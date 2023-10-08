15 человек, которые просто собрались в дорогу, а отхватили эмоций на миллион
В дальних поездках мы открываем незнакомые пейзажи, города, другие традиции. А иногда получаем бонусом к путешествию таких попутчиков, что даже впечатления от новых мест меркнут. И если с одними пассажирами дорога становится легче и приятнее, то с другими мечтаешь об одном: поскорее добраться из пункта А в пункт Б.
- Парень в самолете всю дорогу смотрел без наушников видео в интернете. К нему даже подошел бортпроводник и спросил, есть ли у него наушники. Тот ответил, что нет и просто продолжил это делать. Мне пришлось увеличить громкость в своих наушниках, чтобы заглушить эти звуки. Просто кошмар. © kayayem / Reddit
- Во время рейса из Каира в Нью-Йорк рядом со мной сидела пожилая пара. Мужчина устал, его жена велела ему лечь, положив голову на мое сиденье, а ноги — ей на колени. Это было так странно! Я сказала, что мне некомфортно. Женщина начала: «Мы старенькие, это такой долгий перелет, нам тяжело». Хотела перекусить, выйти в туалет — не вышло! Наконец смирилась и весь полет читала. Не знаю, бывают ли более странные ситуации. © Meghna Patel / Quora
- Ехал в поезде домой и негромко слушал музыку в наушниках. А вот парень рядом транслировал музычку прямо через динамик мобильного. Хотел сделать ему замечание, но наша попутчица успела первой: «Простите, не могли бы вы выключить или использовать наушники?» Парень подчинился, и на моем лице появилось самодовольное выражение. Не прошло и 5 секунд, как та же дама хлопнула меня по плечу и сказала: «И вы тоже, молодой человек». Я удивился, но посмотрел вниз и понял, что наушники не полностью подключены к разъему и моя музыка тоже гремит. Извинился, исправил подключение и сделал еще тише. © verbal_diarrhea_guy / Reddit
- Подъезжаем к конечной, из салона просят остановить. Водитель маршрутки тормозит, выходит субтильная девушка лет двадцати и с такой силой разгоняет дверь, что та вываливается из пазов и падает на асфальт. Девчонка тут же испарилась. Водила идет навешивать дверь. Я, сдерживая смех, вылезаю ему помогать. Вдвоем мы быстро водворяем дверь на место. Водитель глубокомысленно выдает: «Вот откуда сила у людей берется? Иной раз бабулька так дверью шарахнет — хоть машину на ремонт ставь!» И мы начинаем смеяться. Так с хохотом и ехали до конечной. Деньги за проезд он с меня не взял. © Подслушано / VK
- Сидел я однажды прямо перед 2 детишками в самолете. Брат и сестра, лет 7 и 5 соответственно. Бесятся они, и их отец решил успокоить сына, дав ему гармонь. Гармонь! В набитом самолете! 7-летнему ребенку! Мальчик, естественно, вообще на ней играть не умел, и из этой гармошки летели такие звуки, будто сам дьявол их издавал. Но это не все. Услышав эту «музыку», его сестра не менее «мелодично» начала подпевать. Полный разнобой нот в дуэте гармони и детского голоса. Стюардесса отобрала через 5 минут. © Подслушано / VK
- Сели с подругой на поезд, места — нижние. Вваливается дамочка с ребенком, закидывает огромную сумку на полку подруги и заявляет: «Сейчас узнаю, почему наши места заняты». Привела проводницу, та объясняет, что ее билеты — на две верхние полки. Мадам, не смущаясь, выдает: «Ну и что же, у меня ребенок и сумка большая, как мы на верхних полках поедем»? © squirrel / ADME
- Ехал в командировку в купе. За месяц купил нижнее место. Захожу в вагон, проводница мне чуть ли не с порога сообщает, что оно занято. «А на каком основании?» — «Ну там девушка. Может, договоритесь?» Захожу — место не то что занято, а застелено уже. Сидит девочка с наивно-глупой улыбкой, мол, может, уступите. Ага, сейчас, бегу и спотыкаюсь! Покупал нижнее — значит и поеду на нижнем. Тяжелый вздох с закатыванием глаз, демонстративно и очень медленно переселилась наверх. Ни о чем не жалею, совсем не джентльмен. © KocmukF / Pikabu
- Сыну 4 года. С билетами не повезло — пришлось пилить в плацкартном. У моего ребенка книжки, раскраски, играем в слова, рифмы — делаем все, чтобы не мешать никому. В соседнем купе 2 мамаши с детьми примерно того же возраста. У детей игрушек не видела. Мамаши заняты собой. Дети их по вагону носятся, бесятся, на замечания просто молчат и глаза стеклянные делают. Когда они уже выбесили половину вагона и получили замечания от проводника, мамаши ничего умнее не придумали, как подойти ко мне и сказать ребятне: «Вот, сидите тут, с мальчиком играйте» — и мне: «Вы же за ними присмотрите?» С чего бы?! Конечно, нет. «Ну а что, вам сложно?» Сложно. © crazyEmpress / Pikabu
- Еду в автобусе утром, а пассажиров, кроме меня, никого. Проезжаем мимо лесочка, водитель вдруг тормозит, выходит из кабины: «Мужик, у тебя минут 20 есть?» Я, в недоумении: «Ну, есть...» А он мне так хитро: «Давай выходи, тут рядом — грибное место, пошли!» Слегка обалдев, выхожу за ним. Итог: набрали по мешку «белых». Лучшая поездка в моей жизни.
- Однажды в загруженный автобус в час пик зашла женщина и села мне на колени. Ей было под 30, одета так, будто работает в хорошем офисе, по всем параметрам нормальная, за исключением того, как она устроилась. Я в течение 4 остановок пытался набраться смелости и что-то сказать, затем она встала и ушла. Никто не сказал ни слова и даже не посмотрел на нас. © Unknown author / Reddit
«Эта отвратительная нога в самолете прямо рядом с моей дочерью».
- Как-то с женой в Таиланде ехали в автобусе с острова в столицу. Дорога неблизкая, часов 7 езды. Места в билетах не указаны. Заняли места в середине салона и благополучно доехали до первой промежуточной остановки. Там вышли ненадолго, вещи остались на креслах. Возвращаемся — на наших местах парочка, наша ручная кладь — на их местах, в конце салона. На все вопросы — морды кирпичом. Ну да ладно, сели на их кресла, автобус вполне себе комфортабельный. И все бы ничего, но там после них остались недопитые бутылки, мятые пакетики из-под снеков и прочий мусор. Собираю все, отношу владельцам, дескать, вы забыли. Возвращаюсь на место, а они притаскивают мне все обратно! Тут я уже закипел. Отнес опять им, вывалил из пакета прямо на колени. Побурчали что-то, но угомонились. © i8086 / Pikabu
- Собралась к родителям в деревню на Новый год. Решила ехать автобусом, купила билет онлайн заранее. Специально выбрала место сразу за водителем, поскольку там с моим не самым маленьким ростом удобнее, к тому же я на первых месяцах беременности и не хочу, чтобы меня трясло и укачивало. Автобус прибыл, а на моем месте сидит юная леди: в ушах наушники, морда кирпичом. Я попросила ее снять наушники, и состоялся такой диалог:
— Девушка, это мое место. У вас в билете какое?
— Здесь все сидят как хотят.
— Другие пусть и сидят, но это место мое. Уступите, пожалуйста.
— У меня нет на билете номера.
— Покажите, пожалуйста, билет. Не может такого быть.
— Я не буду ничего показывать.
Надела наушники и отвернулась. Я обратилась за помощью к водителю, но тот тоже не смог ей противостоять. А затем пришла контролер, выслушала меня, растормошила девушку и спросила, какое у нее место. И надо же, оказывается, она его прекрасно знает — место номер 17. Куда она и отправилась со вздохом, цоканьем и недовольством. © mannab / Pikabu
- Летели с будущей женой в Таиланд. Время в полете — что-то около 11 часов. Зная, что перелет будет скучным до безобразия, я взял с собой старую боевую PSP с игрой. Летим уже часов 6, наверное, я играю, жена спит. Кто-то трогает за плечо. Снимаю наушники, поворачиваюсь — женщина с соседнего ряда.
— Вы не могли бы прекратить играть?
— Слышно и в наушниках? Я сделаю потише.
— Нет, у ребенка разрядился планшет, он сидит, и ему скучно.
— Вы серьезно? Ему скучно — пусть всем будет скучно?
— Вам что, сложно?
Иронически улыбнулся, помахал пацану лет 7 рядом с ней, воткнул наушники и продолжил играть. Очень странная просьба. Ну вот вообще не понял, какой реакции она ожидала. © Eugen*** / Pikabu
- Ехал на поезде с мадам, которая набила целую сумку кроссвордами, едой из фастфуда, крекерами и рулонами туалетной бумаги. Она боялась, что ее багаж украдут, поэтому засунула его себе под сиденье — скарб занял все место. Часов 7 ее конечности обитали в моем пространстве для ног. © Lightmareman / Reddit
- Отправили меня, 9-летнего, с братом в деревню. Брат на верхней полке, я — на нижней. Проводник пустил пару безбилетников в полный вагон. Тетка попросилась посидеть на моей полке: я мелкий, места много. Сидит и сидит, книжку читает. Ночью проснулся и заорал от того, что был прижат к стенке, а она рядом спала! 30 лет прошло, а я до сих пор не могу спать на нижней полке в поезде. © nomanager / Pikabu
К счастью, бывают такие попутчики, что только радуешься, что из дома в этот день вышел. Например, женщина, которая другой пассажирке накрасила ногти, чтобы поднять настроение. Поездки в такси — тоже кладезь историй: то клиент колбасу на заднем сиденье забудет, то водитель не возьмет деньги за поездку, потому что у человека сегодня день рождения.
AdMe/Народное творчество/15 человек, которые просто собрались в дорогу, а отхватили эмоций на миллион
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