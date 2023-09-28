15+ человек, которые просто разок столкнулись с вегетарианцами, но помнить будут всю жизнь

Практически у каждого из нас найдется знакомый, который выбрал вегетарианство как образ жизни. Забота о здоровье, окружающей среде и, конечно же, о животных — это похвально. Однако у некоторых порой появляются привычки и «заскоки», которые могут показаться немного необычными для окружающих.