15+ человек, которые сходили на новогодний корпоратив и вместо подарков вынесли оттуда эпичные истории

Одни с нетерпением ждут новогоднего корпоратива, другие же не знают, как он него отвертеться. А все потому, что на корпоративах бывают такие истории, о которых коллеги еще будут судачить до следующего Нового года. Герои нашей подборки поделились именно такими эпичными случаями на корпоративах.

Начальница решила раздать премию на корпоративе. Наступает долгожданный вечер, всем раздали конверты. Коллеги радуются, мол, вот денежки привалили. Заглядываю в свой конверт, а там пусто. Взял пальто и ушел. Меня потом спрашивали, чего я психанул-то. Честно сказал, что из-за премии. А начальница такая, мол, каждому в конверт было положено по $ 250. Она отдала мне деньги, но после этого случая наши отношения испортились. © Max Cady / Quora

Начальник моего отца арендовал небольшой пустой склад для празднования Рождества. Около 500 человек, одетых в зимнюю одежду, буквально утрамбовались в это помещение, где не было ни света, ни обогрева, ни места, чтобы двигаться, ни сидений, чтобы отдохнуть. Там была еда, но я не рискнул ее пробовать, так как организаторы могли и с ней облажаться. Итак, проведя 3 часа в 9-м круге ада, я еще и остался абсолютно голодным плюс ко всему. © Unknown author / Reddit

Мы с парой подружек решили нарядиться сказочными персонажами. Пиратка сломала руку; у меня, Мальвины, лопнула резинка на подштанниках, и они все время падали; Красная Шапочка потеряла кошелек. А в остальном все было просто идеально. © Ирина Мир

Однажды на работе шеф начал толкать речь, растекся мыслью по древу и забыл, о чем говорил. Один молодой менеджер не выдержал и сказал: «Ибо...» Несколько человек засмеялись. Все, кто смеялся, потом были уволены. © Anna Boytsova

Заигрываю с женщиной на корпоративе и пытаюсь узнать ее номер, коллега наклоняется и шепчет: «Познакомься: жена босса». © CutkoskyAnthony / Twitter

Владелец компании повел нас на ужин в дорогущий ресторан. Там мяско выкатывали на тележке и при нас резали на куски, прежде чем унести их готовить. Кто-то из коллег уломал шефа заказать все самое дорогое. На следующий день мы приходим на работу — дверь заперта, никого нет. Мы начали звонить, и оказалось, что владелец этим утром взял самолет компании и много денег, к которым у него не должно было быть доступа, и сбежал. Примерно через месяц выяснилось, что он уехал в другую страну, где, предположительно, до сих пор живет как король. Некоторые обиделись, что он нас с собой не пригласил. © Northsidebill1 / Reddit

На корпоративной вечеринке один инженер, который слыл у нас застенчивым тихоней, начал круто отжигать под музыку на танцполе. Тут-то все и узнали, что он, оказывается, уже 6 лет танцами занимается и даже в каких-то конкурсах участвовал.

На корпоративе коллега так задорно отплясывал, что растерял реквизит Деда Мороза. Начали собирать, заглянули в красный мешок, а там салаты со стола, булки вперемешку с колбасой. Мы вопросительно уставились, а он и говорит, что жену порадовать хотел, чтобы ей не готовить, может, ругать не будет, что допоздна задержался. Рука-лицо.

Кстати, некоторые люди вообще не празднуют Новый год и всем довольны. У нас есть статья об этом.

Решили корпоратив праздновать в квест-комнате. Меня, маленькую щуплую девушку, взяли в команду парни из соседнего отдела, где все мужики как на подбор — богатыри. Цель у меня была одна — карту носить. В итоге я всеми командовала и самостоятельно разгадывала все головоломки. А потом меня взяли и повысили на работе до начальника отдела. Начальство посмотрело на нашу игру, на итоги работы и провело кадровые перестановки. А мужики до сих пор уверены, что я просто удачно с картой посидела перед начальником. © Палата № 6 / VK

Гендиректор решил, что праздник нам сейчас нужен, как никогда. Тематика корпоратива — «карнавал». Вечер подошел к концу, коллеги расползались по домам. Переобуваюсь и замечаю, что напротив сидит женщина и улыбается. Улыбнулась ей, а она начинает ржать. Смотрю на нее укоризненно в упор, надеваю шапку и понимаю, что она не лезет на рог единорога, украшенный цветами, который я забыла снять. © Unknown author / Pikabu

Наш первый и последний корпоратив. Коллега схватил президента компании, начал тереть его лысину и кричать: «Когда я начинал здесь работать, у тебя были волосы!» © proraver / Reddit

На корпоративе Дед Мороз сообщает: «Кто держится за этот посох, пусть в следующем году забеременеет.» Девчонки все врассыпную с криками, визгами. Но в следующем году полфирмы в декрет ушло все-таки. Больше Деда Мороза не звали. © Evgeny Minin

Никогда не думал, что корпоратив на работе может закончиться в караоке-баре, где директор будет кричать в микрофон: «Где лучшие сотрудники?», а мы дружно будем отвечать: «У нас в компании!» Еще было совместное исполнение хитов. Нам аплодировали все! © Палата № 6 / VK

Лучшая рождественская вечеринка в офисе была в 2000 году. Я только что присоединился к этой фирме, поэтому меня особо не беспокоило то, что я никого не узнаю. В какой-то момент мой коллега, с которым мы приехали, подошел ко мне с озабоченным видом и сказал: «Это не наша компания». Мы побежали на стойку регистрации и объяснили, что пришли не в тот коллектив. Секретарша направила нас в нужный зал, который оказался чуть правее. Наконец мы добрались до своих, но к тому времени все начали расходиться по домам. © David Mull / Quora

Пошла на вечеринку компании своего парня, которая проходила в крутом отеле. Мы немного опоздали и решили прокрасться через черный ход, пока все сидели за своими столами и слушали речь генерального директора. Я споткнулась об один из стендов и опрокинула его. Все обернулись, чтобы на нас посмотреть. Супернезаметно появились! © Jenk911 / Reddit

С содроганием вспоминаю корпоративные тренинги доверия. Безоговорочно все, кто хотел продолжать работать, конечно, бегали по лесу и выполняли какие-то акробатические трюки. Одну тетку, которая по заданию падала с пенька спиной назад, коллеги плохо поймали, и она повредила спину. © Мария / ADME