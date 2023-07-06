15 человек, которые просто вышли в магазин и тут же стали героями анекдота

Будничный поход в магазин может превратиться в трагикомедию с неожиданной развязкой. То продавец попадется какой-то странный, то другие клиенты что-то отмочат. Или чужая собака не даст приобрести товар, потому что сама положила на него глаз.

Многие из нас не берут тележку («Я ведь только за хлебом»), а потом идут на кассу с горой продуктов, которые не планировали покупать. А другие, наоборот, могут прийти домой с одним лишь арбузом, а по дороге стать свидетелями рождения анекдотичной истории.