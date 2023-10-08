15 человек, которые просто собрались в дорогу, а отхватили эмоций на миллион

В дальних поездках мы открываем незнакомые пейзажи, города, другие традиции. А иногда получаем бонусом к путешествию таких попутчиков, что даже впечатления от новых мест меркнут. И если с одними пассажирами дорога становится легче и приятнее, то с другими мечтаешь об одном: поскорее добраться из пункта А в пункт Б.

К счастью, бывают такие попутчики, что только радуешься, что из дома в этот день вышел. Например, женщина, которая другой пассажирке накрасила ногти, чтобы поднять настроение. Поездки в такси — тоже кладезь историй: то клиент колбасу на заднем сиденье забудет, то водитель не возьмет деньги за поездку, потому что у человека сегодня день рождения.