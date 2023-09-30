15+ человек, которые считают, что весь мир вращается вокруг них, а на всех остальных им побоку

Некоторые люди живут так, будто они являются центрами Вселенной, они полагают, что все им должны, все им можно и вообще никто им не указ. Иметь хоть какое-либо дело с ними обычно адекватным людям не особо приятно, но зачастую они сами без спроса врываются в нашу жизнь. Вот как раз 15+ таких случаев.

1. Когда любишь быть в центре внимания

Недавно присутствовал на годовщине свадьбы дочки друзей с торжественным просмотром видео, которое и так все давно посмотрели. Разумеется, смотреть было особо нечего, но постоянно прерывали крики мамы: «Ой, ой, а сейчас смотрите, как Катенька кокЭтливо отставила ножку!», «Ой, ой, теперь смотрите, как Валерочка изяЧно сделал ручкой!», «А вот тут не смотрите, это я, какая же я стала, эх...» И зырк-зырк по сторонам в ожидании комплиментов... Стало ещё и противно, пришлось сослаться на срочные дела и уйти. © Максим Догадин

2. «Мой сосед паркуется так, когда его жена уезжает. И отъезжает на место, когда она возвращается. Это все, чтобы они оба могли парковаться в одном из немногих мест в тени»

3. «Впервые пришел на хоккейный матч, но мне весь вид перегородил парень со своей шляпой. Попросил его убрать, он грубо сказал „нет“ и продолжил так сидеть»

4. Вечно недовольная дама в теле

Возвращалась я вчера из города, где была в недельной командировке. Соседями по купе была женщина с двумя детьми (девочка 7 лет и грудничок), они заняли нижние полки. За пару минут до отбытия поезда зашла еще одна пассажирка, полная и громкая женщина лет 40-45, с огромным чемоданом. Увидев детей, она стала возмущаться и требовать у проводницы, что бы ее переселили в купе без детей. Получив отказ, она принялась запихивать свой чемодан под полку, едва не сломав столик, попутно возмущаясь, что там коляска, и вообще теперь всю ночь не уснем, потому что ребенок будет орать. Что детей нужно селить отдельно от нормальных людей и вообще куда-то ехать с младенцем — это плохой тон, нельзя мешать людям отдыхать. После она решила, что поменяться полками с девочкой — это хорошая идея. И просто сказала: «Так, ты, ребенок, лезь на верх, там интересно, а я на нижней буду». И плюхнулась на нижнее место, буквально вытолкнув девочку. Мама девочки с таким раскладом не согласилась и начался очередной виток криков с проводницей. Пассажирка кричала: «Я дама в теле и мне тяжело наверх лезть, а ребенку наверху самое место». Получив отказ, дама кое-как взобралась на полку и потом бурчала весь вечер, что ей мешают спать, кричат, гогочат. Вздыхала и бормотала. Она кому-то звонила и жаловалась на детей и проводницу, которая не пошла ей навстречу, ведь она так устала, ей так нужна тишина и покой, а ее вынудили лезть наверх. И вообще она терпеть не может детей. На ее беду вагон был полон детей и они действительно бегали, смеялись и кричали. Но раздражали не дети, а причитания дамы, которая не затыкалась ни на секунду. Она была громче и противнее всех детей вместе взятых. Сначала ей было жарко («включите кондиционер»), потом холодно («выключите кондиционер»), свет яркий, запахи противные и т.д. и т.п. И она оказалась права, мы не спали всю ночь. Она жутко храпела. А младенец даже не пикнул за все время. © Erisalia / Pikabu

5. «Владелец пикапа еще несколько раз переспросил, мол, я точно не смогу сесть с свою машину?»

«Водитель собирался пойти в магазин, хорошо, что я вовремя подошла к машине. Так мне еще пришлось их убеждать припарковать свою машину нормально, чтобы я могла сесть в свою».

6. «Вот так сегодня прошел 4-часовой полет. К слову, я женщина с ростом 173 см»

7. «Моя жена считает, что совершенно нормально пойти в сидячий ресторан в 21:51, когда они закрываются в 22:00»

Например, вчера у нас был подобный случай. После киносеанса мы проголодались и отправились в заведение неподалеку. Когда мы вошли, внутри уже никого не было, на часах было 21:51, закрываются они в 22:00. Я предложил жене уйти, но она не хотела, а спорить с ней бесполезно. Да и делать это на людях я не хотел. В итоге она заказала фирменную пиццу с кучей начинок. Когда официантка ушла, я лишь в шутку сказал: «Они плюнут на твою пиццу». Она почувствовала сарказм в моем голосе и спросила, в почему я так считаю. Я объяснил ей, что мне неловко заходить в ресторан, когда время уже близко к закрытию. Жена в ответ сказала, что их работа — обслуживать клиентов до указанного времени закрытия. Я попытался объяснить, что персонал хочет успеть привести себя в порядок и пойти домой. Да и это банальная вежливость — не врываться прямо в последнюю минуту. © AppleBottmBeans / Reddit

8. «Вот что со мной случилось во время полета в Европу»

9. Пуп земли на автомойке

Родственник рассказал. Приехал он со своего участка на рабочей машине, в рабочей спецовке. Заезжает на мойку. Попросили его подождать. Говорит: «Наклонился ветку из-под крыла вытащить, чувствую, кто-то меня в спину ногой толкает. Оборачиваюсь. Стоит типок и говорит: „Ты бросай эту машину обтирать, иди мою мой“. Типа с персоналом перепутал. Ну я его сразу на место поставил, чтобы подумал о своём поведении». Так потом на мойке родственнику скидку дали, потому что крендель борзотой всех уже достал, а после этого случая — как отшептало. © Zerrrr / Pikabu

10. «Моя жена целую вечность делает заказ в ресторанах быстрого питания»

Когда мы посещаем заведения фастфуда, моя жена (ей 46) слишком долго просматривает меню. Причем, она могла изучить меню еще когда была в очереди, но нет, ей нужно это делать только у стойки. А потом задает кучу вопросов о различных блюдах, а еще всегда хочет, чтобы из заказанного блюда что-то было удалено или добавлено. Меня это жутко раздражает. © TheElMatadORR / Reddit

11. «Многие люди пришли на эту смотровую площадку, чтобы сфотографироваться, но какая-то семья заняла все место»

12. Как сэкономить на обедах и накопить на отдых

Устроилась на новую работу. Так там во время обеда приходила девушка с ложкой и лезла ко всем в тарелки, у всех еду ела. Год она так питалась, а потом в Египет отдыхать уехала. © Наталия Воднева

13. «Бесит, когда люди идут по середине проезда на парковке, не обращая внимания на все, что их окружает»

14. Когда самоутверждаешься только за счет слабых

Одна дама отодвинула моих детей и влезла перед ними, а когда они что-то пытались ей возразить, сказала, что она стояла, но отошла с тележкой найти еще продукты, про которые забыла. Зато другая кассир, увидев это, открыла кассу и мы были первые. © Larissa Rice

15. «Сейчас 3 часа ночи. В моем доме свет выключен. Это мой сосед установил прожектор, который каждую ночь (с 19:00 до 7:00) освещает мой дом, включая мою спальню»

16. «Мой друг всегда опаздывает. Мы забронировали столик на 19:00. Сейчас 19:35»

17. «Два парня в тренажерке собрали вокруг себя все гантели»

18. Важная особа, которой некогда ждать

Я одну мадам у грумера недавно встретила. Два мастера в салоне, одна вычесывает собачку (без хозяина), вторая — моего кота (я его удерживаю, мастер чешет). Заходит мадам: «Собаке когти надо постричь». Вопрос: «записывались?» «Нет». «Ну, значит подождите, мастера заняты, закончат, сделают». Через минут 15 заходит в комнату, где работают мастера, и начинает очень громко возмущаться, сколько можно ждать? Что, так трудно сделать свою работу? Мастера объясняют, мол, суббота, запись плотная на весь день, скоро хозяин придет за животным, а вы не записывались, и т. д. Мадам продолжает повышать голос, но тут уже я не выдержала (может, до этого она меня за сотрудницу приняла, т.к. я в фирменном фартуке салона была), говорю: "Хватит орать, во-первых, у меня кот и так нервничает. Во-вторых, вы хотите, чтоб сейчас мастер бросила меня, моего кота, и пошла вам когти стричь? А мы типа подождем? После этого она умолкла и ушла в приемную по телефону жаловаться кому-то, как ее обслуживать не хотят. © januel / Pikabu