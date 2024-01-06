15 человек, которые случайно встретили бывших и все в себя прийти не могут

Встречи с бывшими — то еще испытание нервных клеток. Никогда не знаешь, что на этот раз выкинет человек, с которым вас (к счастью!) развела судьба. Герои нашей статьи поделились такими эпичными историями, что теперь при встрече с бывшими хочется перекреститься и перейти на другую сторону улицы.