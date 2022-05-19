15+ человек случайно раскрыли семейную тайну близких и теперь смотрят на них совсем под другим углом

Иногда нам кажется, что мы знаем близких как свои пять пальцев. Однако бывают случаи, когда родственники способны нас удивить, и даже очень. Например, один из пользователей сети даже не подозревал о том, что его отец отлично играет на пианино, а другой — о том, что в молодости его дедушка путешествовал с бродячим цирком.