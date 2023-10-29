15 человек, которые рискнули признаться, что их терпение не резиновое и вот-вот лопнет
Многих из нас прямо с детства учат быть сильными, выносить тяготы, терпеть плохое отношение к себе и никому не жаловаться на возникающие трудности. Но что делать, если какие-то люди и ситуации надоели так, что аж зубы сводит, а сил бороться с обстоятельствами почти не осталось? Герои нашей статьи набрались храбрости и рискнули признаться всему интернету, что у них изрядно напекло, да так, что хочется кричать на весь мир: «Все, я уже не вывожу!».
- Жена в декрете, упрекает, что не даю денег. А этих денег просто нет. На счету 10 тысяч, при этом через месяц сделать ТО, сменить резину и купить страховку на машину. Через 2 — страховку на ипотеку и оплатить налоги. На работе собрал по коллегам разной одежды ребенку — жене не нравится. Швейная машинка стоит, ткань лежит, она на декретные ребенку покупает одежду, постельное, пеленки, полотенца. Родители отдали закруток, курицы домашней — жена такое не ест. Ела одни хлопья для завтрака, молоко пропало. Смеси стоят, как крыло от самолета, и их нужно с каждым днем все больше. В одежду свою не влезает, но и не кормит, не хочет садиться на диету. Денег на новое нет, а скоро зима. Мне сказала, что пока денег не появится, с ребенком гулять буду я. Накинуть мою куртку и пойти религия, видимо, не позволяет, хоть размер как раз ее. Я устал, в будние дни офис, в выходные курьером, по дороге с работы и на работу попутчиков беру. В промежутках пытаюсь побыть с сыном, наготовить еды и хоть немного прибраться. Как дальше будем жить, не представляю. © Подслушано / Ideer
- Я снимаю дом вместе с мамой. В основном там живут только мама и младшая сестра, потому что половину недели я провожу у парня. У каждой есть своя комната. Когда меня нет дома, мама спит в моей комнате, а сестра использует мою дорогую косметику и одежду, как свою. Возвращаюсь в срач и к испорченным вещам. Мама разрешает сестре забирать мои вещи, потому что «ей это сейчас нужно», а если прошу не трогать, то на меня обижаются и перестают разговаривать. Я не знаю, как объяснить, что моя комната и мои вещи — это мое. © Подслушано / Ideer
- В последнее время я стала готовить еду только для себя. Потому что надоело. Надоело, что я стараюсь, готовлю мужу и детям вкусные и их любимые блюда, но постоянно повторяется одно и то же: «Ой, а мы уже бутербродиков поели», «Мам, я не буду обедать, я у Катьки поем», «Да мы тут с пацанами чипсиков купили», «Нет, ужинать не буду, на ночь вредно», «Да я вот колбаски пожевал». Целая куча хорошей еды выбрасывается, потому что одна я доесть все не успеваю, а на другой день мои уже требуют свежеприготовленного, которое тоже не съедается. Сколько раз я пыталась говорить с ними, спрашивала, может, я так плохо готовлю, может, им чего-то другого хочется, но они только дружно хлопали глазами: «Да ты чего, мы же все едим!» На днях муж позвал меня на серьезный разговор и принялся выговаривать, что я обленилась и стала плохой хозяйкой. Видите ли, еды в холодильнике нет. Открываю при нем холодильник, показываю: «Вот сыр, вот колбаса, вот ветчина. Вот два вида хлеба в хлебнице. Что не так?» Муж надул губы: «Ну а готовая еда где?» Говорю, что он с детьми только это и ест, так что вот их еда. Не понял, обиделся, считает, что я делаю из мухи слона. © Подслушано / Ideer
- С лучшей подругой знакомы сто лет, всякое бывало. Но в последнее время стала замечать, что все наше общение сводится к обсуждению ее проблем. То с работой беда, то в личной жизни не все гладко, то с деньгами не густо, да и на творчество времени нет. А еще зарплата маленькая, карьера не строится, парень замуж не зовет, хотя часики-то тикают и уже пора детишек заводить... Жалобы сплошь и рядом. Но самое невыносимое — то, что при всем при этом она всегда сравнивает меня с собой. «Вот тебе-то хорошо, у тебя работа нормальная, не то что у меня», «Ну у тебя же семья хорошая, удалось тебе замуж выйти и ребенка родить, а вот мне...», «Вы молодцы, что квартиру в ипотеку взяли, а мы вот все никак не можем решиться, то одно, то другое». Абсолютно каждый раз так, что даже встречаться не хочется. И так устала я от этого, что в общем нет теперь у меня лучшей подруги.
- Жили с парнем, он все это время копил на ипотеку. Уговор был такой, что пока я снимаю, а потом он возьмет ипотеку и будем жить у него. Прошло 2 года, переехали. И начались просьбы помочь ему с ипотекой. Пару раз помогла, а потом сказала, что все — сама коплю на жилье. Удивленные глаза, непонимание. Ведь у нас же теперь есть жилье. И даже сил нет объяснять, что это у него есть жилье и кредит за него в 5 миллионов. А у меня ничего как не было, так и нет. Решила просто продержаться как можно дольше и накопить, сколько смогу. Ни копейки больше не вложу в его квартиру, буду только пользоваться им, как он мной! © Подслушано / Ideer
- У меня четверо детей. Я веду соцсети, где пишу, как прикольно, хоть иногда и трудно, быть мамой такой оравы. У меня хороший муж, есть деньги, не много, но хватает. Я постоянно в детях, в семье, хоть и работаю. Мои подписчики мной восхищаются, мол, как это я все успеваю, такая молодец, еще и выгляжу хорошо. Но выгляжу я хорошо благодаря фотошопу, а успеваю — на деле нифига не успеваю, просто удачные посты выкладываю. Мечтаю сбежать на необитаемый остров от этого всего. Самый счастливый момент за последние лет 8 в моей жизни был не отпуск на море с детьми (их было несколько), не отпуск в горах, не семейные походы, не праздники, не дни рождения, не переезд в новую большую квартиру. А мой аппендицит с осложнениями. Я больше двух недель провела в больнице, ничего не делала, ела, спала, читала, смотрела фильмы, играла в бестолковые игры, снова читала, начала вышивать. Но побыла свободным человеком и хватит. Вернулась домой и снова тащу быт, детей, работу, школу, детский сад, снова быт, быт, быт, разгребаю проблемы, дела, делишки. © Подслушано / Ideer
- Мне завидует моя сестра, потому что все, что я делаю, получается качественно. На самом деле мне все достается большим трудом. Учеба, работа, дом, отношения с мужем, даже дети. Для того, чтобы все было хорошо, нужно вывернуться наизнанку, сгореть от усилий, умереть и переродиться в того человека, у которого все хорошо. Абсолютно каждая ситуация — трудность. На самом деле я просто безмерно устала. © Подслушано / Ideer
- Из всей семьи по маминой и папиной линии я одна получила высшее образование. Сейчас работаю с утра до ночи, получаю хорошую зарплату. И теперь каждый родственник просит у меня в долг, аргументируя тем, что живу я одна и мне некуда тратить денег. Они не принимают в счет, что я плачу за квартиру, за продукты, что-то нужно отложить. Начала отказывать, и теперь я изгой в семье — зажралась, как говорят. Устала от этого, не знаю, как дальше поддерживать связь с родственниками. © Подслушано / Ideer
- Мне 20 лет, перешла на 4, последний дипломный курс. У меня есть младший брат 10 лет. Мама содержит семью одна. Наши с братом отцы, мягко говоря, забили на нас, и мама работает на двух работах, чтобы платить за съемный дом, в котором мы живем. С братом сижу я — денег на няню нет. Может прозвучит эгоистично, но я уже устала и морально, и физически. Не могу пойти погулять нормально с друзьями, провести время с парнем, так как младший везде таскается со мной. Он очень избалованный ребенок, привык, что мама обращается с ним как с трехлетним, потакает ему во всем, не позволяет ругать. Сейчас мама планирует уехать на заработки, а брата оставить со мной, то есть по сути спихнуть окончательно на меня своего ребенка. Хочу переехать к парню, чтобы наконец ощутить себя свободной, но боюсь маминой реакции и осуждений вроде: «эгоистка, неблагодарная, а как я буду одна, больше работать некому» и т.д. Я все понимаю, но уже больше не могу. © Палата № 6 / VK
- Мне всегда очень помогали родители. В школе сказали, что если поступлю на бюджет — купят машину. Слово сдержали: как только я получила права, с отцом выбрали почти новую «Кию». После получения диплома мне помогли с первым взносом так, чтобы ипотека была не дороже аренды. Есть парень, знакомы с 1 курса, вместе 3 года. И он постоянно говорит: «Взяли ипотеку», «Поедем на нашей машине», «Пойдем к нам домой». И мне обидно. Ничего его тут нет, он даже с оплатой квартиры и ремонтом мне ни разу не помог, машиной занимаюсь только я, даже в страховку его вписываю за свой счет. Недавно он купил себе крутой игровой ноутбук, я попросила поиграть на нем, пока он был на работе. А в ответ услышала, что он не хочет, чтобы я ставила свои игры на его компьютер. Вечером же сказала ему валить из моей жизни и моей квартиры со своим ноутбуком. Поначалу сама подумала, что слишком резко отреагировала на такую мелочь. А потом подумала и поняла, что дело-то не в ноутбуке, а в том, что я просто устала финансово все тащить на себе. © Подслушано / Ideer
- Решили мы сходить за вторым ребенком. А родилась двойня. Вот они нам дали жару. Орали днем и особенно ночью. Было очень тяжело. И вот как-то ночью нам с мужем удалось-таки их усыпить. Он пошел в туалет, а мне попить захотелось. Сижу на кухне в темноте тихонько. Он выходит — с детьми меня нет. В другую комнату — нет. На кухню — в темноте не заметил. В туалет — нет. И так мечется по квартире. Потом забегает на кухню, включает свет, глаза шальные: «Я думал ты сбежала!» Реально испугался. Но, признаться, была у меня такая мысль... © rusvod17 / Pikabu
- Десять лет встречалась с парнем. Жениться не хотел совсем, пугал ужасным грядущим бытом. Когда устала ждать и ушла, не давал прохода: караулил у двери, провожал до работы, встречал после. Клялся и обещал, что все понял, что мы поженимся, только бы я дала ему шанс. Я любила его, поэтому вернулась. Полгода прошло, но ни намека на подготовку к свадьбе. Устала и снова ушла, а он снова клялся и падал на колени. И так два года. Встретила другого, влюбились, поженились. И тут бывший приехал с кольцом... © Подслушано / Ideer
- Устала ругаться с мужем из-за еды. Ему надо, чтобы я каждый день варила завтраки, обеды, ужины, чтобы все свежее. Будет голодный ходить, но вчерашнее из холодильника есть не станет, потому что это уже «старое хрючево для свиней». Еда просто портится. Даже дети спокойно едят «хрючево», а муж выделывается. Раньше такого не было, началось после рождения второго ребенка. Я в декрете и так делаю все по дому, ничем его не напрягаю. А он вот так, сил нет. © Подслушано / Ideer
- Свекровь почему-то сразу решила, что главная в нашей семье она, приходит к нам в любое время, как к себе домой. Проверяет полки, шныряет в холодильнике, раскладывает вещи «на свои места», готовит что-то на кухне, хотя ее никто не просил. На годовщину решили с мужем устроить романтический ужин. Создали уютную обстановку, приглушили свет, чтобы побыть наедине. И вот в самый пикантный момент дверь отворяется чуть ли не настежь и на пороге возникает она. Время — около 12 ночи, мы никак не ждали гостей и абсолютно точно запирали дверь. Оказалось, «мама» забыла поздравить нас с праздником и решила успеть до конца дня. А ключик от нашей квартиры себе запасной сделала — на всякий, мало ли что. Кто бы знал, как я от нее устала...
- Муж и дочь — настоящие хомяки. Хозяйственные и домовитые. Задолбали, сил нет. Ничего не дают выкидывать, каждая бумажка — капец, какая нужная. Гвозди, гаечки, тряпочки, картиночки — все пригодится. До кучи и коллекционеры еще. У него крышки от бутылок, у нее — фантики. Просто мусор систематизированный. Одежда — вся «любимая», затаскивают, пока силой не отберу и не выкину. Живу, как на складе: сколько ни прибирайся, все равно вокруг хлам. Всерьез думаю уйти, пусть вдвоем живут в своей норе. © Подслушано / Ideer
Признаться в своих слабостях не так-то просто, да и обычно это не принято. Хотя на деле уставать и раздражаться можно от чего угодно. Например, женщины нередко признаются, что больше всего они устают от своих детей.
AdMe/Народное творчество/15 человек, которые рискнули признаться, что их терпение не резиновое и вот-вот лопнет
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