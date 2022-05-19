15+ человек случайно раскрыли семейную тайну близких и теперь смотрят на них совсем под другим углом
Иногда нам кажется, что мы знаем близких как свои пять пальцев. Однако бывают случаи, когда родственники способны нас удивить, и даже очень. Например, один из пользователей сети даже не подозревал о том, что его отец отлично играет на пианино, а другой — о том, что в молодости его дедушка путешествовал с бродячим цирком.
Мы в ADME с удовольствием зачитывались историями людей, которые приоткрыли для себя завесу тайны и узнали неожиданные семейные секреты.
- Живу с женой больше 10 лет. Ни разу мы не ругались, и для меня было большим шоком, когда я узнал, что она психовать умеет, оказывается. Узнал, когда гостил у тещи. Теща ее довела так, что она бросила тарелку и конкретно психанула. Потом вспомнил себя: на меня орали большие начальники, мне пофиг, как с гуся вода. Единственный человек, который может вывести меня из себя, — это моя мать. © Suspenziya / Pikabu
- В детстве очень любила груши, а жили мы очень бедно. Попросила у папы купить, на следующий день ела заветные фрукты. А потом узнала, что папа, чтобы купить те самые груши, разобрал любимый мотоцикл — единственное транспортное средство, что у нас было, — и продал какую-то деталь. © Подслушано / Ideer
- Недавно узнала, что у меня есть биологическая сестра. Ее отдали на усыновление в детстве. Когда сестра выросла, она решила отыскать своих настоящих родителей. Она очень смелая: представляю, сколько мужества нужно, чтобы просто позвонить. Я волновалась, что не понравлюсь ей, но зря — мне не о чем было беспокоиться. © Wendi Tibbets / Quora
- Когда я был еще ребенком, отец закрутил роман. Скрывал любовницу много лет. Позже он одумался, приехал к нам мириться, но заметил у мамы на руке новые красивые часы. Он тут же решил, что это подарок от нового ухажера, злился, ревновал. Но однажды мама рассказала, что просто нашла часы на работе. Отец же правды о них не знает до сих пор. © Renee Baxter / Quora
- У подруги есть брат, который не общался ни с ней, ни с матерью. Объясняли это тем, что он якобы женился на дочери богатого человека и не хочет теперь знаться с простыми родственниками. Мать даже ездила на одно ток-шоу и слезно просила с экрана своего сына одуматься и возобновить общение с семьей. Потом стало известно, что мама узнала диагноз будущей жены (бесплодие) и всячески отговаривала сына от женитьбы, истерила, угрожала. Сын выбрал любовь. И жена его никакая не богачка. © Подслушано / Ideer
- На 17-й день рождения получил по почте открытку с поздравлениями от некой Кристины. Я приемный ребенок. Спросил у мамы, кто такая Кристина, и оказалось, что это моя сестра. Я даже не предполагал, что у меня есть биологические родственники. © washragho / Reddit
- Раньше немного завидовала подругам, которым парни дарили новые дорогие телефоны. Мой молодой человек сейчас работает на износ и параллельно учится. Когда я узнала, что он тоже собирается купить мне телефон, я сразу же его отговорила, потому что не могу думать о том, что он месяцами пахал на заводе ради этой пластиковой фигни для меня. © Подслушано / Ideer
- Свое детство я вспоминать не люблю, так как жили бедно. Помню, были моменты, когда денег особенно не хватало и приходилось есть пустые макароны. К чаю папа покупал «Барбарис» или «Дюшес» и каждую конфетку делил на несколько частей. Про одежду вообще молчу: по несколько месяцев носила одну и ту же кофту, одни и те же джинсы. Даже трусы заштопывались. Было обидно и досадно смотреть на других детей, которые ели в школе фрукты, бутерброды, а мы себе такого позволить не могли. Всякие вкусности покупали только на праздники или на отпускные. Потом я узнала, что мама всегда копила деньги «на черный день». То есть у нее были деньги, которые мы могли потратить на еду, но она откладывала их на что-то «более важное». Когда я узнала об этом, я почувствовала себя преданной и обделенной. А мама сейчас удивляется, почему я не горю желанием поддерживать с ней связь. © Подслушано / Ideer
- Ненавижу чистить слив в ванной. При этом волосами я обладаю длинными и густыми. Переехали с мужем на новую квартиру. Месяц живем, второй — слив не забивается. Хожу и радуюсь, думаю, мол, труба хорошая, а оказалось, что муж все это время регулярно чистил слив. Просто делает он это так, чтобы я не видела, а то обычно мне очень противно. Люблю его.
- Я разговаривал с мамой о работе и деньгах, жаловался, что пытаюсь найти хорошее место. Ну она и вспомнила, что, когда я был маленьким, она работала как вол, чтобы оплатить счета и не потерять дом. А я и знать не знал — у меня было прекрасное детство, о проблемах с деньгами даже не думал. Спросил ее, почему она мне этого раньше не говорила. «Тебе не нужно было об этом знать, ты был ребенком», — ответила она. © conehead88 / Reddit
- Несколько лет назад мой отец, который живет от меня за тридевять земель, приехал в гости. У нас в гостиной стояло электрическое пианино. Отец удивился, увидев его, сел и начал играть. Мне 35 лет, а я понятия не имел, что он умеет играть на этом музыкальном инструменте. Теперь я о своих родителях немного другого мнения: спустя столько лет все еще есть вещи, которых я о них не знаю. © sterlingphoenix / Reddit
- В детстве я плохо ела. Бабушке приходилось заговаривать мне зубы и рассказывать истории, чтобы накормить. Одна из моих любимых историй — о том, как мою двоюродную сестру наказали и велели ей сидеть дома, но та ослушалась и сбежала с друзьями на речку купаться. Слушать я ее просто обожала и знала наизусть. Когда наконец эта самая сестра через пару лет приехала в гости, она очень удивилась своим приключениям. Оказалось, сестра о них и не слышала даже. Бабушке пришлось признаться, что историю она сочинила, думала, что я забуду, а когда она так мне полюбилась, было поздно отступать.
- Однажды болтали с дедушкой, я рассказал, как убегал от собаки. А он в ответ вспомнил, что в молодости тоже как-то «поссорился» с одним животным. «Меня обезьяна укусила за ногу», — добавил он. Оказалось, что мои прабабушка и прадедушка путешествовали вместе с бродячим цирком. Естественно, там были животные, которых дед частенько дразнил, за что и получил в тот раз. © BraveLilCoaster / Reddit
- Парень, когда делал мне предложение, заявил, что возьмет мою фамилию. У него, мол, есть братья, а наследников мужского пола у меня в семье нет. Мне, конечно, стало безумно приятно. А потом его мама рассказала, что парня в детстве дразнили из-за дурацкой фамилии и он не хочет, чтобы его ребенок тоже так страдал. Люблю его теперь еще больше. © Палата № 6 / VK
- Когда мне было 15 лет, я узнал, что старик, который жил в соседней квартире с женой и взрослыми детьми, на самом деле мой дедушка по материнской линии. Когда бабушка была беременна мамой, она поймала деда на измене, выгнала его из дома и не давала общаться с дочерью. Мама выросла в полной уверенности в том, что у нее нет отца. Когда она узнала правду, она просто продолжила жить как раньше. © Samuel Bejar / Quora
- У моей двоюродной тети был ребенок, о котором в семье никто не слышал. Когда тетя узнала о своей беременности, она срочно уехала, якобы на работу. Родила ребенка и отдала его на усыновление. Скорее всего, она не знала, кто отец, и не хотела лишних вопросов. При этом они продолжали общаться всю жизнь, тетя частенько навещала сына. Пару лет назад она наконец во всем призналась. Теперь он наш любимец. © seraph089 / Reddit
А какие секреты из прошлого вы узнали о своих родителях? Или, быть может, вашему супругу или супруге удалось удивить вас?
AdMe/Народное творчество/15+ человек случайно раскрыли семейную тайну близких и теперь смотрят на них совсем под другим углом
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