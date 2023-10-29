15 человек, которые рискнули признаться, что их терпение не резиновое и вот-вот лопнет

Многих из нас прямо с детства учат быть сильными, выносить тяготы, терпеть плохое отношение к себе и никому не жаловаться на возникающие трудности. Но что делать, если какие-то люди и ситуации надоели так, что аж зубы сводит, а сил бороться с обстоятельствами почти не осталось? Герои нашей статьи набрались храбрости и рискнули признаться всему интернету, что у них изрядно напекло, да так, что хочется кричать на весь мир: «Все, я уже не вывожу!».