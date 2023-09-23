15+ человек, которые садятся за вязание и отжигают по полной

Эти талантливые люди вяжут вещи не только себе, но и другим: бойфрендам, домашним питомцам, долгожданным малышам. А для некоторых вязание стало настоящим спасением после тяжелого развода или трудного периода в жизни, помогло пройти через все испытания и не потерять чувства юмора.

«Я рискнула связать свитер своему парню, несмотря на все суеверия. И он не снимает его уже неделю»

Под «суевериями» подразумевается шуточное убеждение в том, что после того как свитер для партнера будет закончен, последует внезапное расставание (прим. ADME).

«Заняла с этим свитером 2 место на ярмарке ремесел»

«В следующем месяце у меня родится мальчик. И я отлично подготовилась к этому событию»

«Связала одинаковые шапки для себя и своего кота. Как видите, он в полном восторге»

«В далеком 1979 году я связала плед своему парню и подарила на Рождество. Потом мы разбежались и не виделись более 40 лет»

«Недавно я его вновь встретила и мой бывший, краснея, признался, что хранил плед до тех пор, пока тот буквально рассыпался на нитки. К счастью, у меня осталась схема и я связала для него новый плед, теперь он лежит у нас дома. Кстати, мы поженились в прошлом году».

«Единственная просьба моего отца в его день рождения заключалась в том, чтобы я связала ему маленькую версию себя»

«Закончила этот пуловер ровнехонько к лету. И наконец-то мне удалось его испытать в носке во время недавней поездки в Исландию!»

«Муж прислал СМС, что разводится со мной. В отместку решила увековечить причину, по которой, как муж считает, наш брак распался. И это отнюдь не его измены»

«Ты слишком много вяжешь»

«Причина заключалась в том, что я слишком много вяжу. Сейчас я подумываю превратить этот шуточный фрагмент в сумку для моих будущих вязальных проектов».

«Скинула фото свитера маме, она сказала, что получилось красиво, но сразу же спросила: „Ты действительно собираешься носить это вне дома?“»

«Конечно, я буду его носить! Это только мои родители говорят такие вещи?»

«Муж ласково намекнул мне, что на елке уже достаточно медуз»

«Никогда не могла найти резинки для волос подходящего размера. Поэтому связала их сама»

«По ошибке связала гигантский свитер, а он неожиданно идеально подошел моему парню. Осталось только подправить горловину»

Кажется, у песеля появился новый лучший друг

«Закончила свой первый настоящий свитер!»

«Брюки-карго, связанные крючком»

«Связала себе кардиган в стиле клипов Тейлор Свифт»

«Мой парень решил попробовать вязать со мной. И оказалось, что он может делать это в миллиард раз быстрее, чем я! Мы вместе связали шапочку для кошки»

«Наконец-то закончила кардиган и счастлива!»

«Это мои носки, которые помогут пережить развод. Они не идеальные, но уж точно лучше, чем бывший муж-враль и изменщик»