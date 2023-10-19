15+ человек, которые просто пошли за покупками, а вернулись с эпичной историей

Когда отправляешься в магазин, ни за что не угадаешь, чем обернется этот поход. Кому-то удается купить нужные товары безо всяких приключений и потери нервных клеток. Но вот другим не так везет — то недовес обнаружится, то кассир выдаст такое, что хоть стой, хоть падай. Утешает одно: в супермаркете иногда можно встретить котика.

«Торговец яйцами»

Допустимый процент плесени

Решила купить сыр. Вижу, что на витрине лежит нужный мне по весу кусок и целая головка. На куске видно плесень, и я знаю, что, прежде чем резать новую головку сыра, сначала будут предлагать эти остатки. Я вежливо сказала, что мне нужно полкило сыра, но вот этот конкретный кусок не надо. Продавец молча кладет кусок с плесенью на весы. Я снова говорю, что мне его не надо. Ответ: «Это допустимый процент плесени». Занавес. Я вышла из магазина, давясь от смеха. © SNatka / ADME

«Аттракционы в испанском супермаркете»

Предупреждать надо

К прилавку подходит возмущенная женщина с пакетом, в котором ягод визуально на 1,3-1,5 килограмма, и говорит, что контрольные весы показали недовес около 200 граммов. На что продавец, не дрогнув, говорит: «А что же вы не сказали, что вам точно нужно, я бы вам так и взвесила». © Aline Dichka / ADME

«Парень в супермаркете решил купить только помидор»

«В супермаркете можно купить хлеб, нарезанный горизонтально»

Рыба с душком

Я однажды купила кусок слабосоленой форели, срок годности был нормальный, вакуумная упаковка. Дома раскрыла, а там — тухлятина по скидке. Пошла с чеком в магазин, все вернули без возражений, но кассирша и охранник еще мораль прочитали и устыдили, мол, нечего брать рыбу по скидке. Я настолько обалдела, что просто посмеялась из-за абсурда ситуации. Вместо извинений я получила участливые советы с причитаниями. © Очень интересное имя / ADME

«На тележках супермаркета в Швеции есть карта торговых рядов»

Сразу лимон расхотелось

Зашла в магазин за лимончиком. Взяла штучку, иду к кассе. И вижу, что единственный на магазин кассир стоит рядом со знакомой и обеими руками гладит ее собаку, а та облизывает ей руки. А потом кассир сразу, даже не обработав руки салфеткой или дезинфектором, начала пробивать товары покупателям. Нет, я не против собак, и очень даже их люблю, но не все люди относятся так снисходительно к собачей шерсти и слюням. Как только я поняла, что она сейчас этими руками возьмет мой лимон, мне стало настолько противно, что я развернулась и ушла, оставив его на кассе. Было обидно. © Eleonora / ADME

Покупатели могут прийти в магазин с своими питомцами и даже разрешить кассиру сделать фото на память

Скандал вместо пакета

Я пришел в супермаркет за продуктами и на кассе вежливо попросил пакеты. Кассир подняла руку, чтобы я замолчал, и продолжила разговаривать по мобильному телефону по громкой связи. Пришлось обратиться в службу поддержки клиентов и пожаловаться. Менеджер магазина подошел к кассиру, отругал ее и сказал: «Во время работы никаких телефонов». Она еще и с ним начала пререкаться, а я просто вышел. Пусть сами разбираются. © JimmyFlipside / Reddit

«Вот такая картошка в нашем магазине иногда попадается»

В обувном магазине тоже всякое бывает

Примеряю ботинки. Мимо проходит бабулька и так презрительно кидает: «Какие огромные, у вас что, тридцать девятый размер?» Я растерялась и говорю: «Нет, сороковой». Бабулька закатила глаза: «Какой кошмар, ну разве так можно?!» Это она еще моего сына не видела, он в 7 лет носит 36-й размер обуви. © Мама Дорогая / ADME

«Новая коллекция в магазине — рыжие шерстяные джинсы»

«Я купил здоровенный лимон. Но когда разрезал его дома, все стало ясно: кожура толщиной более сантиметра»

Про девочек и мальчиков

Мне 40 лет. Иду сегодня по магазину, выбираю продукты. Навстречу мне идет мужчина лет 50. Так уж вышло, что он случайно задел меня. После этого он обернулся и сказал: «Ой, прости, девочка». Тут в моем мозгу что-то щелкнуло, и я выдала: «Все в порядке, мальчик». А мужчина посмотрел на меня с таким лицом, словно я его оскорбила. © Нил Кэффри / ADME

«Вот что можно увидеть в супермаркете»

Без мужчины нельзя

У меня один раз цирк с конями был. Выложила на ленту целую телегу еды, а муж как всегда: «Ой, я хлеб забыл». Кассирша сидит — на меня ноль внимания. Я говорю: «Женщина, в чем дело?» А она уперлась, мол, не буду пробивать, потому что у вас мужчина ушел. Так и сидела, еще охрану вызвала, дескать, я ей грубила. Наличие у меня кошелька в руках ее не смутило. Короче нажаловалась я на нее, еще и компенсацию шоколадками получила. © user5936096 / Pikabu