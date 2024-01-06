15+ человек, которые сходили на новогодний корпоратив и вместо подарков вынесли оттуда эпичные истории
Одни с нетерпением ждут новогоднего корпоратива, другие же не знают, как он него отвертеться. А все потому, что на корпоративах бывают такие истории, о которых коллеги еще будут судачить до следующего Нового года. Герои нашей подборки поделились именно такими эпичными случаями на корпоративах.
- Начальница решила раздать премию на корпоративе. Наступает долгожданный вечер, всем раздали конверты. Коллеги радуются, мол, вот денежки привалили. Заглядываю в свой конверт, а там пусто. Взял пальто и ушел. Меня потом спрашивали, чего я психанул-то. Честно сказал, что из-за премии. А начальница такая, мол, каждому в конверт было положено по $ 250. Она отдала мне деньги, но после этого случая наши отношения испортились. © Max Cady / Quora
- Начальник моего отца арендовал небольшой пустой склад для празднования Рождества. Около 500 человек, одетых в зимнюю одежду, буквально утрамбовались в это помещение, где не было ни света, ни обогрева, ни места, чтобы двигаться, ни сидений, чтобы отдохнуть. Там была еда, но я не рискнул ее пробовать, так как организаторы могли и с ней облажаться. Итак, проведя 3 часа в 9-м круге ада, я еще и остался абсолютно голодным плюс ко всему. © Unknown author / Reddit
- Мы с парой подружек решили нарядиться сказочными персонажами. Пиратка сломала руку; у меня, Мальвины, лопнула резинка на подштанниках, и они все время падали; Красная Шапочка потеряла кошелек. А в остальном все было просто идеально. © Ирина Мир
- Однажды на работе шеф начал толкать речь, растекся мыслью по древу и забыл, о чем говорил. Один молодой менеджер не выдержал и сказал: «Ибо...» Несколько человек засмеялись. Все, кто смеялся, потом были уволены. © Anna Boytsova
- Заигрываю с женщиной на корпоративе и пытаюсь узнать ее номер, коллега наклоняется и шепчет: «Познакомься: жена босса». © CutkoskyAnthony / Twitter
- Владелец компании повел нас на ужин в дорогущий ресторан. Там мяско выкатывали на тележке и при нас резали на куски, прежде чем унести их готовить. Кто-то из коллег уломал шефа заказать все самое дорогое. На следующий день мы приходим на работу — дверь заперта, никого нет. Мы начали звонить, и оказалось, что владелец этим утром взял самолет компании и много денег, к которым у него не должно было быть доступа, и сбежал. Примерно через месяц выяснилось, что он уехал в другую страну, где, предположительно, до сих пор живет как король. Некоторые обиделись, что он нас с собой не пригласил. © Northsidebill1 / Reddit
- На корпоративной вечеринке один инженер, который слыл у нас застенчивым тихоней, начал круто отжигать под музыку на танцполе. Тут-то все и узнали, что он, оказывается, уже 6 лет танцами занимается и даже в каких-то конкурсах участвовал.
- На корпоративе коллега так задорно отплясывал, что растерял реквизит Деда Мороза. Начали собирать, заглянули в красный мешок, а там салаты со стола, булки вперемешку с колбасой. Мы вопросительно уставились, а он и говорит, что жену порадовать хотел, чтобы ей не готовить, может, ругать не будет, что допоздна задержался. Рука-лицо.
Кстати, некоторые люди вообще не празднуют Новый год и всем довольны. У нас есть статья об этом.
- Решили корпоратив праздновать в квест-комнате. Меня, маленькую щуплую девушку, взяли в команду парни из соседнего отдела, где все мужики как на подбор — богатыри. Цель у меня была одна — карту носить. В итоге я всеми командовала и самостоятельно разгадывала все головоломки. А потом меня взяли и повысили на работе до начальника отдела. Начальство посмотрело на нашу игру, на итоги работы и провело кадровые перестановки. А мужики до сих пор уверены, что я просто удачно с картой посидела перед начальником. © Палата № 6 / VK
- Гендиректор решил, что праздник нам сейчас нужен, как никогда. Тематика корпоратива — «карнавал». Вечер подошел к концу, коллеги расползались по домам. Переобуваюсь и замечаю, что напротив сидит женщина и улыбается. Улыбнулась ей, а она начинает ржать. Смотрю на нее укоризненно в упор, надеваю шапку и понимаю, что она не лезет на рог единорога, украшенный цветами, который я забыла снять. © Unknown author / Pikabu
- Наш первый и последний корпоратив. Коллега схватил президента компании, начал тереть его лысину и кричать: «Когда я начинал здесь работать, у тебя были волосы!» © proraver / Reddit
- На корпоративе Дед Мороз сообщает: «Кто держится за этот посох, пусть в следующем году забеременеет.» Девчонки все врассыпную с криками, визгами. Но в следующем году полфирмы в декрет ушло все-таки. Больше Деда Мороза не звали. © Evgeny Minin
- Никогда не думал, что корпоратив на работе может закончиться в караоке-баре, где директор будет кричать в микрофон: «Где лучшие сотрудники?», а мы дружно будем отвечать: «У нас в компании!» Еще было совместное исполнение хитов. Нам аплодировали все! © Палата № 6 / VK
- Лучшая рождественская вечеринка в офисе была в 2000 году. Я только что присоединился к этой фирме, поэтому меня особо не беспокоило то, что я никого не узнаю. В какой-то момент мой коллега, с которым мы приехали, подошел ко мне с озабоченным видом и сказал: «Это не наша компания». Мы побежали на стойку регистрации и объяснили, что пришли не в тот коллектив. Секретарша направила нас в нужный зал, который оказался чуть правее. Наконец мы добрались до своих, но к тому времени все начали расходиться по домам. © David Mull / Quora
- Пошла на вечеринку компании своего парня, которая проходила в крутом отеле. Мы немного опоздали и решили прокрасться через черный ход, пока все сидели за своими столами и слушали речь генерального директора. Я споткнулась об один из стендов и опрокинула его. Все обернулись, чтобы на нас посмотреть. Супернезаметно появились! © Jenk911 / Reddit
- С содроганием вспоминаю корпоративные тренинги доверия. Безоговорочно все, кто хотел продолжать работать, конечно, бегали по лесу и выполняли какие-то акробатические трюки. Одну тетку, которая по заданию падала с пенька спиной назад, коллеги плохо поймали, и она повредила спину. © Мария / ADME
На корпоративе может произойти, что угодно. Да и в целом, Новый год — время волшебства, и у нас есть целая подборка историй о людях, с которыми случилось чудо. А еще загляните в статью с котиками, которые прониклись атмосферой праздника.
AdMe/Народное творчество/15+ человек, которые сходили на новогодний корпоратив и вместо подарков вынесли оттуда эпичные истории
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