегом. Наконец пришел смотритель, просто-напросто забывший про нас. Внутри мы обнаружили дохлых мышей, испорченную еду в холодильнике, а чердак был заперт. В итоге мы не спали нормально 2 ночи, и нам пришлось расчищать подъездную дорожку, чтобы выехать обратно. © Bennington_Booyah / Reddit

10. «Хозяин моей квартиры утверждал, что не чувствует запаха плесени. А вот результаты теста на качество воздуха»

11. «Недавно переехал в новый дом. Сосед считает, что мой кондиционер работает слишком громко, поэтому намеренно направляет свет в окна моей спальни»

12.

Подруга снимала комнату у бабуси. С виду та была вполне себе нормальная старушка. А потом начала заходить в комнату без спроса. Кошмарила, когда к квартирантке заезжал знакомый. Как-то подруга загремела в больницу с камнем в почках. А по возвращении просто онемела: в ее комнате повсюду были расставлены фото почивших родственников бабуси. Потом ей приходилось постоянно выслушивать истории, что конкретно вот этот умер от камня в почках. © КолоБася / ADME

13. «Это была единственная терка в квартире, где я остановился»

14.

Недавно я переехал в свою новую квартиру. В договоре аренды было указано, что мне причитается одно парковочное место в гараже, и я сообщил, что у меня есть мотоцикл и велосипед. Все было отлично, пока домовладелец не написал мне, что привезет свою машину на выходных. Оказывается, поскольку у меня нет автомобиля, он решил использовать парковочное место для своей «ласточки». А для велосипеда мне предложили специально отведенное место снаружи, не особо защищенное от дождя и снега. © crowndrama / Reddit

15. «Мы заселились в этот дом с женой и детьми. А потом во двор зашел пожилой мужчина и прямо на наших глазах начал осушать бассейн»

16.

Думали с женой, где остановиться, и наш выбор пал на уютный домик с камином. Когда добрались туда, узнали, что в нашем распоряжении только верхний этаж, а камин — фальшивый. © Osirus1156 / Reddit