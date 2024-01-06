15 человек, которые случайно встретили бывших и все в себя прийти не могут
Встречи с бывшими — то еще испытание нервных клеток. Никогда не знаешь, что на этот раз выкинет человек, с которым вас (к счастью!) развела судьба. Герои нашей статьи поделились такими эпичными историями, что теперь при встрече с бывшими хочется перекреститься и перейти на другую сторону улицы.
- Встречалась с одним. Уже о свадьбе говорил, квартиру выбирали. И вдруг пропал. Через несколько дней звонок от его друга. Мол, попал в аварию, лежит в реанимации. Я — в больницу звоню, а мне там от ворот поворот. Невеста — не родня. В панике, не знаю, что делать. И тут СМС — друг пишет, что мой парень не выкарабкался. Я в шоке. Потыкалась, снова никакой информации не смогла добыть. Ну ладно, оплакала. А через пару месяцев встречаю его на улице. С девушкой. Про которую он говорил, что это дочь маминой подруги, почти сестра. Прошла мимо с каменным лицом. А вечером мне от него приходит сообщение с их свадебными фотками. © Шаманка / ADME
- Моя бывшая рассталась со мной за несколько дней до Дня святого Валентина. Уже через месяц она переехала в другой город к своему бывшему, которого сама при мне называла манипулятором и абьюзером. А недавно она неожиданно объявилась и похвасталась своим обручальным кольцом. © jmtz2393 / Reddit
- Работаю видеографом на торжествах. Недавно мужчина пригласил меня снимать выписку из роддома. Его жена не знала, что будет съемка, и он попросил поймать как можно больше живых эмоций. У входа собралось много людей, некоторые из них показались мне знакомыми. Но через мою камеру проходит много лиц, поэтому я и не вспоминал, кто это, и где мог их видеть. И тут наступил момент икс. Мама с ребенком выходят из родильного отделения. Я чуть не упал в обморок, когда увидел свою бывшую с ребенком на руках. Я люблю ее до сих пор, и жалею, что тогда мы так разошлись. Муж благодарил за съемку, но денег я не взял. Попросил, чтобы он передал своей жене, что это подарок из прошлого. © Палата № 6 / VK
- Меня поздравил с днем рождения парень, с которым расстались 14 лет назад. Все было безобидно, пока я не сказала, что переехала в другой район. На его вопрос: «Почему?», ответила, что купила тут квартиру. А дальше пошли сообщения со всякими недвусмысленными фразами и подмигивающими смайликами, типа: «Хорошо зарабатываешь? Одна живешь?» Я честно написала, что я замужем и у меня есть ребенок. Бывший ответил «Ок» и на этом все. Не то, чтобы мне было обидно, просто смешно — пытался разузнать о моем финансовом состоянии, чтобы что? Чтобы денег на стрижку занять? © Holy Guakomole / ADME
- В 11 классе меня бросил парень — первый красавец параллели. Любила его до жути, а он через 2 дня себе новую девушку нашел. Ну я, конечно, страдала, но потом новый город, универ, учеба. Уже не до этого было. И вот приехала в очередной раз родителей навестить, иду по улице и тут меня кто-то окрикивает. Оборачиваюсь — он. Ну поздоровались, перекинулись парой слов и тут он заявляет: «Ну слушай, помню я, как мы расстались. Много чего упустили. Ты заходи вечерком, наверстаем». И улыбается так сладенько. В ответ я показываю безымянный палец с колечком: «Да я уже давно наверстала кое с кем получше». Это выражение вселенской обиды на его лице я запомню надолго. © Карамель / VK
- Помню, как начала встречаться с одним парнем в универе, а потом увидела, что ему это не интересно. Если звала на свидание, он шел, но сам никогда не проявлял инициативу. Я перестала его звать, чтобы посмотреть, что будет дальше, а он обо мне просто забыл. Ну я переключилась на учебу. Прошло полгода и тут он пишет мне СМС: «Эй, ты куда делась?» Без комментариев. © Татьяна Г. / Dzen
- Встречался с девушкой 5 лет. У нас были прекрасные отношения, хоть мы и расстались. Я всегда вспоминал о них с теплотой. Перенесемся на 18 лет вперед. Я вернулся в свой родной город и узнал, что моя бывшая девушка открывает бизнес и ей нужен веб-сайт. А я как раз занимался веб-разработкой. Мы встретились, и тут она признается, что до сих пор чувствует себя виноватой. И рассказывает мне кучу историй о людях, с которыми она мне изменяла. К тому времени, когда она закончила, она полностью переписала нашу совместную историю в моих глазах. Излишне говорить, что встреча получилась немного неловкой. © CoulterPatton / Reddit
- Был случай — рассталась с парнем, а он свою куртку у меня забыл. Договорились, что зайдет ее забрать, а он опаздывал. Я уже не могла больше ждать, позвонила и сказала, что оставила ему ключ под ковриком, а куртку повесила при входе. Пусть тихо заберет и захлопнет дверь. Дома была бабушка, но она плохо слышала и не открыла бы. Вернулась, смотрю — куртка так и висит. Позвонила ему, а он злой как черт: обругал меня и бросил трубку. Оказывается, бабушка накрыла его в тот момент, когда он снимал куртку с вешалки, решила, что это вор, и набросилась на него с палкой. Гоняла его по всей квартире, еле ноги унес. Когда я ей все объяснила, еще хохотала, веселая старушка была. Куртка так у нас и осталась, папа на даче носил. Ну нечего опаздывать! Но спустя почти 10 лет пересеклись с ним по работе, а он старательно делал вид, что мы не знакомы. Может, боялся, что я начну издеваться, но лучше бы поговорил и не напрягался так. Бедный, боялся оставаться со мной в одном помещении и садился как можно дальше. © Татьяна Лобанова / ADME
- Уже третий раз за месяц вижу своего бывшего неподалеку от работы. На этот раз не выдержала: подошла и спросила:
— А ты что здесь, прописался? Уже в который раз тебя вижу.
— О, привет. Да нет, я здесь тоже работаю недалеко теперь.
— А не мог другой офис выбрать? Ты же знал, что мы будем видеться.
— А я, может, именно этого и хотел.
Ох, понятно, короче, классика. Что ж, жду, чтобы он увидел, как меня время от времени забирает с работы мой новый парень. © Карамель / VK
- Как-то раз бывшая разбудила меня среди ночи с истерикой, почему я за ней слежу. Мол, кто-то пытался то ли ее пароль узнать, то ли еще что-то там и она, дескать, вычислила меня по IP... До сих пор не понимаю, что это было. © Тросс / ADME
- Один мой бывший был очень жадный человек. Вот именно не экономный, а жадный. Как-то мы зашли в маршрутку, водитель нас не заметил, а мой парень не собирался платить. Когда я вытащила деньги, он начал убеждать, что это глупо. Мы поссорились, я сказала, что хотя бы за себя заплачу, что ему тоже не понравилось. Весь день обижался, винил меня в том, что я трачу деньги направо и налево. Единственным его аргументом было то, что на сэкономленные на проезде деньги можно купить собственное авто. Долго я с ним не выдержала и мы расстались. Прошло 5 лет и недавно я увидела его впервые за все это время. Вот только жизнь любит постебаться, поэтому работает он сейчас как раз таки водителем маршрутки. © Карамель / VK
- Как-то встретила в супермаркете бывшего, не виделись 5 лет. Он был с женой и ребенком. И первое, что он сказал мне, это: «Какие у тебя красивые волосы!» Помня наше прошлое, решила, что лучше будет соблюдать дистанцию. А недавно мы снова списались в соцсетях, и он начал настаивать на встрече. В результате я заблокировала его. © Marie Pie / Quora
- Моя бывшая как-то прислала мне ее совместные фото с парнем, ради которого она меня бросила. Они фоткались во всех местах, куда я ее когда-то водил. Я был раздавлен таким предательством. © potato_ships / Reddit
- Мы встречались 7 лет, уже поговаривали о браке. Пока однажды ночью она не бросила меня ни с того ни с сего. Прошло 3 года, и я из соцсетей узнаю, что моя бывшая помолвлена с парнем, ради которого меня кинула, и читаю ее пост о том, как замечательно они отметили годовщину когда-то давно. Дата их годовщины была за 2 недели до того, как мы расстались. © gjallard / Reddit
- Черт меня дернул купить абонемент в зал, в который мы когда-то ходили с бывшим. Посетила 2 тренировки, а на третью его там встретила. Оказалось, что у него, елки-палки, тоже абонемент. Я спрашивала у персонала, можно ли как-то его вернуть — сказали, что никак. А качать ягодицы при бывшем не очень-то хочется. И ладно, первая встреча еще ничего прошла. А вот на следующую тренировку он пришел со своей новой пассией. Стараюсь вообще их не замечать и тренироваться в противоположном конце зала. © Карамель / VK
Но не только бывшие способны вывести из себя. Специалисты, чья работа предполагает постоянное общение с людьми, точно знают, что с некоторыми порой не соскучишься. То требования выкатят такие, что мама не горюй, то глупость какую-то сморозят, то невзначай работы лишней подкинут.
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