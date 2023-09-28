15+ человек, которые решили не париться с готовкой, а теперь локти кусают

Доставка еды или готовых блюд — дело настолько привычное, что мы реже утруждаем себя приготовлением пищи. Особенно когда дел невпроворот. Ну а когда хочется развеяться и перекусить за пределами любимой кухни, всегда можно отправиться в заведение. Однако некоторые блюда пробуждают не аппетит, а желание поскорее показать их близким, а то и всему интернету, чтобы вместе посмеяться.

«Купил, значит, пачку чипсов. И вот что в ней было — всего 4 ломтика и куча спрессованных приправ»

Когда в душе ты математик и не в силах себя остановить

Случайно столкнулась с парнем в торговом центре, и он позвал меня на свидание. Мы заранее договорились разделить счет 50 на 50. В общем, мы заказали начос. Как только официант принес чек, парень вытащил лист бумаги, карандаш и калькулятор и объявил, что я буду оплачивать 63 % счета, потому что съела примерно на 13 % больше начос, чем он. © Spawned2 / Reddit

«Купил бургер, и вот что мне подали»

«Заказал сэндвич, и вот что мне дали. Они потом долго извинялись»

«Заказали пиццу из ресторанчика поблизости. Рейтинг, кстати, высокий»

«Выбрала из меню багет с салями. А готовить его, видимо, надо своими руками»

Порой реальность так безжалостна к нашим ожиданиям

Полетела в Рим и прямо предвкушала, как отведаю итальянскую пиццу. Нашла вроде бы неплохое местечко. Тамошний официант предложил взять «особую» пиццу, еще жестами показывал, что это просто отвал всего. Заказала. Когда принесли, у меня глаза на лоб полезли: там начинкой служили болгарский перец и вареные яйца. Яйца, представляете? И на вкус она оказалась, мягко говоря, так себе. Жаль, я тогда не знала, что нужно было выбирать рестораны подальше от туристических маршрутов.

«Заказала племяннице торт как на картинке и теперь вот размышляю: а его вообще надо показывать?»

«Решили попробовать хрустящего пряного лосося в суши-ресторане. Получили острого лосося на чипсах Pringles»

«Вот что можно получить, если поддаться естественному любопытству и заказать яйца бенедикт на автостоянке»

«Моя подруга попросила кофе со льдом, и официантка добавила дробленый лед прямо в свежесваренный напиток. Ну, по крайней мере, она была мила с нами»

Вот что может произойти, когда заказываешь блюдо без знания языка или переводчика

Дело было в Швеции, решили с друзьями перекусить в пиццерии. По-шведски не понимаем, а официант не говорит по-английски. Заказали самую дешевую пиццу в итоге. На нас так странно посмотрели и принесли основу для пиццы, то бишь просто корж из теста. Только потом поняли, что надо было еще выбрать наполнители. Съели, конечно, все это тесто и с улыбками на лицах удалились, ржали над собой уже на улице. © Почтальон / ADME

«Дочка выбрала блинчик с веселой мордашкой, принесли вот это. Она потом очень долго смеялась, так что все не так уж плохо»

«Вы, должно быть, шутите»

«Моя девушка заказала брускетту в изысканном итальянском ресторане. Я не мог перестать смеяться»

«Купил морковный пирог за $ 16 на курорте класса „люкс“. Это что вообще такое? Я сейчас расплачусь»

«Этот салат „Цезарь“ я получил в ресторане»

«Л» — значит «логика»

Однажды я пошла в кафе поесть блинчиков. И в одном из них нашла кусок пластика. Я позвала официантку, чтобы просто сообщить об этом, без надежды на какую-либо компенсацию или что-то вроде того. И знаете, что она мне ответила? Буквально: «Ну, в рецепте блинов нет пластика». Да неужели? © ****ilovefall / Reddit

«Моя жена беременна, и она заказала картошку фри с сыром. Ох, не к добру это, не к добру»