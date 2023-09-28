15+ человек, которые просто разок столкнулись с вегетарианцами, но помнить будут всю жизнь
Практически у каждого из нас найдется знакомый, который выбрал вегетарианство как образ жизни. Забота о здоровье, окружающей среде и, конечно же, о животных — это похвально. Однако у некоторых порой появляются привычки и «заскоки», которые могут показаться немного необычными для окружающих.
- Еще в начале студенчества попала в компанию, где все были веганы и вегетарианцы. Смотрела тогда на своих старых «обычных» друзей и думала: «Как же хорошо, что у меня теперь есть такие необычные, не такие приземленные друзья, как же мне повезло!» В итоге 6 лет строгого веганства, ношения синтетики и всяческих ограничений. Недавно окончательно поняла, что больше так не могу, достало это напряжение. Стала потихоньку есть мясо. Моя компания восприняла это как предательство и непростительную слабость. Зато мои «старые» друзья приняли «назад» с распростертыми. И теперь я думаю: «Как же мне повезло, что у меня есть такие нормальные, обыкновенные, хорошие друзья!» © Подслушано / VK
- Бывший муж развелся со мной из-за вегетарианства. А все потому, что в компании он, заядлый веган, высказывал всем свое «Фу, вы едите животных!» и прочее. Однажды я не выдержала и сообщила всем, что накануне он уплетал котлетки за обе щеки, а двумя днями ранее наслаждался стейком. На следующий день подал на развод, так как я его якобы оскорбила и опозорила перед компанией. © Подслушано / VK
- Как-то забрели мы с мужем в магазин купить продуктов на неделю. Набирая в тележку овощи и крупы, муж заявил, что отказывается от мяса на недельку. Побыв пару секунд в шоке от такого заявления, я на радостях купила себе рыбки. Прошла неделя. Роднуля мой не ел мясо, и мои прогнозы на его срыв не оправдались. Но он решил на этом не останавливаться, и в следующую нашу закупку мы опять набирали овощи. И тут я решила поддержать его. Доела все мясо, что было (куриную лапку), — и все, завязала. Первое время было прикольно. Я вспомнила, что еда без мяса может быть очень вкусной, не практиковала такое питание со времен жизни в общежитии. Через какое-то время стало грустно. К этому моменту я, кроме мяса, не ела еще хлеб и шоколад. А потом началась депрессия. Не помогали никакие допустимые вкусности. Позже я нашла пельмени в морозилке и хлеб. Это был восхитительный вечер! Возможно, я еще когда-нибудь повторю свой опыт. © EvDekk / Pikabu
- Моя невестка — вегетарианка. Я хоть этого не понимаю, но стараюсь всегда приготовить что-то, чтобы ей было комфортно. Даже освоила несколько блюд, которые ей особенно нравятся. Люблю готовить, мне не сложно. И вот недавно она призналась, что любит приходить ко мне в гости, потому что я одна из немногих, кто уважает ее позицию. Даже к матери своей меньше ходит. И мне так от этого приятно, что она старания оценила. Я делаю все не ради признания, но теперь хочется готовить еще. © Подслушано / Ideer
- У моей бабули есть брат, он уже очень много лет вегетарианец. Когда нам с братом было лет по 7, то мы искренне жалели его и не понимали, что он добровольно отказался от мяса, не ест ни колбасу, ни сосиски. Ну и придумали план: нарезали мелко палку колбасы и кинули в суп, приготовленный для него. Он, конечно, учуял это и не стал есть, а мы плакали от жалости. Сейчас мне 22, и уже несколько лет я веган. И на днях моя племяшка втихую накромсала мне курицу в пюре. © Подслушано / Ideer
- Мой парень — вегетарианец, а я нет. Живем вместе давно, поэтому у нас есть посуда чистая, а есть «оскверненная сосисками». © Подслушано / Ideer
- Нас как-то пригласили на ужин домой веганы. Они спросили, есть ли у нас какие-то гастрономические предпочтения или блюда, которые категорически нам не нравятся. Мы едим все, поэтому тут все просто. И вот настало время ужина, хозяева начали накрывать стол. За всю свою жизнь я не пробовал ничего вкуснее: карри, гаспачо, «крылышки» из тофу, веганская шаурма, великолепный рататуй и другие блюда. Я обожаю мясо, но в тот момент понял, что еда необязательно должна содержать мясо, чтобы быть вкусной. Главный ингредиент — это время, проведенное с друзьями. © Erika / Quora
- У нас с девушкой просто идеальные отношения, поэтому планирую сделать ей предложение. Вот только она вегетарианка, и единственная проблема — это найти ресторан с приличными вегетарианскими блюдами. © unfit_spartan_baby / Reddit
- Моя знакомая-вегетарианка заказала себе как-то шаурму без мяса, а повар что-то перепутал и курицу все-таки туда положил. Подруга об этом не знала, но когда откусила кусочек, то ей сразу же... понравилось. Видимо, не зря говорят: «Любое вегетарианское блюдо вкуснее с мясом».
- Отдыхали на даче компанией. Пожарили шашлык. Сели за стол. И тут замечаем, что друг макает шашлык не в соус, а в кружку с водой. Несколько секунд молча смотрели
на него, но не выдержали: «Что у тебя за обряд такой?» А он выдает: «Мы с женой решили стать вегетарианцами, и я узнал, что если обмакивать мясо в воду, то это не считается». Короче, предложили мы ему макать мясо в сок, чтобы казалось, что апельсины ест.
- Жил я 4 года в общежитии с веганом. Очень хорошо к нему относился, ведь, бывало, купишь палку колбасы, пельменей, привезешь из дома голубцов — и уверен, что никто не съест, все твое. © Alroghost / Pikabu
- Встретил несколько лет назад бывшего одноклассника. Разговорились немного, и выяснилось, что он вегетарианец. Но не простой, а «особенный». Он так и сказал: «Я не ем мясо, и даже не покупаю его». А потом добавил: «Но могу с удовольствием его съесть, если мне его подарят». Говорит, что друзья ему всякий фастфуд дарят. Мне кажется, что он в слове «нахлебник» сделал много ошибок. © RazveEtoSmeshno / Pikabu
- Вся родня в курсе, что я не ем мясо и рыбу, но дальние родственники не понимают. Как-то собрались, а на столе одно мясо и рыба. Сижу грустная, но тут тетенька говорит: «Мы тебе отдельное блюдо приготовили, раз такое не ешь». Приносит миску с какой-то белой мутью и гордо объявляет: «Вот такое тебе можно, это селедочная паста». До сих пор не могу понять, почему селедка — это не рыба, и зачем нужно было ее в блендере молоть до состояния каши.
- У меня есть друг, он совсем не ест мясо и говорит, что ему просто не нравится вкус. На самом деле он веган или вегетарианец. В компании мы даже вопросов не задаем, заказываем пиццу с мясом и обязательно для него пиццу «Маргарита». Он готовит очень крутые заправки для салатов. Я никогда от него не слышал заявлений, что мясное есть плохо. Его супруга и двое детей мясо едят. Он всегда говорит, что его «тараканы» не должны отражаться на окружающих. Вот такой у меня друг. © Unitazzzz / Pikabu
- Однажды парень-веган пригласил меня на свидание. Он повел меня в какой-то веганский китайский ресторан, и там действительно все было очень вкусно. Теперь это один из моих любимых ресторанов. Потом мы поехали к нему домой и долго говорили о кулинарии. Однако всякий раз, когда речь заходила о каком-то блюде, то мой кавалер говорил: «Я бы такое не съел». В целом это было интересное свидание, но второго у нас не было. © Jackee Lee Dee / Quora
- Решили мы с друзьями заказать пиццу. Я начал спрашивать у всех, кто что будет. В итоге один веган, другой ненавидит грибы, третий не ест мясо, четвертый еще что-то. Вся эта дискуссия длилась больше часа, поэтому я был эмоционально выжат. Не уверен, что мы теперь друзья. © wownicebuttdude / Twitter
- Моя подруга стала вегетарианкой 2 часа назад, а теперь ведет блог и пишет книгу о здоровом питании. © jackiembouvier / Twitter
- Мой муж уже 10 лет вегетарианец, обожаю его! Благодаря ему мы едим очень много салатов, овощей и вообще много всего полезного и вкусного. Ну а я ем мясо. Но вообще очень удобно, когда можно сказать мужчине: «Давай на ужин салат с киноа и авокадо или пасту с баклажанами и лисичками», а он соглашается и не требует жареной курицы с картошкой. © 2468 / ADME
Несмотря на то, что общение с вегетарианцами может оказаться настоящим приключением, не стоит забывать, что каждому из нас необходимо уважать выбор другого человека. Ведь дружба и понимание — это неотъемлемая часть современного общества.
AdMe/Народное творчество/15+ человек, которые просто разок столкнулись с вегетарианцами, но помнить будут всю жизнь
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