15 человек, которые просто вышли в магазин и тут же стали героями анекдота
Будничный поход в магазин может превратиться в трагикомедию с неожиданной развязкой. То продавец попадется какой-то странный, то другие клиенты что-то отмочат. Или чужая собака не даст приобрести товар, потому что сама положила на него глаз.
- Покупала продукты по списку и вдруг невыносимо захотелось перепелиных яиц. Взяла и пошла на кассу. Когда очередь дошла до яиц, кассир выронил коробку. Крышка отлетела, яйца высыпались, по прилавку стекают белки и желтки. И он такой: «Будете брать яйца или заменить?» Конечно, я говорю, чтобы заменил. Так парниша не придумал ничего умнее, чем ляпнуть: «Чтобы вы знали, так гораздо удобнее будет сделать омлет, не нужно яйца разбивать. Это ж перепелиные, мелкие такие, их неудобно разбивать» Меня порвало от такой наглости, спросила его: «То есть, по-вашему, я сейчас должна сгребать разбитые яйца с вашего прилавка и потом дома сделать омлетик?». Парень обиделся: «Не хотите, как хотите».
- Покупала всякую мелочь в супермаркете, решила заодно пару крышек для 3-литровых банок взять. Мальчик-кассир все пробил, я рассчиталась. А потом до меня вдруг дошло, что сумма в чеке слишком большая. Гляжу, а он вместо четырех крышек пробил 40. Далее шикарный диалог:
— Вы мне 40 крышек пробили, а я взяла четыре. Отмените и пересчитайте.
— А вы что, не можете 40 крышек купить? Могли бы больше закруток сделать, мужа и детишек порадовать. У вас же есть семья?".
- Вспомнила, как совсем недавно пошла в супермаркет вечером. Я не заметила, что время уже позднее, и забыла, что по воскресеньям магазин работает до 21.00. Подхожу, а там автоматические двери — не открываются. Вижу, что люди в магазине есть. Думаю, может, двери глючат. Я к ним подхожу и отхожу — ну мало ли, не фиксируют меня. Потом смотрю, а на них какие-то лампочки. Решила, что это датчики движения, и начала подпрыгивать возле них. И все равно не пойму, почему зайти не могу. Потом додумалась посмотреть, до какого часа магазин работает и сколько сейчас времени. Было 21.02. Ну я и кадр. Представляю эту картину на камерах — я прыгала и ходила туда-сюда перед закрытой дверью. © Olha / ADME
- Милый дедуля подошел к полкам, где продавались конфеты на развес. Взял лопаточку. Но вместо того, чтобы положить конфеты в пакет и подойти к кассе, начал их есть. Одну за другой. Даже не обращал внимания на удивленные взгляды других покупателей. Были только он и шоколадное наслаждение! © Maja Burazin / Quora
- Я зашла в отдел детского питания и тут же наткнулась на сотрудника, который лежал на полу с бутылкой очистителя в руке. Парень, видимо, решил вздремнуть, пока никто не видит. Когда он увидел меня, то попытался сесть и сделать вид, что наводит порядок на нижней полке. © Jessi Elliott / Quora
- Два года назад перед свадьбой поехали выбирать с будущим мужем свадебное платье. Денег особо не было, а хорошее платье хотелось. Продавщица (она же оказалась хозяйкой) первым делом спросила, беременна ли я. Я ответила, что нет. Разговорились. Она узнала, что вместе мы не живем и материальных интересов друг к другу у нас нет. Потом сказала, что я первая «настоящая» невеста на ее памяти и скинула 15 тысяч. Повезло, так повезло. © Палата № 6 / VK
- Передо мной в очереди на кассу стояла женщина в одеяле. Вот словно она вышла из душа и вместо полотенца взяла одеяло. Одной рукой она придерживала его, а другой перекладывала продукты из тележки на ленту. © Lisa Olson / Quora
- Стою в очереди в магазине бытовой химии. Впереди меня покупательница. Выкладывает перед кассиром два тюбика:
— Какой тюбик лучше?
— Не знаю.
— Как вы можете не знать? Вы обязаны знать свой товар! Какой тюбик лучше, этот или этот?
— Да не знаю я. Как же я могу знать?
— Понаберут по объявлениям! Вы должны знать! Обязаны! И обязаны проконсультировать
— Женщина, один тюбик у вас — зубная паста, второй — детский крем! Как я могу знать, что лучше?
— Ой! Я перепутала. © MiraMia / Pikabu
- Пошел как-то в зоомагазин. Взял вроде бы кошачью лежанку, а она оказалась собачьей. И, что еще хуже, другая покупательница привела своего хаски, и псу уже приглянулась эта кроватка. В итоге за мной по магазину гонялась собака, а я с лежанкой в руках пытался от нее убежать. © Allan Koh / Quora
- Стояла в длиннющей очереди в магазине, одна касса работала. Все возмущались, какая-то женщина крикнула кассирше: «Может, вы еще встанете и уйдете?» И та встала и ушла. © purpolly / Twitter
- Решил я впервые в жизни зайти в магазин, где продают все для дома. Обычно таким моя девушка занимается, она лучше в этом разбирается. Короче, зашел я за ершиком для унитаза. Стою на кассе, мне пробивают ершик, хочу оплатить, но вдруг выскакивает страшная надпись: «Недостаточно средств» Я попробовал еще раз — все равно не прошла оплата. Уже нервно говорю кассирше: «Извините, не нужно». И тут девушка, которая стояла за мной, протягивает свою карту, оплачивает и говорит: «Ничего страшного, я заплачу!» Мне незнакомка купила ершик, я до сих пор в шоке! © Палата № 6 / VK
- Подхожу к уличному ларечку с овощами и фруктами, приглядываю арбуз на «витрине» у входа. Рядом стоит мужчина. Я поворачиваюсь к нему, показываю на выбранный арбуз. Он смотрит на меня и такой: «Точно?» Стучу по арбузу — судя по звуку, хороший — и утвердительно киваю. Мужчина ловко хватает арбуз, кладет на весы. Молча смотрим друг на друга. Он сдается первый: «Взвешивать не будем?» «Будем» — отвечаю я. Продолжаем смотреть друг на друга. Спустя мгновение до нас доходит, что мы оба покупатели. © Olyn / Pikabu
- Моя дочь обожает хлеб, особенно горячий и свежий. Позавчера вышли с ней в магазин, мне нужно было только макароны купить, поэтому я особо не парилась над своим внешним видом. Дочь еще просила сладкого, но у нас дома его было в достатке, поэтому я отказала. Стоим на кассе, а дочурка просит меня: «Мамулечка, а давай хотя бы хлебушка купим?» Мужчина в очереди подумал, что мы нуждающиеся, и купил нам буханку хлеба. Вот что будет, если выйти в домашней одежде и купить только макарошки. © Палата № 6 / VK
- Пришли с супругой на кассу, выгружаем все из тележки. Перед нами дама в возрасте такая: «Вы мне карту магазина не одолжите?» Жена говорит, мол, без проблем, но она на телефоне — как дойдет ваша очередь, я проведу. Так и сделали. Уже двигаемся в сторону парковки, как нас догоняет та женщина и заявляет: «Вы мне не хотите вернуть те деньги, которые вам зачислились на карту за счет моих покупок?» Вот честно, пора прекращать заниматься благотворительностью. © *****Pavliasvili / Pikabu
- Захожу в продуктовый возле дома, там директор — моя знакомая. На кассе стоит девушка молодая. Я взял хлеб, то да се. И протягиваю девушке 5 тыс. одной купюрой. Она смотрит на меня подозрительно. Потом кладет деньги в кассу, дает сдачу. Пока складывал в пакет продукты, ко мне вышла хозяйка, а девушка ушла в подсобку. Далее диалог:
— Здравствуйте! Как дела, как жизнь?
— Нормально, потихоньку.
— Я девушке дал пятитысячную и она смотрела на меня подозрительно, забавно так.
— Да это новенькая, тупая как пробка. Столько накосячила за весь день. Хочешь, я ее уволю? Галя! Иди сюда! Все, Галя, больше ты у нас не работаешь! Собирай вещи и уходи домой!
Девушка посмотрела на меня и ушла в подсобку.
— Да что ж вы так жестоко-то? Могли бы не при людях, как-то после работы, что ли.
— Ой, да брось, шучу я так, это дочка моя, помогала мне сегодня. Скучно просто. © Gofessor / Pikabu
Многие из нас не берут тележку («Я ведь только за хлебом»), а потом идут на кассу с горой продуктов, которые не планировали покупать. А другие, наоборот, могут прийти домой с одним лишь арбузом, а по дороге стать свидетелями рождения анекдотичной истории.
AdMe/Народное творчество/15 человек, которые просто вышли в магазин и тут же стали героями анекдота
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